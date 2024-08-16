Ближний Восток охвачен психологической и информационной войной. Чего хотят заинтересованные стороны, рассказал политолог из Израиля

Политолог: "Хезболла" ведёт психологическую войну против жителей Израиля

На Ближнем Востоке сегодня идёт информационная и психологическая война. Чем может закончиться это опасное противостояние? Свои версии в видеоэфире Pravda.Ru в авторской программе "Непонятный Израиль" предлагает политолог из Израиля Юрий Бочаров.

— Главная задача любой информационной войны — деморализация населения, армии, своего противника, дискредитация правительства в глазах своего народа, компрометация как отдельных политических деятелей, так и отдельных служб этого государства.

Информационная война развернулась после ликвидации зампредседателя "Хезболлы" Фуада Шукра и председателя ХАМАСа Исмаиля Хании, который был ликвидирован в самом центре Ирана в особо охраняемом посёлке для высокопоставленных лиц.

В ментальности Ближнего Востока человеческая жизнь как таковая не стоит на первом месте, взаимоотношения сильных мира сего сводятся к одному: если тебе публично дали пощечину и ты не ответил, значит, ты — слабый. А раз ты слабый, с тобой не считается никто.

Перед "Хезболлой", ХАМАСом и Ираном стоит вопрос, как ответить на эту пощечину. Ни Иран, ни "Хезболла", ни ХАМАС не могут ответить исподтишка, ответ должен быть публичным, демонстрационным.

У всех структур ХАМАСа, "Хезболлы", Ирана достаточно врагов и противников даже в собственном лагере. И здесь начинается психологическая война, которая развернулась в последние несколько дней во всех местных СМИ. Обсуждаются две темы: "Кто виноват?" и "Что делать?".

Война в СМИ Ближнего Востока

В социальных сетях Ливана распространяется информация о задержании и допросах нескольких видных деятелей "Хезболлы", которые подозреваются в соучастии в убийстве лидера военного крыла партии Фуада Шукра.

В Ливане порядка 90 партий, только в парламенте представлены 12, и все они постоянно находятся в состоянии холодной войны.

Многие партии представляют отдельных религиозных лидеров, религиозные общины, политических лидеров, даже руководителей кланов и влиятельных семей. Поэтому у подавляющего большинства — собственный интерес к ситуации в Ливане и даже собственный счёт к "Хезболле".

Один из ливанских сайтов, враждебно настроенный по отношению к "Хезболле", пишет, что, по их сведениям, на днях был задержан глава отдела связи и координации Вафик Сафа — один из немногих, кто знал, где ночует в Бейруте Фуад Шукр и его иранский гость. Они ждали встречи с генсеком "Хезболлы" Хасаном Насраллой, о которой им должен был сообщить Вафик Сафа. В Twitter* и в разных группах WhatsApp распространилось сообщение сторонника христианских фалангистов о том, что "Хезболла" проводит расследование, чтобы узнать, как информация о местонахождении Фуада попала к израильтянам. При этом Twitter* намекает на то, что израильтяне очень хорошо заплатили Вафику.

"Хезболла", естественно, назвала эти сообщения ложными и сообщила, что Вафик Сафа принял участие в церемонии памяти убитого начальника генштаба организации. Однако газета отмечает, что партия Аллаха всегда скрывает, что происходит внутри организации, там есть внутренние разногласия.

Израильская спецслужба обладает информацией о передвижениях глав организаций, которые Израиль считает террористическими, при этом чаще всего она опирается на сведения, полученные от представителей враждующих организаций, которые иногда за деньги, а иногда по идейным соображениям сливают Израилю данные, чтобы решить свои внутренние проблемы.

Тайна ликвидации Хании: версии и хронология

В Иране был уничтожен лидер ХАМАСа Исмаил Хания. Первые два дня шли большие дебаты, как его уничтожили. Сначала было заявлено, что это ракета. Известно, что за охрану таких деятелей отвечает Корпус стражей Исламской революции (КСИР). Смерть Хании — их огромный провал. Они тут же попытались свалить всё на армию. Потом появилась информация, что ракета была запущена с территории Ирана. Позже стали утверждать, что Хания был уничтожен бомбой, которая лежала у него под койкой.

Этот прокол для КСИР — очень болезненный, это публичная пощёчина, сегодня в иранском руководстве все напуганы. Если можно было ликвидировать в таком месте такого уважаемого человека, то кто следующий? Эту информацию знают и понимают как сторонники иранского правительства, так и оппозиция. Одним это даёт надежду на победу, другим — горечь от того, что их правящий режим может пасть.

Поэтому, естественно, КСИР в своих газетах публично заявил, что, по их информации, Хания был ликвидирован ракетой, подробности не сообщают.

Британское еврейское издание The Jewish Chronicle опубликовало большую статью под названием "Убийство Исмаила Хании: минута за минутой", в которой подробно рассказывает историю убийства лидера террористов, историю, напоминающую детективный сериал.

По информации, которой располагает издание, агентам Моссада удалось завербовать двух охранников специальной базы КСИР для приёма знатных гостей. Те потребовали миллион долларов каждый и убежище в одной из стран Северной Европы. Как пишет газета, двое иранцев вошли в здание, открыли номер, в котором остановился Хания, и заложили под его кровать заряд размером с кирпич, который убьёт только жильца номера. По сведениям автора, бомба была заложена в день взрыва, а не за три дня, как писалось ранее. Затем двое завербованных агентов вышли, спокойно сели в машину (охранник на въезде узнал их и открыл ворота) и уехали.

Как же произошёл взрыв? Ведь для этого надо было следить за окнами апартаментов Хании, но особняк КСИР находится в лесу и деревья мешают наблюдению. Издание пишет, что команда Моссада, как будто заготавливая материал для будущего фильма, находит необычное решение: они надевают зелёные маскировочные халаты и залезают на самые близкие к зданию деревья.

Вечером к дому подъезжает машина Хании с охранниками. Он прощается с сопровождающими его иранцами, поднимается в номер и зажигает свет. В 01:47 робот приводит в действие взрывное устройство, разорвавшее лидера ХАМАСа, а стоящий у двери телохранитель получает тяжёлые ранения и вскоре умирает в больнице.

Что будут делать ХАМАС и Иран

После ликвидации Хании иранские службы задержали 28 подозреваемых, у которых изъяли все электронные устройства, были просмотрены записи со всех камер наблюдения, и тогда сыщики КСИР поняли, что знатного гостя убили их же люди. Теперь руководство "Хезболлы" и Ирана прекрасно понимает, что надо отвечать и отвечать публично.

Американцы всех сразу предупредили, что они на стороне Израиля и окажут Израилю любую военную поддержку, будут атаковать любые цели любых противников, которые попытаются нанести удар по Израилю. При этом Израиль объявил о том, что он будет наносить удары по всем возможным целям, особенно он предупредил Ливан: так как "Хезболла" является частью политической структуры Ливана, то воевать Израиль будет не только с "Хезболлой", но и с Ливаном, бомбя по возможности любые его военные, экономические или коммунальные объекты. В Ливане это восприняли как угрозу и попытаются давить на "Хезболлу" с тем, чтобы они умерили свой пыл.

Однако отвечать надо. И оказалось, что отвечать напрямую все боятся и пытаются сделать это завуалировано. Но в начале Насралла, лидер партии "Хезболлы", заявил, что ликвидация не ослабит палестинского сопротивления и фракции будут противостоять планам израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. При этом, чтобы получить легитимизацию своих действий в самом Ливане, Насралла заявляет, что Нетаньяху хочет изгнать палестинцев с территории — из сектора Газа и с западного берега реки Иордан.

Поэтому генсек "Хезболлы" заявляет, что жители Хайфы должны быть готовы к любому сценарию, но при этом он подмечает, что его целью не является уничтожение Израиля на данном этапе, он только хочет не допустить ликвидацию палестинского сопротивления.

При этом он также добавил, что не призывает ни Сирию, ни Иран присоединиться к атаке. Он сообщил, что целями "Хезболлы" могут быть ценные предприятия, которые он может уничтожить за полчаса. Это

электростанции,

железная дорога,

заводы,

Хайфский порт

и все химические и нефтяные предприятия, которые находятся в Хайфском округе.

Не стоит забывать, что почти десятикилометровая зона вдоль северной границы Израиля обезлюдела, она постоянно обстреливается и фактически 60 или 70 тысяч жителей севера стали беженцами и живут в других регионах Израиля.

"Хезболла" ведёт психологическую войну против жителей Израиля, естественно, все ждут атаки. С другой стороны, вот уже несколько месяцев идёт регулярный обстрел территории Израиля со стороны "Хезболлы", и Израиль на это отвечает непрерывными ударами. В Израиле уже к этому привыкли.

Но, по имеющимся данным, у "Хезболлы" находится несколько тысяч ракет, в том числе и очень дальнобойных, которые могут достигнуть даже территории Тель-Авива. Всё это говорит о том, что обстановка накаляется, но кто начнёт первым — пока не понятно.

В Иране официально со всех площадок заявляют: "Мы должны отомстить и отомстить сильно, грозно, чтобы все понимали". Но все тут же заявляют, что не хотят новой большой региональной войны, не стремятся к эскалации напряжения, а только должны ответить.

Что будут делать Израиль и Америка

Израильский генштаб рассматривает вероятность превентивного удара, и это тоже один из методов психологического давления как на ливанское правительство, так и на "Хезболлу". Он предупреждает об этом всех в Ливане, и там тоже очень большие волнения.

Практически все страны:

США,

Канада,

Великобритания,

Германия,

даже часть арабских стран, —

предложили свои гражданам, которых десятки тысяч живут и работают в Ливане, покинуть страну, из Ливана почти ежедневно идёт эвакуация граждан. Психологический удар нанесён и одной, и другой стороной.

Американцы по всем дипломатическим и публичным каналам заявили, что они поддержат Израиль и будут атаковать всевозможные цели в Иране. Для этого в Средиземное море уже переброшена пара крейсеров, а также фактически во все военные базы Америки, американские военные базы на Ближнем Востоке, прибыли новые эскадрильи самолётов, которые готовы к отражению атаки.

Лидеры Иордании и Саудовской Аравии официально предупредили Иран, что они не позволят никому использовать своё небо — они будут сбивать все ракеты, летящие на территории их страны.

А если мы посмотрим на географическую карту, то увидим, что прямой удар из Ирана в Израиль возможен в основном через Иорданию и Саудовскую Аравию. Возможен вариант удара через Сирию, но это стрельба по кругу, эти ракеты будут заходить с севера Израиля, а там сегодня выстроена мощная ПВО, которая практически полностью ликвидирует всю угрозу. Попытки хуситов даль залп в поддержку Ирана со своей стороны, через Красное море, тоже не приведут к особому ущербу, потому что в Красном море дежурят американские эсминцы, которые регулярно сбивают их ракеты, а на юге против хуситов выстроена мощная система ПВО.

Кому нужна война на Ближнем Востоке

Этот обещанный удар может быть пшиком. И перед Ираном встаёт проблема, как сохранить лицо. Поэтому он попытался созвать заседание организации исламского сотрудничества, где хотел публично представить свою позицию: Израиль — террорист, уничтожает политических деятелей, в том числе на чужой территории, — и попросить разрешения начать войну. Но мне кажется, он надеялся, даже косвенно просил, чтобы его удержали от удара, как это бывает в драке: "Держите меня сильнее, сейчас я всех разнесу!"

Никто на Ближнем Востоке не заинтересован в новой региональной войне, их на Ближнем Востоке хватает и без Ирана с Израилем. Сегодня идёт около 16 вялотекущих военных конфликтов на всей территории Ближнего Востока.

Но после последнего американского предупреждения все очень напряжены, поэтому Тегеран ищет дополнительные варианты возможности отложить атаку на Израиль. Он заявил, что готов пересмотреть решение о проведении массированной атаки в случае заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Ответ Израиля не заставил себя долго ждать: на израильских телеканалах были озвучены фрагменты письма, в котором израильские власти говорят о легитимности возможных действий, если Израиль подвергнется нападению. В письме заявлено, что ответ может быть даже не на само нападение, а на подготовку к нему: в этом случае Израиль не будет ждать запуска ракет из Ливана и Ирана, а сделает превентивный удар.

Яхья Синвар — "ястреб войны"

После долгих переговоров ХАМАС избрал главой политбюро Яхью Синвара. Это решение было внезапным для многих, потому что все думали, что в нынешней ситуации ХАМАС пойдёт по пути договорённостей, поиска компромисса.

Как заявляют арабские СМИ, выбор ХАМАСом Синвара в качестве своего лидера является вызовом Израилю, этим выбором ХАМАС подчеркнул, что готов довести конфликт до конца. Скорее всего, при таком выборе вопрос о переговорах по заложникам практически снимается с повестки дня.

Теперь Сиьяр — глава, практически девять месяцев, с начала атаки на сектор Газа, он находится в подземельях ХАМАС, и связь с политбюро ХАМАСа он проводит только через своих доверенных лиц.

Чего хотят США

Тут мы возвращаемся к следующей информационной войне, которая сегодня идёт в США. Там своя повестка дня — выборы. Среди 111 заложников, которые сегодня удерживаются ХАМАСом в секторе Газа, десять человек — граждане США. А для Америки освобождение своих граждан — приоритетная задача. На этом фоне официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби вдруг заявляет, что Израиль и организация ХАМАС близки к заключению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.

Кирби заявил: "Синвар — это террорист с кровью на руках, включая кровь американцев, он всегда принимал решения по сделке с заложниками, и теперь он должен согласиться на условия сделки".

Как это понимать? Всё, что сделано сегодня в заявлении американской администрации, — для внутренней публики, чтобы показать, как американская администрация справляется с проблемами Ближнего Востока.

Информационная, психологическая война идёт не только в Израиле, в Ливане, в Иране, но и в Америке, практически во всех странах, связанных с конфликтами на Ближнем Востоке. А так как горячая война на Ближнем Востоке не прекращается уже давно, то и информационная война будет только усугублять положение дел, давя в основном на население этих стран, создавая у них неуверенность в завтрашнем дне. На то она и война. И здесь все средства хороши для победы у всех сторон.

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