Стало известно о бактериальном загрязнения Сены во время Олимпиады

Politico: во время Олимпиады в парижской Сене были найдены опасные бактерии

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В реке Сене в Париже, где проводились соревнования по триатлону в рамках Олимпиады, были обнаружены опасные уровни бактерий, пишут журналисты американского издания Politico. В своей новой статье они описали уровень загрязненности Сены.

Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea., CC BY-SA 4.0

Pravda.Ru публикует перевод материала Politico. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Чистота реки Сены бросает тень на успешное проведение Олимпийских игр в Париже.

Данные водоканала Eau de Paris, полученные Politico в пятницу, показали, что качество воды было небезопасным для купания в большинстве дней Олимпийских игр, а в понедельник, в день проведения смешанной эстафеты по триатлону, качество воды было сомнительным. Полученные данные не указывали на то, что плавать в дни проведения соревнований по триатлону среди мужчин и женщин было небезопасно.

В то время как высокий уровень бактерий привел к отмене нескольких тренировок и переносу мужского триатлона, оргкомитет "Париж-2024" продолжал заявлять, что вода в Сене безопасна для купания во время каждого мероприятия, которое проходило в Сене.

Эти выводы были поставлены под сомнение после того, как французское исследовательское агентство Mediapart опубликовало отчет, в котором утверждалось, что результаты тестов показали, что качество воды в реке было ниже норм безопасности во время смешанной эстафеты по триатлону.

Очистка реки, которая обошлась в 1,4 миллиарда евро, была важной частью подготовки Парижа к проведению Игр. Но проект вызвал споры, учитывая его высокую стоимость и сомнения в его эффективности. Некоторые спортсмены также жаловались на то, что неопределенность, связанная с качеством воды, повлияла на их подготовку.

"Они совсем не думали о спортсменах", — рассказала испанской спортивной газете MARCA испанская триатлонистка Мириам Касильяс, которая принимала участие как в смешанной эстафете, так и в женском триатлоне, — Они больше думали о пейзаже, об образе, чтобы он выглядел красиво и привлекательно на фоне Сены".

Как проводились испытания

Данные Eau de Paris показывают, что уровень загрязнения в реке превышал нормативные нормы в большинстве дней с 26 июля, даты начала Олимпийских игр, по среду. Eau de Paris не опубликовал данные за четверг и пятницу, когда проводились заплывы на 10 километров среди мужчин и женщин.

В течение вышеупомянутого периода времени ежедневно проводилось восемь тестов в четырех разных местах. Некоторые тестовые пункты были расположены непосредственно на трассах гонок, а другие — в близлежащих местах вдоль реки.

Ежедневные тесты измеряют наличие двух типов бактерий: кишечной палочки, опасной бактерии, которая может привести к таким заболеваниям, как кишечные инфекции и конъюнктивит, и энтерококков, которые указывают на наличие фекалий в воде и, таким образом, отражают риск заражения болезнетворными бактериями.

Данные Eau de Paris показали, что высокий уровень бактерий кишечной палочки был обнаружен в реке по крайней мере один раз в течение каждого дня первой недели Олимпийских игр, с 26 июля по воскресенье, за двумя исключениями: 30 и 31 июля, в день мужского и женского триатлона.

В день забега тесты выявили уровень бактерий в пределах стандартов безопасности, установленных Международным союзом триатлона, которые указывают на то, что количество колониеобразующих единиц (КОЕ) кишечной палочки на 100 миллилитров воды не должно превышать 1000, а уровень энтерококков должен быть ниже 400 КОЕ/100 мл. Согласно мировым стандартам триатлона, вода в реке Сена была "очень хорошего" качества — с уровнем энтерококков ниже 200 и кишечной палочки ниже 500 — во время семи из восьми утренних тестов и "хорошего" качества во время одного теста (с концентрацией энтерококков ниже 400 и кишечной палочки ниже 1000)..

В день забега тесты выявили уровни бактерий в пределах стандартов безопасности, установленных Международным союзом триатлона, которые указывают, что колониеобразующие единицы (КОЕ) кишечной палочки на 100 миллилитров воды не должны превышать 1000, а уровень энтерококков должен быть ниже 400 КОЕ/100 мл. Согласно стандартам Международного союза триатлона, река Сена была "очень хорошего" качества — с уровнем энтерококков ниже 200 и уровнем кишечной палочки ниже 500 — в семи из восьми тестов в течение всего утра и "хорошего" качества в одном тесте (с концентрацией энтерококков ниже 400 и уровнем кишечной палочки ниже 1000).

Уровень кишечной палочки также был ниже максимального порога безопасности в понедельник, когда проводилась командная эстафета по триатлону. Однако в одном из пунктов тестирования в 5:45 утра, чуть более чем за два часа до забега, была обнаружена концентрация энтерококков 436 КОЕ/100 мл, что превышает норму безопасности.

На пресс-конференции, состоявшейся на следующий день после соревнований, пресс-секретарь организатора Игр Анн Дескамп подчеркнула, что забег можно продолжить, поскольку этот конкретный тест проводился за пределами гоночной трассы.

"Единственная точка, в которой уровень энтерококков был немного выше допустимых значений, находилась за пределами и ниже по течению трассы для заплыва в смешанной эстафете", — говорится в заявлении представителя Международного союза триатлона, который отвечал за принятие решения о проведении забега.

Тестовая точка, где был обнаружен избыток бактерий энтерококка, находилась в Порт-дю-Гро-Кайу, примерно в 200 метрах от ипподрома, который проходил примерно между мостом Александра III и мостом Инвалидов.

Тренировка перед марафонским заплывом была отменена во вторник из-за повышенной концентрации бактерий энтерококка в одном месте тестирования. На следующий день была проведена тренировка, в ходе которой были зарегистрированы уровни качества воды "хороший" и "очень хороший".

Данные за четверг и пятницу, когда проводились марафонские забеги по плаванию среди женщин и мужчин, пока недоступны. Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера после двух забегов настаивала на том, что эти соревнования проходили при надлежащем качестве воды.

Компания Fluidion, занимающаяся мониторингом уровня загрязнения воды в Сене, опубликовала свой собственный анализ качества воды. Он подтвердил, что количество кишечной палочки соответствовало стандартам безопасности для соревнований по триатлону.

Однако общее количество кишечной палочки — новый показатель, который измеряет фактическое количество бактерий в воде, в то время как в другом тесте учитывались только скопления бактерий — в оба дня забега превышало пороговое значение в 1000 кишечных палочек на 100 мл. Fluidion отмечала, что качество воды в те дни было "минимально приемлемым".