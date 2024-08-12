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Любовь Степушова

Атака ВСУ на Курскую область имеет медийный успех, но не имеет перспектив

Итог авантюры Киева в Курской области: Украина без мира, без света, без территорий
Мир

Действия ВСУ в Курской области сопровождаются медийным шумом российских блогеров, что делает их ошеломляюще удачными. Да, атака не из приятных, но перспектив у ВСУ нет.

Итог авантюры Киева в Курской области: Украина без мира, без света, без территорий
Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

"Последний укол наркомана"

Операция ВСУ в Курской области была неожиданной и проводилась тактически грамотно — быстрыми прорывами и вводом туда вторых эшелонов под защитой РЭБ.

В некоторых населённых пунктах Курской области солдатам ВСУ удалось окопаться, поэтому для проведения эффективной операции по уничтожению противника нужно время и других вариантов у ВС РФ, кроме создания санитарной зоны в Сумской области, нет.

С военной точки зрения для ВСУ это был "последний укол наркомана", который даёт эйфорию, но закончится смертью от передозировки. В этом же контексте совершён удар системе охлаждения Запорожской АЭС, как бы говорящий, что скоро она будет украинской. Но не будет.

Военные оценивают военный потенциал ВСУ в четыре бригады, которые собраны в Сумской области, у них на вооружении около 300 бронемашин всех типов. Дополнительно около Харькова стоят две бригады и 160 бронемашин всех типов плюс РСЗО производства стран НАТО. Запасы боекомплекта для ведения интенсивного боя и наступательных действий у ВСУ — на две-три недели.

Проблемы в ВСУ будут нарастать

Судя по всему, план максимум Киева был связан с прорывом к Курской АЭС с целью её захвата. Этот прорыв купирован, Курчатов надёжно защищён.

План минимум рассчитывал на закрепление ВСУ как можно дольше в приграничной зоне. Это будет преподноситься как достижение для выдачи помощи. Украина также ожидала отвода российских войск с позиций в Харьковской области и Донбассе. Но, как пишет The Economist, Россия с жизненно важного донецкого направления почти ничего не перебросила.

У Украины скоро будет ещё больше проблем, чем было ранее, по причине растянутой линии фронта и усложнённой логистики, потраченным ресурсам и полному отсутствию перспективы продолжать продвижение в глубь России по данному направлению.

Никакого "торга" с Западом теперь не будет

Также не будет теперь никакого "торга" по Украине, на что надеется Запад. Это означает отмену всех мирных переговоров с Киевом, на что надеялись некоторые политические силы в России, которые были готовы при выполнении ряда условий договориться и заморозить конфликт. А вот частичная мобилизация в РФ возможна для выполнения задач по поддержанию порядка в новых освобождаемых регионах Новороссии. Патриотический подъём населения после вторжения в Курскую область высок.

Это также означает усиление работы ВКС РФ, и, возможно, уже в сентябре Украина останется полностью без электричества, Харьков окажется в кольце, а затем до зимы будет освобождён, так как его жители будут этому способствовать.

В конечном итоге вторжением в Курскую область Киев добился паники в регионе благодаря недобросовестным российским военкорам, которые соревновались за хайп, а может быть, и за другие преступные цели.

Также ВСУ провели краш-тест российской армии, которая сделает выводы. Вероятно, западная граница РФ должна быть усилена на всех направлениях.

Самый лучший ответ — продолжать наступать в ДНР

Самый лучший ответ — продолжать наступать в ДНР. Сообщается, что российские войска прорвали "линию Порошенко" на торецком направлении и вошли в высотную застройку Торецка.

А также вошли в Пантелеймоновку — к западу от Нью-Йорка. Российские войска теперь контролируют около трёх четвертей города. Украинские ресурсы сообщают, что ВС РФ заводят в Волчанск новые штурмовые группы. ВСУ теряют село Синьковка у Купянска и территории севернее Песчаного, то есть ВС РФ окружают Купянск. Остаётся взять господствующие высоты, после чего трасса по левому берегу Оскола перейдёт под огневой контроль ВС РФ.

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Что стоит за вторжением ВСУ в Курскую область?
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы курская область
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