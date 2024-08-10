В ЕС предположили, что приход вице-премьера Харрис может означать для политики США

В ЕС порассуждали о последствиях прихода вице-премьера Харрис к власти в США

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Камала Харрис завершила список кандидатов от Демократической партии, выбрав Тима Уолца в качестве своего "напарника" -- кандидата в вице-премьеры, пишет Европейский совет по международным отношениям (ECFR). В своем материале они объясняют, что его вице-президентство может означать для будущего внешней политики США.

Фото: Flickr by Office of Governor Tim Walz & Lt. Governor Peggy Flanagan, PDM

Pravda.Ru публикует перевод материала ECFR. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

На этой неделе Камала Харрис выбрала Тима Уолца в качестве своего кандидата на пост вице-премьера — губернатор штата Миннесота, который часто посещает ярмарки и охотится на индеек, и который недавно попал в заголовки газет, назвав Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса "странными". Выбрав белого мужчину со Среднего Запада в качестве кандидата в президенты, Харрис уравновесила шансы демократов во многом так же, как это сделал Джо Байден, когда выбирал ее в 2020 году. Однако по ту сторону Атлантики мало что известно о том, как потенциальный вице-президент мог бы формировать внешнюю политику США.

Осторожный глобализм Уолца

Сторонники Харрис-Уолца не имеют ни традиционного атлантистского опыта, ни особенно активной внешнеполитической практики в целом. Как демократы, они, скорее всего, последуют примеру бывших администраций Обамы и Байдена в укреплении связей между Европейским союзом и Соединенными Штатами. Но выбор Харрис также демонстрирует, что демократическая партия основана на опыте маленьких сельских городов Америки, скептически относящихся к военным интервенциям и нацеленных на усиление голоса рабочего и среднего класса.

Уолц несколько раз высказывался в поддержку Украины, и вполне вероятно, что победа демократов в значительной степени будет свидетельствовать о преемственности подхода Байдена к конфликту. Однако среди избирателей распространен скептицизм по поводу заявлений Байдена о бесконечной помощи Украине. Это, в сочетании с историей Уолца, выступавшего против войн и поддерживавшего дипломатические инициативы, может побудить Харрис сделать приоритетным достижение результата путем переговоров. Что касается Газы, Уолц присоединяется к основной демократической поддержке Израиля, но в марте призвал к "рабочему прекращению огня", следуя собственной линии Харриса. Он также охарактеризовал антивоенных избирателей на праймериз в его штате как "граждански настроенных", демонстрирующих готовность понять их позицию и отличающихся от более жестких произраильских демократов.

Взгляды Уолца на Китай немного сложнее. У него тесные личные связи с этой страной; в течение года он преподавал английский язык в провинции Гуандун и с тех пор почти 30 раз ездил в Китай, в том числе на медовый месяц. Но он также критиковал Пекин, находясь в конгрессе, работая в комитете по мониторингу нарушений прав человека в Китае и встречаясь с Далай-ламой в 2016 году.

Учитель, ветеран, реалист

Во время его пребывания в Палате представителей США с 2007 по 2019 год внешнеполитическая позиция Уолца продемонстрировала его осторожность и здравый смысл, что соответствовало позиции реалистов внутри партии. Он баллотировался в конгресс в 2006 году, выступая против войны в Ираке, поддерживал дипломатию в Сирии в 2016 году, одобрил ядерную сделку с Ираном в 2015 году и последовательно выступал за реформу вооруженных сил. Он заслужил репутацию демократа-центриста, который был готов идти вразрез с линией партии, особенно в вопросах вооруженных сил и ветеранов.

Биография Уолца может помочь заручиться поддержкой независимых, колеблющихся и нерешительных избирателей. История его жизни — это захватывающий рассказ о человеке, сделавшем себя сам, который не выходит за рамки повседневной реальности. Он политик из рабочего класса, родом из сельской местности, ветеран войны, учитель государственной школы, член профсоюза, футбольный тренер и первый кандидат от Демократической партии со времен Джимми Картера, который не учился на юридическом факультете. Действительно, Валц больше руководствуется здравым смыслом и моральными ценностями, чем опытом, и его внешняя политика вполне может быть такой же.