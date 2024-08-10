Протесты в Британии: власть пытается тушить огонь керосином. Мнение политолога Анатолия Гагарина

Политолог Гагарин: "Маховик насилия в Британии будет раскручиваться"

В Британии продолжаются массовые беспорядки, вызванные нападением 17-летнего подростка на детей. Власть обвиняет протестующих "синих воротничков" в расизме. Грозит ли Британии тотальная исламизация, как властям справиться с взрывоопасной ситуацией? На вопросы Pravda.Ru отвечает политолог, профессор кафедры политических наук Уральского университета, Анатолий Гагарин.

Фиаско мультикультурализма

— Протесты в Великобритании — это повторение пройденного, новый виток насилия или событие, не имевшее аналогов в прошлом?

— Произошло вопиющее преступление, к сожалению, оно явилось результатом фиаско так называемой политики мультикультурализма. Самое страшное заключается ещё и в том, что человек, подозреваемый в убийстве, был не так давно участником рекламной акции о том, как прекрасно живут представители других национальностей в чудесной Британии. На деле всё произошло с точностью до наоборот.

Протесты — это проявления того, что системное продвижение идеи мультикультурализма привело к системному краху.

Почему это произошло? Протест был вызван самим преступлением и тем, что это преступление постарались замять, придать ему другой вид. Сейчас борьба идёт не с теми, кто поддерживал этого убийцу, а с теми, кто протестует, пусть и в незаконной форме. Можно говорить, с одной стороны, об эмоциональной реакции на происходящее, а с другой стороны, об опасности превращения ситуации уже в системную проблему. Более того, сейчас британские власти реанимировали специальную службу, которая официально называется "Онлайн-информационная группа национальной безопасности", она будет заниматься проверкой сетей на предмет того, насколько люди делают перепосты разного рода информации.

Это своеобразная интернет-цензура, которая очень "хорошо" работала во время пандемии и зачищала информационные посты.

Как мы видим, реакция власти не совсем адекватна тем событиям, которые происходят, и, как мне видится, совершенно недейственная. Она пытается бороться с теми, кто протестует против подобной политики.

В чём суть этой политики? Она отчасти рифмуется с некоторыми процессами, которые происходят и у нас в России.

В Британии возникло одновременно очень много мигрантов. Им позволили концентрироваться в локациях, и они жили там по своим законам, не подчиняясь в полной мере британскому законодательству.

Этносы в локациях стали большинством, они почувствовали вседозволенность, тем более что британские власти постоянно кормили своих избирателей песнями о том, что всё прекрасно в Британском Королевстве, все нации живут дружно, любя и поддерживая друг друга. Поэтому процесс продолжался.

Бизнес завозил много мигрантов. Власти позволяли это делать, при этом совершенно не контролируя соответствующие религиозные организации, которые очень быстро перешли в режим радикализма и стали готовить тех, кто сейчас и участвует в этих акциях, которые уже являются реакцией на то, как коренное население Британии реагирует на эти преступления.

Всё сводилось к рекламным акциям, где преподносилась картинка, которая удовлетворяла британские власти. На самом деле интеграции национальных сообществ, мигрантов в британскую культуру не было, как не было языковой интеграции. Не было контроля ситуации ни со стороны полиции, ни со стороны отрядов самообороны, которые сейчас стихийно образуются.

Как мы видим, власти реагируют не совсем адекватно, точнее, совсем неадекватно. Они пытаются представить эти отряды как агрессивных расистов.

Кто вышел на протесты в Британии

— Это никакие не фашисты, не расисты, просто рабочие, "синие воротнички", которые каждый день приводят своего ребёнка в школу, а там мусульмане молятся прямо в классе или шариатские патрули ходят...

— Более того, когда им делают замечание, они сразу переходят в режим агрессии. Мы это видим и у нас в России.

Английские рабочие не склоны к разного рода дипломатическим ухищрениям, они реагируют силой на то, как с ними пытаются вести себя агрессивно настроенные мигранты. Поэтому ситуация крайне опасная.

К ней присматриваются в Америке, у нас на эту тему тоже высказались, и достаточно резко: реакция британского правительства и нынешнего премьера не соответствует здравому смыслу и тому, как должна действовать власть. А пока мы видим, что власть начинает чистить мессенджеры и на этом всё заканчивается.

Что делать британским властям

— Джей Ди Вэнс сказал, что Британия — это мусульманская страна с ядерным оружием. Антииммигрантская правая партия Reform в британском парламенте получила достаточно много мест. Грозит ли Британии стать необратимо мусульманской страной через 40-50 лет?

— К сожалению, эти процессы идут очень быстро. И нет иллюзий, что Британия быстро справится с этой ситуацией.

Британия, отделившись от Евросоюза, сохранила все те родимые пятна мультикультурализма, которые мы наблюдаем во Франции.

Это будет продолжаться до тех пор, пока власти, возможно, под давлением населения, мировой общественности и собственных осознавших опасность партий не примут ту политику, которая была бы в данный момент наиболее приемлемой: разведение противостоящих сторон в разные стороны, создание институтов общественного самоуправления. Протест нужно будет канализировать и профилактически им управлять. Это касается и мигрантской стороны и коренного населения. Пока я вижу попытки тушить огонь керосином или бензином.

К сожалению, в России похожие проблемы...

— Существует теория глобального заговора: мигрантов привозят в страны, чтобы их развалить. Кто хочет развалить Британию?

— Британия сама себя разваливает. Я не сторонник теории заговора, хотя прекрасно понимаю, что эти попытки существуют. Все заговоры и их исполнители натыкаются на реальность, которая полностью меняет планы. Если говорить о конкретно мигрантской проблеме, я думаю, что к этому приводят экономические процессы, которые не контролируются государством.

Бизнес, желая получить дешёвую рабочую силу, прибегает к мигрантским потокам.

Последствия этого должно прогнозировать государство. А последствия, мягко говоря, печальны: анклавы мигрантов начинают вести себя по своим законам, хотя в своих государствах они так себя не ведут. Там этот процесс жёстко контролируется.

В европейских же странах подобный контроль воспринимают как притеснение, мигрантам потворствуют те политические игроки, которые заигрывают с ними и пытаются перетащить их на свою сторону как потенциальных избирателей. Это происходит сейчас в Америке, где Демократическая партия пыталась разжечь протест BLM и в итоге получила то, что получила. Они одержали локальную победу над Трампом, но разбудили джинна или демона, который сейчас начинает уже их самих пожирать.

— Какой выход у белых английских рабочих, что надо делать?

— Сами по себе они, конечно, ничего не сделают. Им нужно создать соответствующие позитивные условия, чтобы они могли самоорганизоваться и контролировать ситуацию.

Здесь возможна триада: государство, бизнес, народ. Если государство осознает себя как силу, оно выстроит взаимосвязанные и гармоничные отношения между этими тремя группами.

Пока мы этого не видим. Государство не ограничивает бизнес, не вмешивается в мигрантскую агрессию, не пытается её усмирить, а борется против населения. Соответственно, население реагирует на это доступным для себя способом — насилием против полиции.

Для белого населения врагами выступают, с одной стороны, мигранты, с другой стороны — власть.

Это говорит о том, что маховик насилия будет раскручиваться дальше.