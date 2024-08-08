"Жёсткость властей Бангладеш оказалась чрезмерной" — дипломат Сергей Величкин

Дипломат о протестах в Бангладеш: причины и последствия

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В Бангладеш продолжаются протесты. Премьер-министр покинула страну, власть контролируют военные. Своими прогнозами относительно ситуации в Бангладеш в интервью Pravda.Ru делится чрезвычайный и полномочный посол, советник-посланник посольства России в Бангладеш, доцент дипломатической академии МИД Сергей Величкин.

— Какие решения правительства Бангладеш подвигли людей выйти на акции протеста?

— С одной стороны, перед нами огромное перенаселённое государство с населением 140 млн человек, не относящиеся к категории богатых и процветающих. Но в отличие от многих других государств Бангладеш демонстрирует более или менее стабильную динамику движения по пути элементарного экономического прогресса, опирающегося на хорошие для страны внешние торговые изменения. Также налицо социальные перемены, которые позитивно оценивались экспертами. С другой стороны, неожиданное падение политического руководителя, который годами был у власти и только что победил на общенациональных выборах в январе.

История Бангладеш

Напомню в двух словах историю этого государства. Оно возникло в результате кровавой схватки, когда в 1971 году силы национального освобождения сумели при помощи соседней Индии свергнуть власть военной пакистанской диктатуры. В 1975 году этот режим, который установился при довольно значительной, если не решающей морально-политической помощи Советского Союза, пал в результате военного переворота.

Почему я сейчас вспоминаю 1971 год? В условиях, когда перенаселённость страны, демографическое давление создают довольно сложную ситуацию в сфере занятости, на первый план выходят вопросы повседневного быта: как трудоустраиваться образованной молодёжи.

По традиции нынешний режим во главе с премьер-министром Хасиной Вазед, дочерью создателя независимой Бангладеш бывшего президента Муджибура Рахмана, резервировал значительную часть рабочих мест — до одной трети — для тех, кто обеспечил успех движения 1971 года, и их родственников.

Хотя казалось, что с годами число таких людей должно было уменьшаться, в ситуации социальных реалий Бангладеш с серьёзным элементом коррупции и семейственности этого не случилось. Ситуация превратилась в острую проблему, она уже в течение ряда лет находилась в центре бангладешской политической повестки.

Свидетельством того, что в стране возникли и укрепились демократические традиции, стал факт, что противники этой системы пытались через суды добиться изменений. Но шёл этот процесс довольно долго, с переменным успехом, занял годы.

Сначала порядок квотирования учебных мест отменили, потом суды другой инстанции восстановили прежний порядок, на этом фоне возникло острое недовольство молодого поколения.

Ход протестов в Бангладеш

Бангладеш — страна очень молодая, средний возраст жителей — 25,7 лет. Студенты вышли на улицу с протестами. Казалось, что на каком-то этапе проблема себя исчерпала, потому что суд высшей категории отменил эту систему напрочь, квоты остались только для привилегированных лиц в размере 5%, из них на родственников — 2%. Казалось, проблема исчерпала себя. Но что-то пошло не так.

Для меня происшедшее является полным сюрпризом: казалось, движение должно выдохнуться. Но тут сработала так называемая логика саморазвития массовых выступлений в подобных странах. Стали протестовать против репрессий, применённых в отношении участников протестов.

Встречная жёсткость властей оказалась чрезмерной, излишней. И именно она, судя по всему, привела к тому, что лодка опрокинулась.

Власти на витке, когда проблема уже себя исчерпала, попытались ввести сплошной комендантский час. Сделать это не удалось в первую очередь потому, что даже первые попытки привели к серьёзным человеческим жертвам среди протестовавших и, самое главное, силовые структуры отказались поддержать эти меры в масштабах всей страны с той жёсткостью, как требовали власти. В итоге властям пришлось спасаться бегством.

Новое правительство Бангладеш: прогноз

— Сейчас власть хотя бы формально контролируют военные, которые объявили о создании временного правительства. Кто мог бы войти в состав этого правительства? Войдут в состав правительства студенты и главные участники этих акций?

— По логике событий это должны быть руководители студентов, они малоизвестны в стране. Это люди, которые вышли именно из студенческих рядов, они прежде не участвовали серьёзно в оппозиционных выступлениях.

Оппозиция в Бангладеш очень серьёзно ослаблена мерами, которые использовались правившей до последнего времени партии "Авами лиг", пришедшей к власти с очень внушительными результатами в пятый раз на выборах в январе.

Оппозиция бойкотировала предыдущие выборы, её руководство находилось либо в тюрьмах, либо в эмиграции, либо в подполье. Свидетельств того, что оппозиция, так называемая Бангладешская националистическая партия, как-то выиграла в результате этих выступлений, тем более руководила ими, нет. Сказать сейчас, что новое правительство будет включать в качестве ведущих фигур именно этих политиков, например, бывшего премьер-министра Халеду Зия, освобождённую из-под домашнего ареста, сложно. Тем более сложно говорить о приходе к власти в любой форме той силы, которая вызывает наибольшую настороженность у соседних с Бангладеш стран — двух азиатских гигантов Индии и Китая.

Исламистская оппозиция находится под запретом: была доказана их связь с крайними экстремистскими силами на Ближнем Востоке, в Афганистане.

— Нет ли такого опасения, что военные сохранят власть, а правительство будет лишь ширмой?

— Отдельные наблюдатели высказывают такие опасения. Не похоже, чтобы военные были способны и реально хотели бы это сделать. Что касается главкома, единственного человека, озвучивавшего первые политические заявления о том, что произошла смена власти, что они берут на себя функции временного правительства.... Он профессиональный военный, дальний родственник Хасины Вазед, свергнутого премьер-министра. Его приход считался очками в пользу премьер-министра, но как политическая фигура он абсолютно неизвестен.

Есть один деятель, который охотно заявил о себе как возможный политический руководитель. Это Мухаммад Юнус, Нобелевский лауреат 2006 года.

Иностранное вторжение в Бангладеш: возможность

— Можем ли мы ожидать иностранного вторжения в Бангладеш для того, чтобы прекратились беспорядки?

— Если действительно что-то подобное было сказано Хасиной Вазед, это было сказано в определённом контексте, это чисто эмоциональное заявление, оно ничего не значит. Хасина Вазед — патриотка, преданная Бангладеш до последней капли крови. Это совершенно ни на чём не основанное заявление можно объяснить только чувством обиды немолодой женщины, эмоциональным проявлением.

Основные игроки на азиатской арене и главные соседи Бангладеш Китай и Индия совершенно не заинтересованы в нестабильности в Бангладеш.

Там у них очень серьёзные экономические интересы, они входили в число ближайших партнёров Дакка в последнее время. Не представляю, что они могут принять необдуманное решение. Речь идёт в основном об Индии, потому что её территории с трёх сторон окружает Бангладеш, фактически уникальное положение страны-анклава. Но судя по настроениям в Индии, там все скорее растеряны, выдвигаются разные версии, общее для которых — настороженность по поводу возможности вмешательства каких-то внешних сил. Одни говорят об интригах ЦРУ США, и для этого есть основания, потому что у прежнего режима были плохие отношения с Вашингтоном, который не скрывал своего недовольства Хасиной Вазед.

Другие опасаются Китая или такой комбинации: пакистанские силы, поощряемые Китаем. Нет никаких свидетельств, подтверждающих эти версии.

Китай сейчас проявляет предельную осторожность, выражена просто озабоченность тем, что произошло.

Что касается самих индийцев, то мне думается, они сейчас заняли выжидательную позицию. С другой стороны, они не заинтересованы в том, чтобы статус-кво сохранился, и постараются воспользоваться любыми инструментами (а их немало в плане экономических отношений) для того, чтобы в Бангладеш был налажен минимальный порядок.

Что может быть вариантом минимального порядка? Технократическое правительство. 84-летний Юнус не та фигура, которая может волевыми, продуманными шагами привести Бангладеш к стабильности. Он может быть переходным вариантом. Будем смотреть, что там происходит и возлагать надежду на те устойчивые, патриотические, националистические настроения, которые в Бангладеш издавна преобладают.