Названа причина выбора кандидата в вице-премьеры от Демпартии США

В США объяснили выбор кандидата в вице-премьеры от Демпартии

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Губернатору Миннесоты Тим Уолц смог стать кандидатом на пост вице-президента США от Демократической партии в рамках грядущих выборах благодаря своему пониманию особенностей работы Палаты представителей конгресса США. Об этом пишут журналисты издания Politico. Pravda.Ru публикует перевод соответствующего материала.

Фото: Flickr by Office of Governor Tim Walz & Lt. Governor Peggy Flanagan, PDM

Демократы в Палате представителей в течение многих лет жаловались, что Байден на самом деле не понимает их Палату, и эта жалоба усугублялась тем фактом, что вице-президент Камала Харрис также была бывшей сотрудницей Сената. Даже несмотря на то, что законодатели-демократы были рады принять основные законодательные приоритеты, такие как закон об инфраструктуре и Закон о снижении инфляции, во время пребывания Байдена у власти, этот процесс часто заставлял их чувствовать себя загнанными в угол.

Так что некоторые демократы из Палаты представителей в частном порядке лоббировали в лагере Харриса выбор Уолца, желая видеть в списке кандидатов человека, который действительно понимал бы нижнюю палату. В то время как другие кандидаты, такие как губернатор Джордж Харрис, Джош Шапиро и сенатор Марка Келли (демократ от штата Аризона) также были сторонниками в Палате представителей от демократов, многие из которых рассматривали Уолца, который проработал в Палате 12 лет и имеет сильных союзников как среди центристов, так и среди прогрессистов, как потенциально идеальную кандидатуру.

“Раньше я часто дразнил [Байдена]. Я сказал: "Чувак, ты знаешь, что в своих речах ты слишком похож на сенатора. Тебе нужно научиться поступать так, как мы поступаем в Палате представителей”, - сказал представитель Джим Клайберн, главный союзник Байдена, сказал в коротком интервью. "Мы выступаем с одноминутными речами в Палате представителей. Поэтому мы знаем, как сразу перейти к делу". “Если вы заметили, Уолц очень хорошо умеет сразу переходить к делу”, — съязвил Клайберн.

Бывший спикер Нэнси Пелоси была, пожалуй, самым заметным лицом в закулисной кампании демократов в Палате представителей, призванной побудить Харрис выбрать Уолца в качестве своего напарника на выборах. Ему помогла член Палаты представителей Энн Маклейн Кастер, которая возглавляет коалицию "Новые демократы", и член Палаты представителей Прамила Джаяпал, которая возглавляет группу прогрессивных сил, а также десятки других.

"Суть в том, что вице-президенту Харрис, выбравшей Тима Уолца, не нужно создавать много новых связей в Палате представителей, потому что они у него уже есть”, — сказал представитель Рик Ларсен, который работал с Уолцем.

У нынешних членов Палаты представителей было еще одно соображение: повысить их собственные шансы вновь получить большинство.

Уолц был избран в Конгресс во время выборов 2006 года, на которых Пелоси стала первой женщиной-спикером, что стало неожиданностью для демократов, одержавших победы в Индиане, Пенсильвании, Канзасе и Кентукки. Проголосовав за Закон о доступном медицинском обслуживании, он затем пережил волну Республиканской партии в Конгрессе в 2010 году и продержался в своем округе 12 лет, в том числе и тогда, когда Трамп выиграл его с отрывом в 15 процентных пунктов в 2016 году.

"Я знаю, что он понимает наш мир", — сказала Кастер, которая возглавляет центристскую коалицию "Новые демократы".

Демократ из Нью-Гэмпшира провел утро после объявления Уолца кандидатом в вице-премьеры, беседуя с рядом кандидатов от демократической партии, которые уже прикидывали, как провести кандидата в вице-президенты в свои избирательные округа до ноября.

Несколько демократов из Палаты представителей поддерживали связь с кампанией Харрис. Команда проверки Харрис позвонила бывшим коллегам Уолца по Палате представителей, чтобы узнать о его послужном списке и характере, по словам двух человек, знакомых с разговорами, которые пожелали остаться неназванными, чтобы обсудить частный вопрос. По словам людей, знакомых с этими разговорами, союзники Уолца знали, что Пелоси за кулисами выступает в его защиту.

В окружении Харрис высказывали опасения по поводу того, сможет ли она сработаться с Уолцем, который, как они отмечали, был известен во время своего пребывания в Палате представителей как несколько грубоватый человек и не боялся публично спорить с коллегами.

В то время как прогрессисты более открыто выдвигали Уолца в качестве напарника Харрис на выборах, центристы видели в нем в первую очередь своего союзника. Эти члены партии утверждают, что он не был идеологическим лидером крайне левых, а скорее опытным руководителем, который понимал, что хорошо работает в его округе.

Хотя он не принадлежал ни к одной из идеологических группировок в Палате представителей, по словам одного человека, знакомого с этой инициативой, он был в процессе присоединения к центристским новым демократам, когда уходил. В социальном плане он был либералом.

Хотя Уолц не работает в Палате представителей уже шесть лет, многие его бывшие коллеги все еще там и помнят его шутки, его быстрые утренние пробежки и подарки в миннесотской тематике членам его комитета, в том числе тяжелое шерстяное одеяло. Он и его жена Гвен Уолц давно связаны с Палатой: один из ближайших друзей его жены — бывший член Палаты представителей.

По словам двух человек, знакомых с ходом обсуждения, несколько демократов все еще расстроены его отсутствием в массовом групповом чате нынешних и бывших членов Палаты представителей, который Уолц в конечном итоге покинул после того, как стал губернатором в 2019 году.

Бывшие коллеги Уолца описывали его как человека, который сочетает в себе миннесотскую вежливость и практичность Среднего Запада. Они также сказали, что он был тем, кто мог бы оказать давление на кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнса и трампизм в целом.

"Он просто веселый, привлекательный отец, тренер, который находит общий язык с людьми", — сказал бывший представитель Тим Райан, который работал с Уолцем в Палате представителей и проиграл выборы в Сенат штата Огайо Вэнсу два года назад. "Я думаю, что он тот, кем Джей Ди Вэнс хочет быть, кем он старается быть".

В Конгрессе Уолц входил в состав двух, возможно, наименее интересных, но наиболее продуктивных комитетов: по делам ветеранов и по сельскому хозяйству, которые имели решающее значение в его округе.

"Он был настоящим союзником спикера Пелоси", — сказал бывший член палаты представителей Патрик Мерфи, который делил квартиру на Капитолийском холме с Уолцем, когда они оба были новоизбранными депутатами от конкурирующих округов.

Член Палаты представителей Марк Такано (штат Калифорния), который боролся с Уолцем за первое место в Комитете по делам ветеранов, но позже подружился с ним, сказал, что демократ из Миннесоты сможет использовать свои отношения с коллегами по Палате представителей, которые с тех пор поднялись по служебной лестнице.

"Он также прошел боевую проверку с точки зрения управления. Будучи губернатором, он наладил эти отношения, но он также пришел на эту работу с огромной доброжелательностью со стороны коллег, которые только стали старше, таких как я", — сказал он.

Бывший член Палаты представителей Джон Ярмут (демократ, Кентукки), который тесно сотрудничал с ним в Палате представителей и является участником этого масштабного группового чата, сказал, что Уолц не тратит время зря. Что касается нападок Республиканской партии на Уолца как на радикального либерала, Ярмут сказал, что он может только посмеяться над ними.