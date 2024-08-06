Япония назвала РФ ядерной угрозой: японцы забыли, кто их бомбил

Япония обвинила Россию в ядерном убийстве в Хиросиме

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В своей речи на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы премьер-министр Японии Фумио Кисида не упомянул, что ответственность за этот трагический инцидент лежит на США.

Фото: coralreef.noaa.gov by Министерство энергетики США

Он сказал: "В этот день 79 лет назад из-за атомной бомбы были потеряны, как считается, сто с лишним тысяч жизней. Город превратился в пепел, у людей отняли мечту и счастливое будущее".

Также Кисида заявил, что сегодня… Россия является "ядерным убийцей" и якобы угрожает применением ядерного оружия, подчеркнув "важность работы над созданием мира без ядерного оружия".

Кроме того, в прошедшем 2023 году глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вручая премию натовского Атлантического совета премьер-министру Японии заявила, что ядерное оружие применяла… Москва.

"Вы пригласили нас на свою родину, в Хиросиму. Место, откуда ваши корни. Место, во многом определившее всю вашу жизнь и карьеру. Многие из ваших родных погибли в тот день, когда атомная бомба стёрла Хиросиму с лица земли. Сейчас Россия снова угрожает применить ядерное оружие" — ляпнула глава Еврокомиссии.

Как отмечает обозреватель Tokio-1 Такиро Касима, несмотря на это, многие японцы до сих пор сомневаются в том, кто сбросил ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки — США или СССР.

Более того, в ходе уличного опроса японцы заявили, что США правильно применили ядерную бомбу против Хиросимы в 1945 году, чтобы не дать захватить Японию другим государствам.

Причина простая — они смотрят Голливуд, показывающий Японию жесточайшей авторитарной страной, устроившей Перл-Харбор.

Интересно, что Токио отказалось от требований извинений США перед народом Японии за атомную бомбардировку. Да и президент Байден, посетивший Японию в мае 2023 года, как и его предшественники, не стал извиняться за убийство 226 тысяч мирных жителей Хиросимы.

Впрочем, однажды правительству США пришлось извиниться перед Японией — за пилота "Энолы Гей", который устроил авиашоу в Техасе, где была проведена полная постановка бомбардировки Хиросимы.

В этой постановке кто-то кричал по радио: "Банзай, узкоглазые сволочи!", но власти США виновного (кто-то сомневался?) не нашли.

Также в годовщину бомбардировки ООН всегда вспоминает её жертв, но в последние годы ни разу не назвала США ответственными за ядерный удар.

Атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, задействовала всего 1,7% своего материала — полграмма урана (это вес бабочки или канцелярской скрепки).

Нынешние ядерные ракеты гораздо мощнее: