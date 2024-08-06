Не важно, кто убил лидера ХАМАС Исмаила Ханию. Важно, кто следующий

Кого в ХАМАС могут убить вслед за Исмаилом Ханией — мнение

9:29 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

Анализ публикаций мировых СМИ о недавнем убийстве Израилем одного из лидеров ХАМАС Исмаила Хании позволяет утверждать, что основной вопрос сейчас звучит: "Как это случилось?". И главные вопросы для всего иранского руководства: "А кто виноват?" и "Что же теперь будет?".

Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, CC BY-SA 3.0

При этом стоит отметить, что если гибель Фуада Шукри, главы стратегического подразделения "Хезболлы", Израиль подтвердил сразу после удара, то по поводу ликвидации Хании звучат заявления, что никаких ракет в ту сторону ЦАХАЛ не запускал.

Пока же журналисты, наблюдатели и специалисты анализируют фотографии жилого дома, в котором находился Исмаил Хания на момент убийства, и выдвигают несколько версий произошедшего.

Версия первая — ракетный удар ВВС Израиля

Маловероятно, ведь от ближайшей авиационной базы ВВС Израиля, на которой базируются самолёты оперативно-тактической авиации, способные выполнить подобную задачу, дистанция "по прямой" составляет 1500 километров. Однако на пути следования даже таким коротким маршрутом израильским самолётам пришлось бы проследовать через воздушное пространство Сирийской Арабской Республики и Ирака, а значит, их пролёт до района пуска был бы обнаружен средствами ПВО одной из стран.

Наиболее предпочтительным выглядит маршрут над территорией Ливана, северными районами Сирии, с последующим пролётом над прилегающими курдскими районами Ирака и уже далее заход в воздушное пространство Ирана с северного направления. Дальность такого перелёта в одну сторону составляет не менее 1800 километров. Но здесь зона частичной деятельности турецких радиолокационных станций, расположенных вдоль южной границы.

И главное, что для такого полёта нужны не только заправщики, но и самолёты тактической РЭБ. Ведь новейшие малозаметные истребители F-35A не отличаются скромным расходом топлива. В итоге с учётом перечисленных факторов данная версия выглядит маловероятно. И главное, ракетный удар по дому вызывает несколько иные и более масштабные разрушения, чем те, что показаны на фотографиях.

Однако, как мы помним, в самом начале представители КСИР активно озвучивали эту версию, ведь тогда это не их прокол, а ПВО страны и армии.

Версия вторая — применение противотанковой управляемой ракеты

Ряд аналитиков соглашается, что гибель Хания стала результатом спланированной израильскими спецслужбами операции, в ходе которой один из завербованных членов ХАМАСа сообщил период пребывания Хании в Тегеране и примерное его расписание.

Данная информация позволила сотрудникам израильской разведки скрытно выдвинуться в тёмное время суток и выполнить пуск двух противотанковых управляемых ракет (для гарантированного уничтожения объекта) типа Spike с дальностью от двух до четырёх километров — такая модификация ПТУР является переносной. Телевизионная система наведения данной ракеты позволяет оператору точно поражать цель, находящуюся даже внутри помещения.

Для введения органов контрразведки Ирана в заблуждение сотрудники израильской спецслужбы забрали пусковые установки с собой. Высокую вероятность данной версии подтверждают ограниченные разрушения фасада здания, которое имеет достаточно прочную железобетонную конструкцию.

Если так, то это будет свидетельствовать о самых серьёзных проблемах в контрразведывательном обеспечении визитов высокопоставленных представителей дружественных Ирану организаций и движений в Тегеран, поскольку израильские специалисты доказали свои разведывательные, организационные и исполнительские способности в части, касающейся ликвидации ключевых фигурантов противостояния Израиля и Ирана.

Кстати, уже не раз США и Израиль применяли подобную тактику точечной ликвидации.

Версия третья — беспилотная

Высказывается мнение, что разведка Израиля применила специальный беспилотный летательный аппарат — он выступал носителем двух дронов-камикадзе, которые и нанесли точечный удар в окно комнаты, где находился Хания. Вероятно, камеры наружного наблюдения зафиксировали момент взлёта данного БПЛА-носителя камикадзе, однако в дальнейшем маршрут полёта оказался вне поля наблюдения. С учётом уровня развития беспилотной техники в Израиле подобная версия имеет право на существование.

Однако вызывает вопрос: а где была вся иранская антидроновая защита одного из самых престижных объектов армии? И в окно какого из иранских руководителей этот дрон может влететь завтра?

Версия четвёртая — взрывное устройство

Однако фаза разрастания и характер операции по ликвидации высокопоставленного члена ХАМАС наталкивают на мысль, что в целях выполнения поставленной задачи израильские спецслужбы в значительной мере опирались на агентурный аппарат из числа местных жителей. С высокой долей вероятности, взрывное устройство направленного действия было заложено заблаговременно в саму конструкцию жилого помещения, в котором находился Хания, что позволило максимально сократить разрушения и вторичный ущерб.

Подводя итог вышесказанному, представляется возможным согласиться с этим вариантом. Ведь сегодня в Иране задержаны десятки подозреваемых в соучастии в убийстве лидера ХАМАСа Исмаила Хании. И это не противники режима, как можно было бы подумать (враги режима ненавидят ХАМАС), а члены специальной команды Корпуса стражей Исламской революции по охране высокопоставленных лиц "Люди Махди".

Иранские источники сообщили британской газете The Telegraph, что бомбы, уничтожившие Исмаила Ханию, в здание пронесли работники "Ансар аль-Махди", завербованные Моссадом. Иранская спецслужба вычислила их по записи камер видеонаблюдения. Источники газеты сообщили, что видели запись, на которой агенты быстро входят в здание КСИР, где обычно останавливался Хания, и выходят из него через короткое время. Потом эти люди пропали — полагают, что они сбежали из Ирана.

Бомбы были установлены на всякий случай в трёх комнатах, и агенты привели их в действие из-за границы, когда Исмаил Хания вселился в номер после торжественного приёма в честь избрания президента Масуда Пезешкиана.

Источники утверждают, что Моссад пытался уничтожить лидера ХАМАС ещё в мае, когда он приезжал в Тегеран на похороны президента, погибшего в авиакатастрофе. Но тогда в доме было много лишних людей и покушение отменили.

Проблема! Ещё больше вопросов вызывает отсутствие желания у нападающих за компанию ликвидировать и лидера "Исламского джихада”* Зияда Нахала, проживавшего в том же здании, но на другом этаже.

В заключение

Как сообщает газета The Telegraph, иранская верхушка в ужасе от того, что в покушении приняли участие люди КСИР, и уверена, что за агентами стоит более влиятельная фигура в Корпусе стражей. Это создаёт атмосферу тотального недоверия и подозрения в руководстве Ирана.

"Это ужасное унижение и провал в системе охраны. Расследование ещё не закончилось, но всё это нелогично: должен быть кто-то более высокого ранга, кто сотрудничал с израильтянами и о ком мы ничего не знаем", — цитирует иранца The Telegraph. "Аятолла Хаменеи хочет ответы на вопросы, прежде чем отомстят Израилю”, — добавил он.

Это далеко не первый случай, когда ликвидация в Тегеране сеет панику и создаёт манию преследования в иранском правящем классе. Кража ядерного архива, убийство главного инженера атомного проекта, ликвидации видных военных создавали впечатление, что Иран наводнён израильскими агентами.

В итоге можно предположить, что ответ иранской стороны на ликвидацию Хании будет ограниченным, поскольку в продолжении современного этапа конфронтации Израиль способен на ликвидацию даже верховного лидера Ирана, что может повергнуть иранскую сторону в глубокое смятение и повлечёт внутреннюю междоусобицу, которая отвлечёт иранских военных и КСИР от размышлений о нанесении массированного удара по территории Израиля.

По мнению специалистов, военно-политическое руководство Израиля намерено продемонстрировало Ирану свои возможности, заставляя теперь всех думать лишь о том, сколько ещё тайных кнопок "ликвидации" размещено на территории Ирана и, главное, кто следующий.

Возможно, именно поэтому Израиль намеренно усиливает конфронтацию в регионе, поскольку обладает достоверными данными о дальнейших действиях иранской стороны и уверен, что официальный Тегеран не осмелится начать широкомасштабный вооружённый конфликт первым.

*- признан решением Верховного Суда от 02.06.2006 террористической организацией, её деятельность запрещена в РФ.