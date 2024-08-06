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Любовь Степушова
Мигранты призывают искать и избивать белых в Англии. Какой выбор у англичан?

Лондон поощряет мигрантов бить англичан. Куда бежать?

5:06
Мир » Европа

Сначала англичане били и унижали мигрантов, теперь мигранты бьют и унижают англичан, и правительство поощряет последних. Это грозит стране гражданской войной.

Лондон поощряет мигрантов бить англичан. Куда бежать?
Фото: Welcome MIgrants by Paul Sableman, CC BY 2.0

Англичане мстят за убийство девочек мигрантом во втором поколении

Беспорядки и погромы в Британии, которых не было с 2011 года, начались с протеста в северо-западном английском городе Саутпорт на прошлой неделе, в понедельник, 29 июля. Горожане мстили за убийство трёх девочек и ранение ножом ещё восьмерых 18-летним выходцем из Руанды.

Беспорядки и столкновения прошли в воскресенье, 4 августа, в таких городах, как

  • Ливерпуль,
  • Лидс,
  • Белфаст,
  • Ротерем,
  • Мидлсбро,
  • Болтон

и других.

Как пишет английская пресса, "крайне правые бандиты" вступали в столкновения с полицией, а на улицах "имели место многочисленные нападения на представителей этнических меньшинств".

Хотя Руанда не мусульманская страна, но протесты были направлены в основном против представителей этой общины. В Саутпоте была осаждена мечеть. В Ротереме протестующие в воскресенье, 4 августа, попытались ворваться в отель, где размещались просители убежища.

Выходцы из Азии перешли к террору против англичан

В ответ развернулся террор против англичан, так как общины мигрантов чувствуют себя вольготно и не интегрируются. Английская пресса эти нападения не освещает, данные приходят из соцсетей.

"Азиатские банды хотят сражаться с белыми людьми", — говорится в одном из роликов.

"Банды молодых азиатских мужчин-мусульман призывают в соцсетях выходить и искать белых людей и проявлять насилие по отношению к ним", — говорит политический обозреватель Ракиб Эхсан.

Заметим, что это не банды, а просто толпы. В прессе их скромно называют контрпротестующие. И они сейчас побеждают, поскольку их много, а в некоторых районах больше англичан.

Правительство демонстрирует толерантность к погромщикам-мигрантам

Тем более, что на их защиту встало правительство.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "участники агрессивных протестов, напавшие на мусульманские общины", вскоре столкнутся со "всей строгостью закона".

"Какова бы ни была очевидная мотивация, это не протест, это чистое насилие, и мы не потерпим нападений на мечети или наши мусульманские общины", — заявил Стармер в понедельник, 5 августа, после экстренного совещания с начальниками полиции и тюрем, цитирует Reuters.

Дилемма коренной Британии — война или бежать в другие страны

Известно высказывание кандидата на должность вице-президента от республиканцев Джеймса Дэвида Вэнса, что Британия — это "мусульманская страна с ядерной бомбой". Владелец X* Илон Маск также высказался: "Гражданская война (в Британии) неизбежна".

В Англии в школах мусульманские дети могут публично молиться, на это отведено время, а другим общинам это запрещено. Неоднократно подавались петиции в парламент о запрете мусульманской миграции в страну.

"Они будут разрушать саму структуру общества, наши законы, обычаи, наследие и традиции, постоянно требуя перемен в свою пользу. Они последователи единственной веры, которая делает это, и мы, британцы, независимо от цвета кожи или вероисповедания, устали от этого", — говорится в одной из них.

Поэтому протестуют не "белые бандиты", а рабочие — "синие воротнички", коренные жители страны, которые постоянно сталкиваются в жизни с пренебрежением к их идентичности и предательством властей.

Неолиберальная глобальная политика толерантности и "общего плавильного котла" наций по американскому примеру перестали устраивать граждан. У англичан осталось не так много вариантов, если призывы каждый раз не помогают.

"Либо они должны браться за оружие и воевать с Лондоном за своё право жить на своей земле, либо надо покидать мусульманскую Британию и искать себе иное пристанище. В Англии у коренных британцев будущего нет", — пишет в Telegram политолог Алексей Живов.

Ислам является второй по величине религией в Соединённом Королевстве. По результатам переписи 2021 года, в стране проживает чуть менее четырёх миллионов мусульман, или 6,7% от общей численности населения. В Лондоне проживает самое большое население и самая большая доля (15%) мусульман в стране.

*- сеть запрещена и заблокирована в России.

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Мигранты – это проект "АнтиРоссия"?
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы мигранты великобритания
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