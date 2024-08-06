Беспорядки в Великобритании лежат на трёх глобальных китах — политолог Сергей Маркелов

Политолог Маркелов: чопорная Британия охвачена глобальной социальной революцией

8:25 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

По всей Англии продолжаются беспорядки, вызванные нападением на детей в танцевальной студии города Саутпорт, в результате которого три девочки были убиты и десять человек получили ножевые ранения. Был арестован гражданин Великобритании родом из Руанды. О том, что привело к страшной трагедии, в интервью Pravda.Ru рассказал политический советник, политический психолог Сергей Маркелов.

Причины миграционного кризиса в Великобритании

— Почему акции протеста в Великобритании разгораются с новой силой?

— Первым признаком плохой политики в государстве является то, что какое-то маленькое уголовное действие превращается в серьёзную политическую проблему. Это свидетельствует о том, что политика и политики находятся в неадекватном режиме: они не обращали внимания на важные явления и тенденции и придавали большое значение вещам незначимым.

Недовольство иммиграционной политикой накапливалось, и последней каплей стало событие в Саутпорте, с которого и началась настоящая real politic, настоящая политическая правда в Англии в отношении мигрантов. Событие масштабировалось быстро, охватило всю Англию. У таких событий, как правило, два критерия...

Масштабируемость: какую территорию страны захватывает событие. Массовость: количество участников событий.

Оба критерия "выстрелили", как бы это ни было грустно для британских политиков, и началась спонтанная реакция. Поэтому нельзя говорить о том, что кого-то купили, что-то там зарядили. Проснулась публика, проснулись люди, и начались политические публичные и непубличные потасовки.

— Мигранты, в свою очередь, вышли на улицу, стали избивать местных жителей, грабить магазины, а в это время полиция стояла в стороне и всего лишь наблюдала. Почему такое попустительство полиции, почему они не стали жёстко пресекать беспорядки, задерживать мигрантов?

— Ещё одним признаком политической слабости политиков и политики Великобритании в целом является то, что называется принципом

обратной связи: неправильная оценка масштабов и силы происходящих уголовно-политических и социальных процессов.

Полиция казала: "Нет, у нас тут никаких особо масштабированных процессов нет. Заборчики лёгонькие поставим, народ рассосётся, и проблема рассосётся вместе с народом". Оказалось — нет. В проблему оказались вовлечены сотни тысяч людей.

И уже дело не в трёх девочках, и уже забыли про этого парня, то ли мусульманина, то ли из Руанды, то ли африканца, с абсолютно чистым британским паспортом.

В итоге мы получаем классическую слабую власть Великобритании, которая по принципу страуса — закрыла глаза и голову в песок.

Великобритания — спокойная, чопорная страна: five o'clock, чай попили, подумали о великом будущем страны и разошлись. А в это время на улице камнями расшибают витрины и идёт социальная революция.

Три кита большой проблемы Великобритании

Мультикультурализм

— В Англии выходцы из других стран уже давно стали политиками и чиновниками. Может быть, поэтому власти бездействуют и не борются с миграционной преступностью, потому что сами выходцы из тех стран, откуда приехали мигранты?

— Это ещё одно качество слабой власти: она не гибкая, остановившаяся в развитии. Иммигрантская политика в Великобритании противоречива уже давно, нужно менять отношение к ней, правила и кодексы, гражданско-правовые аспекты. Сами иммигранты уже кричат во всё горло: "Надо менять, потому что нас много, всё по-другому".

Англия ещё в прошлом веке подписала так называемую Европейскую конвенцию о правах иммигрантов, которая гласит: запрещено возвращать иммигрантов в ту страну, откуда они приехали. Поэтому они имеют право не возвращаться и остаться в Великобритании.

Конвенция обеспечивает абсолютную лояльность к мигрантам, права беженцам, возможность бесплатно получить образование, социальные пособия. Эти лояльность и либерализм прошлого века не изменились и сейчас, в наше время. Но изменилась сама сущность проблемы.

Поэтому на фоне такой конвенции, когда мигрантов стало много, с 10 тысячами семей появилось 100 тысяч проблем: социальных, политических, экономических. И эти проблемы государство должно решать.

В итоге на основе этой конвенции появились антиммигрантские политические силы. Сегодняшний конфликт — результат того, что ультраправые стали капать на мозг англичанам: "Мы чопорные, солидные, классические. А тут эти под ногами у нас со всего земного шара болтаются, то ли чёрные, то ли серые, то ли коричневые". Естественно, это надавило на самолюбие англичан. Сейчас ультраправые воюют с полицией. К протестам, по сути к фашистам, нацистам, неонацистам, присоединились их противники, антифашисты. Сегодня полиция не знает, кого разгонять. Одни кричат: "Я против мигрантов". Другие: "Я за мигрантов". Эта неразбериха лишний раз доказывает: политики заигрались в политику, политики оторвались от real politic.

— Многочисленные фонды, тот же "Сорос", давно проводят политику мультикультурализма. Их цель — размыть национальное сознание, национальную основу государства и вызвать ультраправые настроения. К чему это может привести?

— К этой цели можно добавить ещё более глубокие. Честно вам скажу, мультикультурализм не самая большая проблема. Проблема зиждется на трёх китах:

экономика,

демография,

мультикультурализм.

И последний кит, о котором мы уже говорили, отнюдь не самый большой.

Экономика

Западные, теневые правительства ничего не делают, они не про культуру, они про деньги, а значит, про экономику. Если бы всё было так здорово, по конвенции защиты мигрантов приезжали бы умницы, нобелевские лауреаты, которые составляют интеллектуальный потенциал той или иной страны. Сегодня, кроме Америки, никто этим похвастаться не может. В Европу, в Великобританию, заезжают "руки" для закрытия дырок в экономике: приезжайте, живите, но занимайте те рабочие места, на которых немцы, англичане, французы работать не хотят, потому что:

грязно; очень высокая смертность, мало денег, плохие социальные условия.

Вот что проплачивает "Сорос".

За мультикультурализмом, за идеей "мы поддерживаем все нации", мы видим элементарные движения рабов и рабовладельцев. Иммигрантские потоки — это, по сути, рабские движения.

В Великобритании больше миллиона индийцев. Они заняты на вредных производствах, на подсобных работах. Они формируют эти маленькие индийские сообщества, компактное проживание. Никому такое распространение и сохранение культуры малых народов не надо.

Демография

Сегодня весь мир стоит на пороге огромнейшего системного кризиса под названием "демография". Никто не хочет рожать, мир — ленивый. Великобритания и весь Евросоюз — стареющие страны: из десяти человек ты встречаешь восемь людей восемьдесят плюс.

Как решать проблему с ленивой страной? Экономику делать надо. А эти

ребята как раз приезжают из стран, у которых в их культурных традициях нормальные большие семьи. Приезжает угандийская семья и выдаёт на гора 10-12 будущих англичан, которые идут работать на экономику Великобритании.

Это не глобальное решение проблемы демографии, а дыркозатыкание. А там следующие поколения пусть сами решают, как они будут демографию поднимать. Не будут англичане рожать по десять детей, это не английская традиция. А угандийцы, индийцы — будут.

На примере, казалось бы, условно простых событий — в Великобритании сегодня мы получаем глобальную проблему.