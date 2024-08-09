"Бюджет ХАМАС превышает бюджет европейского государства" — израильский политолог Юрий Бочаров

Политолог Бочаров: "Израиль готов к войне и на три фронта"

Ликвидация лидера ХАМАСа Исмаила Хании в Иране, атака на командира ливанского движения "Хезболла" Фуада Шукра — это и есть "жёсткий ответ", обещанный премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху? В тонкостях политики Ближнего Востока разбирался политолог Юрий Бочаров.

— Израиль периодически пытается ликвидировать основное боевое крыло как ХАМАСа, так и "Хезболлы", с этой целью он использует и разведку, и мощь своей армии. Этому движению было нанесено два мощнейших удара.

В результате работы беспилотника в Бейруте был убит Фуад Шукр, один из самых высокопоставленных командиров "Хезболлы". После его убийства Израиль немедленно взял на себя ответственность за это.

Через день мир сотрясли заявления о том, что в Иране был ликвидирован политический руководитель, лидер ХАМАСа Исмаил Хания.

Естественно, все иранские СМИ и подавляющее большинство их руководителей тут же заявили, что это дело рук Израиля. Пресс-служба Армии обороны Израиля тут же заявила, что она не комментирует сообщения зарубежных СМИ и не в курсе того, что происходит на территории Ирана. Хания находился в Тегеране по приглашению для участия в церемонии вступления в должность новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана и был под охраной КСИР, Корпуса стражей исламской революции, самого боевого крыла иранской армии.

После мероприятий Хания отдыхал в санатории для ветеранов войны, в специальном корпусе. Ракета, которая убила Исмаила Ханию, влетела прямо в окно его спальни, ликвидировав как его самого, так и его личного телохранителя. При том, что в том же корпусе ночевал главарь "Исламского джихада"* Зияд ан-Нахала, который не пострадал от атаки. Была произведена целевая атака по конкретному человеку. Сначала было заявлено, что удар был произведён ракетой, запущенной с территории третьей страны.

Мы все понимаем, что КСИР провалился, защищая первых лиц государства. Поэтому он тут же попытался перевести стрелки на армию, на ПВО: она пропустила или самолёт, или ракету. Оказалось, что ракета была запущена с территории самого Ирана. А последние данные говорят, что Ханию убили переносной ракетой из соседнего здания, расположенного чуть ли не в километре от санатория. Что же выходит?

Либо спецслужбы Израиля имеют такие серьёзные наработки и агентуру, что смогли подойти на расстояние выстрела к особо охраняемой персоне, либо это третьи силы. Потому что не стоит забывать, что у любой террористической организации всегда достаточно врагов.

Так что вопрос о том, кто же убил Ханию, будет стоять долго.

Кто такой Исмаил Хания и откуда у ХАМАС столько денег

Хания — лидер политического крыла ХАМАС. На его счёте находится $4 млрд. Кстати, у членов политбюро ХАМАСа суммарно на счетах порядка $8-10 млрд. Это примерно бюджет такого государства, как Армения.

Хотелось бы задать вопрос: вы много видели в мире партий, политических структур, у которых частный бюджет составляет $8-10 млрд? Я думаю, ни одна европейская партия в любом европейском государстве не может похвастаться таким бюджетом. Таким бюджетом не могут похвастаться даже партии республиканцев и демократов в Америке.

Так как ХАМАС являлся официальным представителем сектора Газы, политической структурой, представляющей население сектора Газы в мире, то через него шло всё финансирование, которое выделяет ЕС, ООН, спонсорские и дочерние организации, официально поставляющие в сектор Газы деньги (от $3 до 5 млрд в год) для того, чтобы люди там жили.

В арабском мире, а особенно в террористических структурах, система простая: "Если я лидер, то весь счёт партии — это мой личный счёт и деньги приходят сначала ко мне. А потом я эти деньги делю. Я оставляю свою долю, которая положена мне по закону как лидеру. А зачем же тогда мне выбираться в лидеры, если мне не положена доля?"

Откуда у лидера политического крыла партии такие деньги?

Один из пунктов такого богатства — это элементарное ограбление всех европейских и ООНовских фондов, которые давали деньги на сектор Газа. Второй не менее интересный пункт — это контрабанда. Какой-то период сектор Газа был блокирован как со стороны Египта, так и со стороны Израиля. И тогда возникла система туннелей, через которые шёл весь контрабандный поток: продуктов, сигарет, машин, оружия. Естественно, подавляющее большинство этих туннелей было под контролем ХАМАС, который обложил их данью. Доля ХАМАСа за крышевание составляла 25%. Третий пункт — грабёж и отжимание как земель, так и прочих финансовых структур в секторе Газа. ХАМАС начал вкладывать деньги в строительный и девелоперский бизнес Ближнего Востока. По совместительству Хания курировал ещё порядка 30 крупнейших строительных организаций Ближнего Востока. По последним данным, прибыль от этих компаний только за прошлый год составила полмиллиарда долларов.

Эти деньги шли на личный счёт Хании и членов политбюро, руководителей военных структур. Отсюда и накопился такой бюджет.

Сегодня подавляющее число террористов живут именно на финансирование, которое приносят как спонсоры, так и обычный рэкет, контрабанда, наркотики.

Если не ликвидировать эти системы поставок денег, то нельзя ликвидировать террористическую организацию. Поэтому Израиль неоднократно заявлял о том, что надо прекратить финансирование.

Представьте, завтра в секторе Газа закончится война, Израиль полностью выполнит свою задачу и ликвидирует всю военную структуру сектора Газа, но останутся люди, у которых на счету 10 млрд. За эти деньги можно построить любую новую армию, набрать террористов как на Ближнем Востоке, так и во всём мире. ХАМАС возродится мгновенно. И это все понимают.

Но сейчас вопрос стоит несколько иначе. Хания был якобы руководителем переговорной группы по возврату заложников.

На сегодняшний день в секторе Газа до сих пор остаётся почти 111 заложников. По имеющимся данным, 39 из них уже давно мертвы.

Израиль всегда доказывал, что он делает всё, чтобы вернуть своих живых и мёртвых солдат и гражданских лиц. Эти переговоры шли давно, в последний месяц благодаря американской и израильской инициативе вышли на прямую стадию переговоров.

Кто на самом деле главный в ХАМАС

А надо сказать, Хания практически уже давно не жил в секторе Газа, он жил в Дохе, в Катаре. И по негласному соглашению политического руководства Израиля с руководством Катара было принято решение, что на территории этой страны не будет ликвидаций политического, а тем более военного руководства ХАМАСа. Но на территории только этой страны. Во всех других местах у ЦАХАЛ руки были развязаны.

За последние три месяца переговоров возникло понимание, что непрерывное давление со стороны американцев, египтян и политического руководства Катара на ХАМАС не решает проблему.

Катар уже дважды заявлял, что если американская инициатива не будет принята, то он не отвечает за безопасность политического руководства ХАМАСа и просто вышлет их всех из своей страны в Сирию, в Ливан, в Иран, куда угодно, где за ними точно начнёт охотиться Израиль.

Эти увещевания особого эффекта не имели. Но все пришли к выводу, что политическое руководство ХАМАС, проживающее в Катаре, утратило реальную связь с сектором Газа. Сегодня военным крылом сектора Газа руководит начальник генерального штаба военного крыла ХАМАС Яхья Синвар. Он автор кровавой атаки на Израиль, автор практически всех операций, которые сегодня проходят в секторе Газа. И он прекрасно понимает, что даже если завтра в секторе Газа начнётся мир, туда приедут иностранные наблюдатели, войдут арабские войска и сектор Газа начнёт восстанавливаться, ХАМАС как политическая структура, может быть, присоединится к партии ФАТХ, которая расположена на западном берегу реки Иордан.

Начнут создаваться предпосылки настоящего Палестинского государства, и у членов политбюро, политических руководителей ХАМАС есть в этой структуре место, и при этом есть деньги. А у военного крыла ХАМАС, а тем более у Синвара, нет никаких шансов выжить. Он стоит первым в списке на ликвидацию.

Вспомним чёрный сентябрь и мюнхенскую Олимпиаду 1972 года — сколько времени Израиль составлял список, пока не ликвидировал всех организаторов той террористической атаки на израильских спортсменов. То же самое и здесь: Синвар будет уничтожен в любом случае и при первой же возможности. Он прекрасно это понимает, и поэтому сегодня играет за себя. Он стал на какой-то момент царём и богом в секторе Газа и практически никак не реагирует на политическое руководство страны. А если политическое руководство страны не решает никакие задачи, зачем оно нужно?

Кто организовал атаку на Ханию: версии

Американцы сразу заявили, что они не знали об атаке, их никто не предупреждал. Вполне возможно, они могли сдать Ханию, потому что он не нужен.

Это такой нажравшийся денег клоп, который возомнил себя пупом земли, ездит, встречается с президентами, ведёт роскошный образ жизни, но не решает никакие вопросы.

С другой стороны, ХАМАС — это террористическая структура, которая имеет очень много денег. И не секрет, что очень многие, и военные, и мелкие политические руководители, давно хотят подняться по ступенькам. Это возможно только в случае ликвидации вышестоящего. Система этих ликвидаций продолжается.

Я совсем не удивлюсь, если станет известно, что эту атаку на Ханию организовали "молодые тигры" либо ещё какие-то бойцы. В мире достаточно террористических организаций, у которых есть свои проблемы и свои претензии.

Вполне возможно, что косвенно и Израиль использовал какие-то третьи силы для решения своей задачи по проведению войны в секторе Газа, ликвидации политического руководства. Хочу обратить ваше внимание, что особых заявлений не прозвучало. Ни ЛАГ, ни Организация исламского сотрудничества не сделали никаких особых заявлений по поводу ликвидации Исмаила Хании. Единственные, кто много говорил, — это иранское новостное агентство. Этот рупор Корпуса стражей исламской революции назвал ликвидацию главаря ХАМАС опасным шагом: "Пересечение красных линий всегда дорого обходится нашим врагам". В Израиле привыкли к таким заявлениям.

Будет ли Иран мстить Израилю за двойную атаку на его прокси. Вопрос стоит открытым. Саудовские СМИ сообщили, что вице-президент Ирана заявил, что Тегеран не хочет эскалации конфликта с Израилем, хотя верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран обязан отомстить за смерть Ханим после этого горького и трагического события, которое произошло в пределах границ исламской республики.

Ближневосточная многоходовка

Однако в этой связи хочу напомнить один интересный момент. После атаки 7 октября на Израиль Хания побывал в Тегеране и встретился с Хаменеи. Он просил у него помощи и поддержки в сопротивлении Израилю, за что, как мальчишка, тогда был отчитан. Потому что ему заявили, что если они работают с Ираном, если они являются системой оси зла Ирана, то они должны выполнять иранские решения, а не проявлять самодеятельность. А если они проявили самодеятельность, то пусть за эту самодеятельность они и отвечают. Потому что в планы Ирана в тот момент не входило развитие военных действий в регионе.

Израиль как бы говорит Ирану, что он готов к большой войне и ставит аятоллу и КСИР перед выбором: или вы идёте воевать по полной, или сворачиваете потихоньку противостояние.

Главный сигнал, посланный сегодня Тегерану: Израиль не остановится перед войной не только с "Хезболлой", ХАМАС и хусидами, но и с головой змеи — с Ираном. Сейчас Израиль стоит перед атакой на территорию Ливана, пытаясь отвести "Хезболлу" от своих границ. Американские и французские посредники давят на Ливан, чтобы он решил вопрос со своим политическим крылом, с "Хезболлой". Идут разговоры, что, возможно, "Хезболла" так и поступит. Однако Израиль готов к войне и на два, и на три фронта. Несмотря ни на какие решения, программа ликвидации будет продолжаться.

Не зная, как реагировать на убийство лидеров палестинских террористов в Тегеране и в Бейруте, Иран пока обвиняет во всём этом Соединённые Штаты, заявив, что США несут ответственность, поскольку они поддерживают Израиль. Однако, как заявляет Washington Post, Израиль хранит молчание после ликвидации Хании. И в своей статье СМИ приводит слова министра обороны США Ллойда Остина:

"Я не думаю, что война неизбежна. По моему мнению, всегда существует возможность для дипломатии, и мы сделаем всё, чтобы не разразился более широкий конфликт".

*- признана решением Верховного Суда от 02.06.2006 террористической организацией, её деятельность запрещена в РФ.