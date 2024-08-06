Обмен заключёнными показал договороспособность стран НАТО — юрист Кубанцев

Юрист Кубанцев об обмене заключёнными: "Схема отработана давно"

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1 августа состоялся масштабный обмен заключёнными. В обмене участвовали Россия, США и несколько европейских государств. Сколько времени готовился обмен и как он может повлиять на российско-американские отношения, в интервью Pravda.Ru рассказал адвокат, кандидат юридических наук, специалист по международному законодательству Сергей Кубанцев.

— Раньше мы обменивались заключёнными с США в двухстороннем формате. Почему на этот раз в обмене было задействовано пять стран?

— Никакой регламентации в данных обменах не существует. Обмены предусмотрены Женевскими конвенциями, и поэтому каждый — сугубо индивидуален: договаривающиеся стороны приходят к какому-то

взаимоприемлемому соглашению и начинают обмен.

Видимо, одна из сторон запросила слишком много лиц, подлежащих обмену, и не смогла предоставить достаточное количество лиц со своей стороны. Были привлечены дополнительные страны, в которых содержатся лица, интересующие данное государство.

Например, со стороны Белоруссии тоже предоставляется право обмена, по крайней мере так анонсировано. Все заключённые имеют политический характер, я думаю, что просто хотят обменять из расчёта "всех на всех", соблюдая, конечно, пропорциональность. Когда обменивали Виктора Бута, обмен был не очень выгодный для нас: США запросили два к одному.

Любой обмен полезен для налаживания контактов между государствами. Любые переговоры создают базу для последующих переговорных процессов.

— Почему всё проходит закрытом режиме?

— Так всегда проходит, нет обменов, которые проходили бы в открытом режиме. Все переговоры проводятся сугубо между сторонами, представителями сторон.

Нет никакой открытости обмена, потому что, к сожалению, у нас был очень печальный опыт на начальной стадии специальной операции на территории Украины. Анонсировался обмен, и количество наших ребят, которые могли быть обменены, с каждым днём становилось всё меньше и меньше. С чем это связано, мы можем только догадываться. Анонсированный обмен в итоге произошёл вообще не по тому сценарию, по которому изначально планировался.

Анонсировать обмен не хотят, потому что участвуют люди, дела которых имели политическую подоплёку и сопровождались резонансом.

Есть также люди, которые не хотят этого обмена, возможно, не на государственном уровне, а на частном. Уже по факту обмена мы узнаем, что такое-то лицо прибыло в одну страну, такое-то в другую. Дальше их судьба решается непосредственно принимающей стороной.

— Многие эксперты утверждают, что этот обмен — подготовка к масштабному обмену военнопленными уже с Украиной. Вы согласны с этим?

— И Германия, и США — это страны блока НАТО, которые тем или иным образом участвуют в конфликте на территории вновь образованных республик. Поэтому контакты с ними могут привести к дальнейшим контактам с украинской стороной для обмена. Это несомненно. Но в то же время это могут быть вообще никак не связанные процессы.

В Америке осенью будут выборы. У демократической партии есть определённые трудности: сошёл с дистанции один кандидат, был назначен другой. Вполне возможно, для усиления своих позиций из желания защитить своих граждан, они хотят просто усилить политическую линию демократической партии.

Обмен между российской и украинской сторонами проводился и до этого при посредничестве Турции, Арабских Эмиратов.

— Почему этот обмен готовился так долго?

— Я думаю, каждая сторона рассчитывала получить как можно более выгодные условия. Механизм сложный: согласования, уточнение состояния здоровья, возможностей этапирования тех или иных лиц к месту обмена, оформление, подписание документов. Для начала заключённый подаёт прошение о помиловании, оно удовлетворяется президентом Российской Федерации и, соответственно, президентом другого государства в отношении нашего гражданина. Вся эта процедура занимает определённое время. Такие обмены готовятся не менее шести-семи месяцев, а то и годами. Необходимо обеспечить безопасность.

— Можно ли считать процессы обмена заключёнными шагом к потеплению российско-американских отношений?

— Я бы не сказал, что это шаг к потеплению. Но, несомненно, это показатель договороспособности сторон. США проводят свою политику, Россия — свою. Поэтому наши взаимоотношения диктуются изнутри.

Политика США в последнее время — это мировое господство. Мы с этим не согласны. Поэтому я думаю, что потепления здесь нет, но есть договороспособность.

В последнее время очень много международных соглашений, особенно военного характера, были расторгнуты, и США, и Россия вышли из некоторых соглашений. Это касается, в том числе, количества вооружения ракетами средней дальности. Возможно, здесь мы увидим какой-то прогресс, касающийся договороспособности сторон.

— Эта схема обмена уже отработана и, может быть, вполне успешно станет применяться и при дальнейших обменах.

— Эта схема отработана давно, все понимают, что и как нужно делать.

Необходимо просто найти точки соприкосновения, взаимовыгодное решение. Его всегда можно найти, когда есть желание с обеих сторон. А оно появилось.

Всё-таки США доминируют в блоке НАТО и имеют там решающую роль. Если мы можем договариваться об обмене заключёнными, хоть и политическими, возможно, это станет основой для дальнейших переговоров, возможно, связанных даже с урегулированием военных конфликтов, которых на нашей планете очень много.