Россия в Прибалтике может делать только это... Политолог Семён Бойков о роли Прибалтики в конфронтации РФ с Западом

Политолог Бойков: Россия упустила момент возможности влияния на Эстонию

В Эстонии приняли скандальное решение вновь открыть памятник эсэсовцам, разрушенный в 1944 году. Кем было инициировано это решение и как сегодня в странах Балтии относятся к России, рассказывает в интервью Pravda.Ru политолог Семён Бойков.

Что случилось с эстонским народом?

— Что творится сегодня в Эстонии? Как восприняло эстонское общество восстановление памятника эсэсовцам?

— Традиционно общество в Эстонии оказалось вновь расколото. В Эстонии действует по-прежнему два дискурса.

Большая часть населения, преимущественно за счёт титульной нации, в целом поддерживает подобное решение в силу государственной политики, нацеленной на прославление солдат, воевавших на стороне нацистской Германии в годы Второй мировой войны.

Русскоязычное население не приемлет столь вопиющий факт прославления сторонников Гитлера.

Примечательно, что данный памятник был восстановлен в Йыхви.

Этот город расположен в Ида-Вирумаа, наиболее русскоязычном уезде. Я думаю, для русскоязычного населения это была своего рода пощечина.

— Как повлияло на мировоззрение эстонцев переписывание истории Второй мировой войны?

— Это произошло в конце 80-х — начале 90-х годов, после того как Эстония обрела независимость. К власти пришли националисты, которые не скрывали своего намерения переписать историю Второй мировой войны. Всё немного утихло после того, как Эстония стала частью Европейского союза, поскольку в Европе подобный взгляд Эстонии на Вторую мировую войну, естественно, не поддерживается. Брюссель периодически напоминает Эстонии о том, что негоже чествовать пособников Гитлера. И периодически, в нулевые годы, в начале 2010-х годов, это старались замалчивать.

Сегодня на фоне усиления антироссийских настроений в Евросоюзе в Эстонии решили под шумок вернуть памятник.

Напомню, в 2009 году он был возвращён, отправлен в музей, и теперь его снова водрузили в центре города в надежде на то, что Брюссель и остальной мир на это не обратят внимания.

Кто стоит за русофобией в Эстонии

— Кто стоит за распространением русофобских взглядов у эстонского руководства?

— Вы, наверное, удивитесь, но именно эстонцы. Понятно, что это происходит с негласной поддержки Соединённых Штатов и Британии, но в большей степени это исходит из-за эстонских властей, нового глубинного государства. Это не только в Эстонии, но и в Латвии, в Литве, в Польше, в странах, которые активно продвигают антисоветские, антирусские нарративы, поскольку именно они являются одной из составных частей эстонской, латвийской, литовской, польской государственности. Это борьба со всем советским и русским.

Эти страны противопоставляют свою государственность, свою нацию советскому прошлому, тому прошлому, в котором были нормальные отношения с русским народом. Такие интенции исходят во многом по воле националистических элит.

Но напомню, что в Брюсселе к этому относятся не очень хорошо. Естественно, в Германии, во Франции прославление нацистов не приемлют. Наверное, даже в Британии и в США к этому относятся не особо хорошо. Но они закрывают глаза, поскольку сейчас это выгодно.

— Если рассматривать политику Эстонии в целом, можно ли сказать, что, оказавшись в авангарде русофобской политики под покровительством США, они стали во главе европейского локомотива, который движется в сторону конфронтации? Эстония польщена ролью, которую отвели ей Соединённые Штаты и Великобритания?

— Безусловно, страны Балтии зарезервировали за собой звание самых русофобских стран не только Евросоюза, но и всего Запада. Для них это очень важно, это их специализация внутри Евроатлантического блока. Страны Балтии позиционируют себя как специалистов по России и по тому, как правильно с Россией бороться. Именно от них, я думаю, исходят наиболее антироссийские инициативы. Даже не только в историческом, но и в политическом плане. Они активно стараются это звание поддерживать.

Будущее Эстонии

— Есть ли надежда, что в Эстонии к власти придут люди с умеренными взглядами, выступающие за добрососедские отношения с Россией?

— Такие силы были в 90-е годы. В принципе, в Эстонии в своё время политический истеблишмент делился на две основные части:

ультранационалистов, умеренных националистов.

Умеренные националисты могли с нами находить общий язык — в данном случае я говорю о центристской партии. Когда они были у власти в конце 90-х годов, у России и Эстонии были хорошие отношения, был диалог. Но сегодня эти силы теряют свою поддержку, а их лидеры неуклонно движутся как раз в сторону тех ультранационалистов, которые задают тон антироссийским настроениям. И я боюсь, что, к сожалению, этот тренд продолжится — в странах Балтии будут доминировать силы, настроенные на продолжение конфронтации с Россией.

— Если Эстония и дальше будет двигаться по пути эскалации отношений с Россией, к чему это приведёт? Возможно ли восстание русскоязычного населения в этой стране при поддержке России?

— Эстония является членом НАТО. Как Россия не раз заявляла, она не собирается совершать какой-либо военный акт в отношении Эстонии, Латвии, Литвы и вообще любого другого члена НАТО.

Напомню, цель СВО на Украине — защита граждан, русскоязычных жителей Донбасса. А что касается Прибалтики, я не думаю, что в ближайшее время, даже в будущем, возможно восстание русскоязычного населения.

Такое было в апреле 2007 года в Эстонии, события бронзовой ночи. Эстонские власти сделали свои выводы. За последние 15 лет были уничтожены, посажены любые элементы, которые могли бы хоть как-то какие-то подобные восстания повторить. Если эти люди не посажены в тюрьму, то они выдавлены из страны. А русскоязычное население в Эстонии запугано. Там остались пророссийские, скажем так, русскоязычные, активисты или даже эстонцы, которые сочувствуют русским и которые готовы говорить о дискриминации русских в этой стране. Но местные правоохранительные органы настолько закрутили гайки, что эти люди опасаются говорить с местными, даже с местными русскоязычными, с русскими, на эти темы.

Каков может быть ответ России на русофобию

— Россия может дать асимметричный ответ на эти недружественные шаги? Например, в экономическом плане...

— Боюсь, что экономический инструментал в России уже, наверное,

исчерпан. В 90-е годы об этом говорили в МИДе нашей страны, предлагали перекрыть газ. Тогда господствовала точка зрения, что это негуманно. Со временем мы видим, что, к сожалению, всё к этому и пришло, что момент был упущен и экономически Россия на Эстонию уже никак не сумеет повлиять. Единственное, что может здесь сделать Россия, — это

облегчить возможности для переселения из Эстонии русскоязычного населения, наших соотечественников; способствовать большей юридической поддержке русских и наших соотечественников, которых дискриминируют в Эстонии.

— Подавать иски в европейские суды имеет смысл?

— Можно подавать, но, к сожалению, сейчас обстановка такая,

что в Брюсселе вряд ли будут обращать на это особое внимание, будут всячески стараться затягивать рассмотрение. В Брюсселе видят эту дискриминацию, законы, которые принимаются в Латвии, — согласно им власть имеет право просто депортировать граждан России, не сдавших экзамен на знание латышского, аннулировать их ВНЖ. Но в Брюсселе на это закрывают глаза. По бумагам они говорят: "Всё в порядке, всё соответствует местному законодательству Латвии, Эстонии. Поэтому мы здесь сделать ничего не можем".