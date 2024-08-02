Новая война на Ближнем Востоке может начаться в ближайшие дни — мнение тюрколога Беккер

Тюрколог Полина Беккер: война на Ближнем Востоке выгодна ему самому

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Ближний Восток на пороге новой войны. Турция, Иран, Израиль и США — какова расстановка сил в конфликте? Кому выгодна резкая эскалация? Чего боятся США? Тюрколог Полина Беккер в интервью Pravda.Ru сказала, что новая война может начаться в ближайшие несколько суток.

Война на Ближнем Востоке: кому выгодно

— На Ближнем Востоке происходит резкая эскалация обстановки. Я имею в виду удар по Ирану, где прятался лидер ХАМАС. Были убиты он сам и вся его семья. Назревает ли в связи с этим новая война на Ближнем Востоке?

— По моим наблюдениям, война на Ближнем Востоке между Израилем и Ливаном при поддержке Ирана возможна в ближайшие 72 часа (интервью состоялось 01.08.2024. — Ред.). Иран не может не отреагировать на ситуацию. Погибший 30 июля господин Хания был приглашён на инаугурацию президента. Иран на Ближнем Востоке планирует играть и играет роль противовеса США. Поэтому ситуация накаляется, и война возможна.

— Неужели Израиль не понимает, что на место Хании придёт другой человек, может быть, даже более решительно настроенный. Почему Израиль ведёт войну таким методом?

— К сожалению, надо понимать, что война, как бы сейчас ужасно это ни звучало, выгодна. Весь Ближний Восток завязан на экспорт нефти. Сейчас цена на нефть падает, хотя и не очень сильно. Соответственно, если развяжут войну, то нефть вырастет в цене. Любой подобный кризис играет огромную роль в ценообразовании. Хания или любой другой человек на его месте — это своего рода возможность поднять свои экономики.

— Почему Израиль так уверен, что Соединённые Штаты его поддержат, почему, несмотря на ослабление США, Израиль делает на них ставку?

— Это всё сложилось исторически, Израиль и США — давние стратегические партнёры. Израиль, возможно, испытывает потребность в этом партнёрстве.

Возможно, благодаря заявлениям, сделанным в конгрессе США, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может требовать себе какие-нибудь уступки. Они могут быть абсолютно разными. Например, он может шантажировать США войной.

Соединённым Штатам сейчас война на Ближнем Востоке не очень выгодна: у них скоро выборы, им нужно собрать вокруг себя как можно больше избирателей демократической партии для того, чтобы пройти в Белый дом и занять Овальный кабинет.

Если развязывается война на Ближнем Востоке, то, значит, в самих США избиратели начинают голосовать не за демократическую партию, а за республиканцев.

— Это такой шантаж со стороны Израиля: не поддержите нас — будет война и вам будет хуже? Иран пообещал ответить ударом прямо по территории Израиля, но до сих пор ограничивался только угрозами. Как вы считаете, он может ударить из Ливана или прямо своей собственной ракетой со своей территории?

— Я думаю, они должны ударить собственной ракетой. Иран не хочет, чтобы на международном уровне его авторитет упал. Поэтому вероятность того, что Иран может ударить сам, а не через "Хезболлу", очень большая. Я думаю, эти три дня, 72 часа, даются как некий люфт, для того чтобы всё можно было урегулировать дипломатическим путём.

Турецкий гамбит Реджепа Эрдогана

— Реджеп Эрдоган заявил, что Турция может войти в Израиль. Как вы это прокомментируете?

— Надо понимать контекст, где именно об этом сказал Реджеп Тайип Эрдоган. Произнесённые им слова были сказаны в провинции Ризе на северо-востоке Турции, граничащей с Сирией. Там проживает очень много богобоязненных мусульман. Кредо Эрдогана уже на протяжении как минимум 20 лет — защита всех мусульман. Реджеп Тайип Эрдоган пытается одним ударом убить трёх зайцев.

Я уже объяснила, что это было сказано в провинции Ризе, где большинство жителей — религиозные турки. Этим заявлением Реджеп Тайип Эрдоган может запросто что-нибудь себе вытребовать у западных партнёров по НАТО, это может быть любой шантаж. Например, Турция пытается закупить у Германии истребители F-35, но Германия наложила на продажу право вето. Турция может попытаться через США договориться с Германией о продаже самолётов по скидке.

Турция, как выразился Эрдоган, не входила в Карабах, она поддерживала армию Азербайджана деньгами, частными военными компаниями, оружием, но официально армия Турции не входила в Карабах.

Чтобы поднять свой имидж внутри страны, Реджеп Тайип Эрдоган заявил, то, что, собственно, он и заявил. Кроме того, главенствующую партию в Турции — Партию справедливости и развития — в большом объёме спонсирует Катар, в котором проживают мусульмане. Эрдоган и об этом тоже прекрасно помнит и знает.

— С помощью кого он может войти в Израиль, какое у него есть прокси? Он намекал на турецкую армию или он блефует?

— Нельзя говорить о том, что политик, который уже больше 20 лет у власти, в чём-то блефует. Он действительно может войти в Израиль, но не турецкой армией, а, скорее всего, собственными ЧВК, частными военными компаниями, которые расположены в Турции.

США между двух огней

— Если Турция начнёт войну с Израилем, кого будут поддерживать США — члена НАТО Турцию или Израиль?

— Турция в качестве члена НАТО, открывает США выход к Чёрному морю, там можно поставить свои корабли, разместить натовские аэродромы.

С другой стороны, Израиль нужен Штатам, потому что в самих Штатах проживает огромное произраильское лобби, которое голосует на выборах. Это влияет на внутреннюю политику.

Сказать, кого будут поддерживать Соединённые Штаты — достаточно сложно.