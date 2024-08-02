Стало известно о расколе в отношениях двух крупных фигур ЕС

В Европе заявили о расколе в отношениях двух крупных фигур ЕС

7:00 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

В отношениях премьер-министра Италии Джорджи Мелони и главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен отмечается существенное ухудшение отношений, пишут журналисты издания Politico. В своей статье они поясняют, что глава Италии выразила недовольство новым докладом фон дер Ляйен о свободе печати.

Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, PDM

Pravda.Ru публикует перевод материала Politico. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Джорджия Мелони затевает ссору с Урсулой фон дер Ляйен. И это может привести к серьезным последствиям.

Премьер-министр Италии возмущена ежегодным докладом Европейской комиссии о верховенстве закона, в котором выражается обеспокоенность по поводу свободы прессы в Италии и независимости ее общественного вещателя Rai. Мелони подала в суд на журналистов, сославшись на клевету, которая в Италии является уголовным преступлением, караемым тюремным заключением. А назначение ее сторонников на руководящие должности в государственной телекомпании привело к увольнению некоторых ведущих журналистов.

После публикации доклада Мелони направил письмо председателю Европейской комиссии фон дер Ляйен, в котором заявил, что критика, содержащаяся в докладе, привела к "неуклюжим и надуманным нападкам" со стороны журналистов.

Это последнее взаимодействие в ухудшающихся отношениях между двумя лидерами.

В течение двух недель, прошедших с тех пор, как члены Европейского парламента в конечном итоге утвердили кандидатуру фон дер Ляйен на второй срок, правительство Мелони продолжало конфликтовать с Европейской комиссией, поднимая тревогу по поводу отношений, которые когда-то считались цивилизованными и основанными на взаимности.

"То, что сделала Мелони, было просто глупостью, — заявил один высокопоставленный дипломат ЕС после голосования в парламенте, — Она сожгла так много политического капитала за несколько недель".

В преддверии июньского голосования среди лидеров ЕС по ее второму сроку фон дер Ляйен потратила несколько месяцев на то, чтобы наладить отношения с Мелони. Вместе они наблюдали за пунктом въезда мигрантов в Италию. Блок выразил соболезнования пострадавшим от наводнения общинам Италии, и фон дер Ляйен присоединилась к ним, когда Мелони обсуждала в Риме свою расширенную политическую стратегию на африканском континенте.

Затем Мелони воздержалась, когда лидеры ЕС проголосовали за переизбрание фон дер Ляйен на второй срок, недовольная тем, что ее исключили из закулисной сделки, заключенной в Брюсселе центристскими консерваторами фон дер Ляйен, либералами президента Франции Эммануэля Макрона и социалистами канцлера Германии Олафа Шольца.

В то время считалось, что ее партия "Братья Италии" все еще поддержит фон дер Ляйен при голосовании в Европейском парламенте. Но этого не произошло.

Лоренцо Кастеллани, преподаватель политики в Университете Луисс в Риме, сказал, что Мелони “завоевала доверие в дипломатических и финансовых кругах, а также в Еврокомиссии и выиграла от многочисленных уступок, в том числе в отношении фонда [ЕС по борьбе с коронавирусом] и миграции". Теперь она "выбросила это из головы".

Маргинализированная Италия?

Голосование по фон дер Ляйен поставило Мелони на перепутье, заставив выбирать между укреплением ее позиции в качестве основного умеренного голоса в европейских делах и ее инстинктивным желанием оставаться воинственным и радикальным аутсайдером.

С тех пор как Мелони стала премьер-министром в 2022 году, она возглавляла правое правительство. В Европе ее партия выступила против "Зеленого курса" и против включения права на аборты в Хартию основных прав ЕС.

Критики Мелони расценили напряженность в отношениях с фон дер Ляйен как свидетельство маргинализации Италии в Европе.

Итальянский законодатель Риккардо Маджи, центрист и ярый критик Мелони, сказал, что она "изображала жертву, что является реакцией человека, который намерен играть роль аутсайдер".

Тем не менее, фон дер Ляйен и Мелони нуждаются друг в друге.

Комиссия была озадачена реакцией Рима на доклад о верховенстве права, особенно с учетом того, что доклад был подготовлен в консультации с правительством.

Во время официального визита в Китай на этой неделе Мелони попыталась разрядить обстановку, заявив, что ее письмо было "не свидетельством напряженности, а отражением манипуляций с техническим документом, в котором критические акценты делаются не Комиссией, а заинтересованными сторонами".

Экономика против Италии

В краткосрочной перспективе напряженность может повлиять на тип портфеля, который получит следующий итальянский член Еврокомиссии. Главным кандидатом на эту должность называют министра по европейским делам Раффаэле Фитто, которого хорошо знают в Брюсселе.

Италия имеет второй по величине государственный долг в Европе и дефицит, превышающий лимиты ЕС. Это создает предпосылки для столкновения Рима с Европейской комиссией, поскольку новые бюджетные правила предусматривают наказание для стран с большим дефицитом.

Трудности на пути могут усилить давление на Италию. "Если разразится финансовый кризис, который увеличит стоимость долга Италии, то отсутствие большинства в нем может иметь последствия, особенно если долговые правила и сроки погашения плана будут строго соблюдаться", — сказал Кастеллани.

Маурицио Гаспарри из правоцентристской партии "Вперед, Италия", которая входит как в правящую коалицию Мелони, так и в политическую группировку фон дер Ляйен в Европейском парламенте, преуменьшил ущерб, нанесенный Италии.

"Я не думаю, что это окажет негативное влияние, учитывая хорошие отношения между фон дер Ляйен и Мелони, центральную роль партии "Вперед, Италия" в [Европейской народной партии] и роль Италии как члена-основателя ЕС. По всем этим причинам я думаю, что Италия останется центральной в жизни ЕС", - сказал он.

Другие подчеркивали, что отношения находятся на переломном этапе, и Мелони должна будет решить, в какую сторону они пойдут.