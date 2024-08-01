Одесса на грани восстания. Рогулей клянут и ждут русских

Одессу власти лишают культурного кода, мобилизация - самая жёсткая на Украине

3:33 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Одесситы возмущены "обнулением" их города в прямом и переносном смысле, что гарантирует ВС РФ "ключи" от Одессы.

Фото: wikimedia.org by SegeKot, CC BY-SA 4.0

Культурный код Одессы зачищается под ноль

Одесса шокирована массовым переименованием 84 улиц, причём времён царской России. С карты Одессы исчезнут историческая Думская площадь, улицы Бабеля и Жванецкого, пишет издание "Страна".

Комментируя вопросы по поводу причин переименования улицы Михаила Жванецкого заместитель главы департамента культуры Одесской ОВА Ярослава Резникова заявила, что в 2019 году сатирик получил в Москве от президента России Владимира Путина орден "За заслуги" 3 степени.

Пушкинская улица станет Итальянской, улица Паустовского — имени 28-й бригады ВСУ, Армейская — Независимости Украины, Бунина — Нины Строкатой (бандеровка).

Переименуют и улицы, названные в честь коренных одесситов — не будет улицы Бабеля (станет Дмитрия Иванова), улицы Ильфа и Петрова (семьи Глодан), а улицу Мариинскую сделают улицей Олега Кушнира.

Будет улица Павла Зелёного — городского головы, правление которого отмечено жесточайшими еврейскими погромами 1905 года, а также улица Омеляновича-Павленко — предателя, работавшего на нацистскую Германию.

"Исчезновение имён Ильфа и Петрова, Добровольского, Бабеля, Олеши, Веры Инбер, Катаева, Паустовского, Бунина — это прямое и злонамеренное стремление к уничтожению исторической памяти и навязчивому формированию в короткий временной промежуток совершенно иной, чуждой и лживой ментальной среды", — пишет автор Telegram-канала "Типичная Одесса".

Рогули — оккупанты Одессы

Сносить и уничтожать бандеровцы будут всё, что связано с русской и советской Одессой, что оттолкнёт ещё больше горожан от бандеровской власти, усилит антиукраинские настроения в Одессе и на Юго-Востоке. Одесситы уже прямо называют оккупантами рогулей и ждут прихода России.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что переименованиями улиц занималась Одесская областная администрация.

"Исходя из логики "деколонизаторов", мы должны отказаться от всего того, что сделало Одессу мировым брендом. Говоря простым языком — это "обнуляет" наш город", сказал он.

ВС РФ одесситы принесут "ключи" от города

Одессу власти обнуляют не только переименованием, но самой жёсткой мобилизацией.

Выполнение плана по мобилизации в городе упало до 5%. В городе появилось огромное количества партизан из жителей региона. Каждый день они жгут машины военных, призывают не сотрудничать с ТЦК. СБУ сообщила о задержании в Одессе семерых блогеров - их обвиняют в попытке срыва мобилизации и сливе локаций ТЦК в "телеграм-каналы ФСБ".

Борьба противников мобилизации с силовиками начинает перерастать в серьезный гражданский конфликт. Достаточно искры — чтобы нацисты применили оружие против мирных жителей, и тогда за этим может последовать социальный взрыв такой силы, что России и не нужно будет особо стараться деоккупировать Одессу. "Ключи" от города будут их ждать.

Читайте по теме: Юрий Лоза: Одессу пытаются сделать украинским захолустьем

Украинцы мечтают об ударах ВКС РФ по ТЦК. Почему бы им не помочь?

Одесса — русский город, поэтому при бандеровцах будет без скорой помощи