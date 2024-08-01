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Дмитрий Плотников
Зеленский сдулся или его сдули? Почему Киев вдруг захотел референдума в стране по вопросу РФ

Зеленский вдруг резко захотел референдумов по территории

3:31
Мир

Накануне бывший президент Украины Владимир Зеленский в беседе с западными СМИ допустил проведение в стране референдума об условиях окончания конфликта с Российской Федерацией.

Зеленский вдруг резко захотел референдумов по территории
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Зеленский назвал вопрос о целостности Украины сложным и признал, что весь мир, да и он сам хочет участия Москвы в следующей "мирной конференции". А на вопросы, готов ли Кремль к таким референдумам, надо ли нам это и почему Зеленский начал новую песню, в беседе с корреспондентом Pravda.Ru ответил политолог Семён Бойков.

Владимир Зеленский хочет участия Москвы в следующей мирной конференции. Как вы считаете, "пациент сдулся" или "его сдули" хозяева?

"Да, я думаю, тут и то, и то. То есть, с одной стороны, на Украине растёт понимание, что Россию невозможно победить на поле боя. Это понимание, я думаю, уже возрастает. Причем не только на военном, но и на политическом уровне. Если раньше об этом часто говорили военные, то теперь, видимо, уже и в администрации Зеленского это стали это прекрасно понимать. Это с одной стороны.

С другой стороны, действительно, и на Западе растёт тоже осознание, что конфликт слишком сильно затягивается, и нужно уже находить какое-то решение. Но, с другой стороны, они пытаются найти такое решение, чтобы сохранить своё лицо. То есть они не могут признать это поражение. И они пытаются найти разные способы. И, действительно, по-моему, вчера Зеленскому задали вопрос на тему того, чтобы оставить ряд территорий. И он заявил, что это должен решать украинский народ.

То есть они совместно пытаются найти какие-то схемы для того, чтобы действительно как-то признать территориальные реалии на сегодняшний день. При этом сохранить лицо и заявить, что на самом деле мы вовсе не проиграли России. И "всё замечательно". Пытаются найти какой-то баланс здесь".

А Россия готова к таким "мирным" референдумам?

"Очень надеюсь, что нет, на самом деле. Я думаю, нет, не готов. В России понимают, что-то, что хотят предложить в Киеве и на Западе, это, скорее всего, заморозка конфликта, нежели его разрешение. Решение украинского конфликта возможно лишь при тех условиях, которые были озвучены президентом РФ Владимиром Путиным в середине июня, когда он выступал перед руководством Министерства иностранных дел. То есть это полный вывод украинских войск за пределы наших новых областей. Это главнейшее условия.

И только после того, как всё это будет сделано, тогда возможны некие мирные переговоры между Россией и Украиной и, соответственно, между Россией и странами Запада. А то, что, кажется, сейчас, скорее всего, захотят нам в итоге предложить — это именно заморозка конфликта по линии соприкосновения, что России крайне невыгодно.

Правильно ли мы поняли, что нам такие референдумы и решения не нужны, и мы пойдем до конца целей СВО?

"Я думаю, это России было бы выгодно. Это было бы выгоднее всего — достичь целей специальной военной операции для окончательного завершения конфликта, соответственно. Не для заморозки, а для того чтобы, наконец, разобраться всё-таки с преступным режимом. Поэтому вряд ли Запад добьётся своих задач по заморозке".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы владимир путин владимир зеленский
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