В ЕС сформулировали подход к восстановлению Украины

В Евросоюзе назвали подход к восстановлению Украины.

6:36 Your browser does not support the audio element. Мир

Надежная противовоздушная оборона и более свободное использование оружия побудят украинцев вернуться домой, защитить поставки энергоносителей и стимулировать экономику, пишет научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Леся Огрызко. В своем новом материале она рассказывает о способе предотвратить на Украине разрушения и сэкономить стране средства.

Фото: flickr.com by Изображения армии США в Европе, CC BY 2.0

Pravda.Ru публикует перевод материала ECFR. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

"Лучшая реконструкция — это когда в ней нет необходимости с самого начала". Так заметил канцлер Германии Олаф Шольц на конференции по восстановлению Украины ранее этим летом. Он был прав в своей оценке, но между действиями и словами остаются большие пробелы. Западные союзники Украины пока еще не учитывают в полной мере затраты на восстановление после конфликта. Однако подход "сначала предотвращение" привел бы к другим решениям. Обеспечение усиленной обороны Украины в долгосрочной перспективе обойдется дешевле не только за счет предотвращения физического уничтожения, но и за счет восстановления чего-то, напоминающего нормальную жизнь. Это также помогло бы продемонстрировать избирателям в Европе, что лидеры инвестируют сейчас, чтобы сэкономить позже.

При нынешнем положении дел восстановление Украины уже потребует реализации крупнейшего плана восстановления экономики в Европе со времен окончания Второй мировой войны. По оценкам Всемирного банка, стоимость проекта может составить 486 миллиардов долларов.

Поскольку вопрос о вступлении в НАТО не стоит на повестке дня, физический ущерб может быть сведен к минимуму, если западные партнеры предоставят Украине надежную систему противовоздушной обороны. К этому следует добавить ракеты большой дальности, одобренные для использования против целей на территории России. если отбросить военные соображения, это быстро снизит будущие затраты на реконструкцию.

Берлин до сих пор не передал Украине крылатые ракеты немецкого производства Taurus, которые позволили бы Киеву поражать российские цели глубоко за линией фронта, включая военные базы, склады, логистические центры и аэродромы. Аналогичным образом Соединенные Штаты ограничивают Украину в использовании тактических ракетных комплексов большой дальности для нанесения ударов вглубь российской территории.

Если союзники изменят свою позицию, население и инфраструктура Украины смогут получить достаточную защиту, что может привести к трансформационным последствиям. Европейцы и украинцы смогут перейти к более глубоким переговорам о процессе восстановления — и они смогут сделать это быстрее и с меньшими затратами.

Среди множества преимуществ такая защита обеспечит повышение эффективности в трех основных областях.

Люди

Возвращение людей трудоспособного возраста на Украину является важной предпосылкой для успешного восстановления страны и стабилизации экономики. Исследования показывают, что отсутствие украинцев в стране оказывает серьезное влияние на экономику страны, в результате чего она теряет от 2,7% до 6,9% ВВП ежегодно. Совокупные экономические потери в течение следующих десяти лет могут составить 113 миллиардов долларов. Известно, что ситуация с безопасностью является ключевым фактором при принятии украинскими вынужденными переселенцами решения о возвращении. Система противовоздушной обороны могла бы способствовать возвращению тысяч, если не миллионов людей.

Энергия

Защита воздушного пространства Украины также защитит ее энергосистему. Из строя выведено около 80% тепловых электростанций Украины и треть гидроэлектростанций страны. В результате защита оставшихся генерирующих мощностей становится еще более важной.

По оценкам экспертов, полное восстановление электростанции может занять до семи лет и обойтись в сотни миллионов долларов. Этого можно было бы избежать, если бы страна располагала достаточными средствами для защиты заводов с самого начала.

Инвестиции союзников в оборонные системы также облегчат логистическую нагрузку по ремонту поврежденной инфраструктуры на такой большой территории и еще больше побудят украинцев возвращаться, будучи уверенными в том, что они смогут включить свет дома или получить доступ к энергии, необходимой для ведения бизнеса.

Бизнес и торговля

В течение первого года конфликта Украина потеряла 30-35% своего ВВП. Микро-, малые и средние предприятия являются основой экономики страны и обеспечивают 74% рабочих мест. Однако они сильно пострадали. Средние финансовые потери одной компании составляют 227 000 долларов.

Украинские предприятия в значительной степени зависят от средств противовоздушной обороны, в том числе те, которые зависят от портов страны. Многие крупные предприятия и отрасли промышленности полагаются на статичную инфраструктуру и активы, не подлежащие передаче, что препятствует их перемещению. Все они зависят от средств противовоздушной обороны; все они приносят государству налоги и обеспечивают устойчивость правительства.

Надежная противовоздушная оборона также послужила бы сильным сигналом доверия иностранных инвесторов к экономике Украины. Это особенно актуально, если учесть, что европейские соседи страны закрыли небо над Западной Украиной. Украинское правительство изучает возможность возобновления полетов в воздушное пространство этой части страны. Это значительно способствовало бы экономическому развитию Украины и облегчило бы пассажирские перевозки.

Чтобы сократить расходы на реконструкцию, Украина и ее союзники должны мобилизовать ресурсы сейчас. Наиболее эффективным и экономичным решением для достижения мира и восстановления было бы вступление Украины в НАТО. Лучшим вариантом остается мантра о том, что лучшее восстановление завтра — это оружие сегодня.