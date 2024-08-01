Трамп послал Нетаньяху "чёрную метку"? На вопрос отвечает историк Борис Долгов

Историк Долгов объяснил, почему Трамп не пожал руку Нетаньяху

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Трамп отказался пожимать руку Нетаньяху под камерами журналистов на публичном мероприятии. Можно ли рассматривать этот символический жест как отказ США поддерживать Израиль? Наступает ли между странами период охлаждения? На эти и другие вопросы Pavda.Ru ответил доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

— Дональд Трамп не пожал руку главе Израиля Биньямину Нетаньяху. Почему он так поступил?

— Нетаньяху сейчас — фигура, достаточно сложная и для Израиля, и для Соединённых Штатов. В Израиле часть общества критикует его за то, что случилось в октябре 2023 года: как могло случиться, что ХАМАС нанёс такой серьёзный удар по Израилю?

В Соединённых Штатах давно говорят о необходимости найти решение конфликта в секторе Газа. А Нетаньяху позиционирует себя в качестве сильного руководителя, готового защищать интересы и безопасность Израиля.

Трамп не хочет сразу демонстрировать свою приязнь или, может быть, личные отношения с Нетаньяху, сложившиеся во времена его президентства. Это совершенно нормально в отношениях между государственными и политическими деятелями.

— Будучи президентом Соединённых Штатов, Дональд Трамп очень хорошо выстраивал отношения с Израилем. Этот символический жест можно рассматривать как отказ от поддержки политики Израиля или от поддержки лично Нетаньяху?

— Конечно, этот жест нельзя трактовать как отказ от поддержки Израиля. Я напомню, что практически все последние администрации США говорили, что одной из главных задач внешней политики Соединённых Штатов является поддержка Израиля, их стратегического союзника на Ближнем Востоке. Какой бы жест ни делал Дональд Трамп или президент Соединённых Штатов, эта поддержка будет продолжаться. Для Соединённых Штатов Израиль — безусловно, стратегический союзник.

— Вы считаете, "чёрная метка" дана только Нетаньяху?

— Я не сказал бы, что это "чёрная метка". Повторюсь, лично Дональд Трамп очень хорошо относится к Биньямину Нетаньяху. Но сейчас Трамп хочет показать себя будущим президентом Соединённых Штатов, который отстаивает в первую очередь интересы своей страны. И делать какие-то жесты, которые могут быть истолкованы в ту или другую сторону, ему не нужно. Это общепринятая практика отношений между государственными деятелями. В этом жесте Трампа я не вижу подковёрных игр и подтекста.

Здесь ещё нужно иметь в виду и то, что в Соединённых Штатах, даже в сенате, были антиизраильские выступления, требования, чтобы Израиль прекратил военные действия в секторе Газа, проходили протестные манифестации студентов. Трамп не может этого не учитывать. Трамп хочет остаться независимым претендентом на пост президента США.

— Вы не разделяете точку зрения, что если Трампа изберут президентом, то Нетаньяху не досидит на своём месте до ноября, а уйдёт в отставку?

— Здесь многое зависит от того, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке.

Нетаньяху угрожал начать военные действия против "Хезболлы" в Ливане.

Нетаньяху продолжает настаивать на том, что цели Израиля в секторе Газа — это полное уничтожение всей военной структуры, руководства и военных группировок ХАМАС и выдавливание палестинцев из сектора Газа, что, собственно, и пытаются делать власти Израиля.

Вопрос, усидит он или не усидит, на мой взгляд, риторический. Пока ситуация на Ближнем Востоке и в секторе Газа в конфликте Израиля с ХАМАС не станет более ясной, говорить трудно.

Может быть, начнутся переговоры, поскольку о них много раз говорили.

Возможно, это реализация плана Соединённых Штатов, предполагающего следующие шаги:

израильская армия делает зачистку всей территории сектора Газа; отходит и оставляет зону безопасности между Израилем и частью сектора Газа; в сектор Газа приходит власть, которая будет контролировать эту территорию.

Притом эта власть должна быть не хамасовской, как предлагают Соединённые Штаты. Это будут какие-то международные силы, арабские прежде всего, в том числе представители власти Махмуда Аббаса, которые контролируют западный берег реки Иордан.

Когда ситуация в секторе Газа стабилизируется, возникнет вопрос претензий к Нетаньяху внутри Израиля, со стороны части израильского общества.