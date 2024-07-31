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Любовь Степушова
Россия вооружит Индонезию, а Индонезия поможет России с микрочипами

"Молодой тигр" Азии Индонезия ставит на военное сотрудничество с Россией

4:32
Мир » Азия

"Молодой тигр" Азии — Индонезия, хочет закупать у России военные технологии в обмен на свои — в области производства микрочипов и микросхем. Об этом говорилось на саммите в Москве.

"Молодой тигр" Азии Индонезия ставит на военное сотрудничество с Россией
Фото: Sukhoi Design Bureau, 054, Sukhoi Su-57 by Anna Zvereva, CC BY-SA 2.0

Индонезия возвращается к планам закупок российского оружия

Одна из важнейших новостей внешнеполитической повестки — это визит избранного президента Индонезии Прабово Субианто и министра обороны этой страны в Москву.

Визит начался в среду с общения между оборонными ведомствами. Отметим, что Субианто был министром обороны при президенте Джоко Видодо, поэтому наработки у него есть.

Военное сотрудничество охватывает различные аспекты: от обмена военными технологиями до совместных учений. Как пишет индонезийский ресурс kompasianа.com, Россия, "обладая превосходством в оборонной промышленности, может предоставить Индонезии доступ к передовым технологиям".

Актуальными, по данным издания, являются планы по закупке оружия общей стоимостью 850 миллионов долларов. В частности, речь идёт об истребителях линейки Су. Индонезию можно назвать опытным пользователем российских истребителей, в настоящее время Су-27 и Су-30 находятся на вооружении ВВС Индонезии.

Индонезия несколько лет назад попыталась купить истребитель Су-35. Однако сделка была отменена или, по крайней мере, отложена. Возможно, сейчас к ней вернулись, а может быть, идёт речь и о закупке новейшего российского истребителя Су-57. Во всяком случае, Субианто говорил о таких планах.

Индонезия смотрит на "соперника" — Малайзию, которая имеет уже свёрстанный план по закупке Су -57. Для России — это валютные поступления с большой нормой прибыли.

Оба "молодых тигра" Азии, кстати, объявили о желании вступить в БРИКС, а Малайзия уже подала заявку.

Индонезийская армия была сильнейшей в регионе помощью СССР

Пик сотрудничества России с Индонезией приходится на конец 1950-х — начало 1960-х годов, когда Москва вооружила армию страны, и она оценивалась как лучшая в Восточной Азии.

В период с 1959 по 1965 годы Россия предоставила Индонезии один крейсер, 14 эсминцев, 14 подводных лодок, восемь противолодочных патрульных катеров, 20 ракетных катеров и несколько торпедных и канонерских катеров. Индонезийская морская пехота усилена советской бронетехникой и амфибийной техникой, а также морской авиацией: противолодочными вертолетами и бомбардировщиками Ил-28.

Индонезия поможет РФ передовыми технологиями в области электроники

"Мы считаем Россию большим другом Индонезии и я бы хотел и далее продолжать развивать отношения с вашей страной", — сказал в Москве избранный президент.

По его словам, Индонезия готова привлекать инвестиции РФ в экономику страны. И эдесь у России — огромные перспективы.

Индонезия — крупнейшая страна Юго-Восточной Азии, богатая ресурсами с населением более 270 миллионов человек. Будучи 7-ой по величине экономикой мира по ВВП, по прогнозам, к 2024 году она войдет в пятерку крупнейших экономик мира. С самым молодым населением в регионе, где 25% населения моложе 15 лет, Индонезия представляет собой огромный потребительский рынок. Внедрение цифровизации и устойчивых отраслей, таких как производство аккумуляторов для электромобилей, ещё больше укрепило её позиции в электронике. Многие передовые технологичные компании реализуют в стране свои стартапы.

В прошлом в истории роста Азии доминировали экономики "тигров" — Японии, Южной Кореи, Сингапура и, на рубеже веков — Китая. Сегодня Индия, Вьетнам и Индонезия также становятся важными игроками в региональной экономике и глобальных цепочках создания добавочной стоимости.

Несомненно, Индонезия поможет РФ преодолеть санкции Запада, в том числе в области производства микрочипов, в этом она преуспела.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы индонезия владимир путин
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