Аргентина составила план госпереворота в Венесуэле. От Мадуро зависит многое

Путчисты укрылись в посольстве Аргентины в Каракасе, госпереворот будет купирован

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Аргентина сыграла главную роль в организации попытки госпереворота в Венесуэле под руководством США. Многие процессы в мире сейчас зависят от способности Николаса Мадуро подавить путч.

Фото: Own work by Plantabaja is licensed under GNU Free Documentation License

Осуществлена попытка госпереворота в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в понедельник, 29 июля, что была предпринята попытка "совершить в Венесуэле государственный переворот".

"Я мог бы назвать его своего рода Гуайдо 2.0", — сказал Мадуро.

Президент подчеркнул, что те, кто сейчас ставит под сомнение результаты выборов, — это те же самые, кто поддерживал предыдущие попытки добиться свержения демократии.

"Это те же самые крайне правые фашисты, которые сегодня объединились в картель, группа Vox из Испании; Альваро Урибе Велес, Иван Дуке из Колумбии, фашистский нацист-социопат (Хавьер) Милей; (бывший президент Бразилии Жаир) Болсонару, те же крайне правые и те же группы во главе с североамериканской империей, которые репетируют ту же операцию", — сказал он.

Соцсети публикуют фейки о "тяжёлой ситуации" в Каракасе

После того, как были объявлены результаты выборов, которые зафиксировали переизбрание действующего президента, беспорядки прошли в разных частях страны. В социальных сетях публиковались эпизоды с грандиозными сценами насилия, но многие были старыми, пишет издание Pagina 12.

Несколько полицейских машин было сожжено, как и блокпостов, в том числе тот, который стоял на пути в международный аэропорт Майкетия. Однако данные о его захвате не подтверждаются.

Ночью инциденты начали стихать, хотя атмосфера по-прежнему воспринималась как очень напряжённая. Улицы вокруг президентской резиденции Мирафлореса по-прежнему заблокированы несколькими бронированными грузовиками.

Мадуро предупредил зачинщиков: "Снисхождения не будет"

"Я говорю участникам и тем, кто поддерживает эту операцию против венесуэльской демократии, что мы уже смотрели этот фильм и на этот раз не будет никакого снисхождения", — предупредил Мадуро.

Путчисты ещё некоторое время не успокоятся, это очевидно, но будет "отлуп" со стороны лояльных правительству венесуэльцев. Президент Национальной ассамблеи Хорхе Родригес призвал "народ Венесуэлы к большим шествиям, которые начнутся во вторник, 30 июля, чтобы отпраздновать победу (Мадуро) и защитить мир в республике".

А генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб в понедельник, 29 июля, предъявил обвинения оппозиционерке Марии Корине Мачадо в причастности к попытке "взлома" избирательного процесса.

Избирательная система Венесуэлы не вызывает у экспертов вопросов

"Систему невозможно подделать. Люди наконец вышли и приняли участие в выборах. Шансов на мошенничество нет. Отсутствует возможность подделки данных. Передача данных может быть прервана в случае отключения электроэнергии, но данные внутри системы не могут быть изменены", — сказал бывший депутат и бывший посол Аргентины в ОАГ Карлос Раймунди. "Проблема в том, что оппозиция безответственно создаёт ощущение, что выиграла с преимуществом в 20 очков до объявления их результатов", — добавил аргентинец.

Газета La Nacion приводит мнение политиков и наблюдателей о высокой явке и нормальном ходе подсчёта голосов.

"Из моего опыта и того, что я видел, всё работало идеально. Были наблюдатели и от правящей партии, и от оппозиции. Ничего странного или поразительного замечено не было", — сказал наблюдатель Ариэль Бастейру.

Переворот готовился США с помощью Аргентины

В день голосования министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич поделилась изображением в соцсети, где она и сотни "добрых молодцев" находятся "перед посольством Венесуэлы в Буэнос-Айресе в ожидании результатов выборов".

Это была угроза вторжения в посольство — так расценена была ситуация в Венесуэле. Буллрич также бездоказательно заявила, что оппозиция выиграет "с разницей в 20 или 30 очков".

Министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино заверила, что правящая партия Венесуэлы проиграла "во всех провинциях более чем на 35%". Со своей стороны, бывший президент Аргентины Маурисио Макри выразил уверенность, что Мадуро проиграл выборы, и призвал вооружённые силы Венесуэлы "встать на правильную сторону истории и гарантировать уважение воли народа".

Президент Хавьер Милей призвал венесуэльцев сопротивляться. "Диктатор Мадуро, уходи", — написал он в Х*.

Примечательно, что путчисты за неделю до выборов укрылись в посольстве этой страны в Каракасе и оттуда руководили путчем.

От Мадуро зависит, как пойдут конфликты в других частях света

Венесуэла в ответ выведет свой дипломатический персонал из Аргентины и ещё шести стран региона:

Чили, Коста-Рики, Панамы, Перу, Доминиканской Республики и Уругвая.

Венесуэла будет дестабилизироваться США во всякий подходящий момент, так как является нефтедобывающей страной, а США позарез нужна своя "бензоколонка", которая бы продавала нефть дёшево.

От Каракаса сейчас многое зависит. Если Мадуро выдержит пропагандистский напор и жёстко подавит путч, то американцы не будут воодушевлены для ведения других конфликтов. Если же чависты не устоят (многое зависит от армии), то Вашингтон воспрянет духом и продолжит конфликты с РФ, Ираном, Китаем.

*- социальная сеть, заблокированная и запрещённая в России.

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