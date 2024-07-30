Турция вторгнется в Израиль? Политолог Колчин о громких заявлениях Эрдогана и раскладе сил на Ближнем Востоке

Политолог Колчин: у Эрдогана не получится навязать Израилю свои правила игры

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Эрдоган угрожает Израилю вторжением, если операция против палестинцев не прекратится. Как оценивать это заявление в условиях накалённой обстановки на Ближнем Востоке — как блеф или как беспрецедентно смелое политическое и военное решение? Что стоит за громкими заявлениями Реджепа Эрдогана, объясняет в интервью Pravda.Ru военный эксперт, политолог Пётр Колчин.

Турецкий потенциал для ведения войны с Израилем

— Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил Израилю вторжением, если операция против палестинцев не прекратится. Это очень смелое заявление. Каким военным потенциалом обладает Турция для ведения войны с Израилем?

— Турция, как вторая армия НАТО, обладает огромным военным потенциалом, имеет обширные вооружённые силы, которые уже на протяжении нескольких лет действуют против курдов на севере Сирии и Ирака. Армия оснащена западным вооружением, имеет определённый опыт. Конечно, с геополитической точки зрения это один из ведущих игроков региона.

Громкие заявления Эрдогана вокруг действий Израиля в Палестине не новость, в последние месяцы Эрдоган активно работает над этой темой. Но необходимо отметить, что зачастую заявление и остаётся заявлением.

Турция — одна из стран, которая претендует на первенство в мусульманском мире. И для неё как претендента на эту роль вопрос противодействия Израиля и Палестины — один из

первостепенных.

Для многих мусульман действия Израиля против палестинского народа — вопрос принципиальный, поведение Тель-Авива неприемлемо. Манипулирование этой темой осуществляют многие страны региона. Кто-то активнее помогает Палестине, кто-то ограничивается дипломатическими контактами для урегулирования конфликта. Тем не менее работа ведётся многими. В данном случае я вижу, что Эрдоган пытается навязать свои правила игры и делается это довольно громко.

Расклад сил на Ближнем Востоке

— Обстановка на Ближнем Востоке и так накалена. Делая такие заявления, Эрдоган не понимает, что Тель-Авив поддержат США и Евросоюз? Готов ли Эрдоган бросить вызов такой серьёзной силе, есть у него вообще союзники в регионе, которые могут в случае конфликта поддержать его?

— Турция обладает сильной для региона Ближнего Востока армией, но говорить о каких-то серьёзных союзниках не приходится. Да, есть определённые контакты, взаимодействия. Но если говорить о стратегическом партнёрстве, то всё гораздо сложнее.

Саудовская Аравия — это другой претендент на звание защитника исламского мира, она очень сильно конкурирует с Турцией по данному вопросу.

Однако нельзя забывать, что экономика Турции очень завязана на внешней торговле, на сотрудничестве с Западом и экономически Турция не готова к какой-либо конфронтации.

Поэтому какого-либо противостояния с союзниками Тель-Авива Турция просто не вынесет.

— Глава палестинской администрации Аббас отказался от встречи с Эрдоганом. Почему так произошло? Ведь Турция действительно поддерживает Палестину. Яркий пример — прекращена торговля между Израилем и Турцией...

— Вполне возможно, что причиной этому является более тесное сотрудничество Палестины с соперниками Турции.

Для Ирана и Саудовской Аравии Турция на протяжении многих лет является геополитическим противником, который конкурирует за влияние в регионе. Поведение палестинской администрации связано с попыткой учесть эти очень сложные интересы.

Прямое усиление сотрудничества с Турцией вызовет охлаждение с другими сторонами, чего пытается не допустить Палестина. Мы видим, что эти страны гораздо более активно помогают автономии и этими связями Палестина дорожит гораздо сильнее.

Заявление Эрдогана — блеф или игра на повышение?

— И всё же заявление Эрдогана о возможном вторжении в Израиль — политический блеф или Эрдоган действительно готов повысить ставки и вступить в такую опасную и сложную игру?

— Я считаю, что говорить о возможном прямом столкновении армий Израиля и Турции не приходится. Турция слишком связана с Западом экономически и не рискнёт уничтожать собственную и без того нестабильную экономику.

Турция может помогать противникам Израиля, поддерживать Палестину через разные прокси-организации, через разного рода боевиков. Противодействовать Израилю в ограниченном формате, не вызывая гнева своих союзников по блоку НАТО.

Страны НАТО в своё время сами вели дела с курдами, которые являются непосредственными противниками Турции. Тут очень сложная система, очень сложный баланс интересов, который, конечно, турки постараются в какой-то мере учитывать.

— Израиль неоднократно заявлял о возможном расширении наземной операции, а именно о вторжении в Ливан. Может ли заявление Эрдогана повлиять на эти планы?

— Я думаю, вопрос вторжения в Ливан не будет пересмотрен из-за Эрдогана. Конечно, возможная агрессия, о которой говорят в последние недели, значительно обострится.

Я полагаю, что Турция в данном вопросе не является таким значимым фактором для израильской армии, которая вовсю готовится к боевым действиям.

Тут, конечно, нужно смотреть и на реакцию Соединённых Штатов и в целом блока НАТО на будущие события. Потому что во многом Тель-Авив так уверенно действует, опираясь на поддержку своих союзников в лице Соединённых Штатов.

О политической судьбе Нетаньяху

— Спрогнозируйте политическую судьбу Нетаньяху. Чем он может закончить?

— Конечно, с именем Нетаньяху теперь связаны многие военные преступления и акты агрессии. Мировое сообщество очень негативно относится к этому вопросу. Но говорить о каких-то международных трибуналах или осуждении не приходится.

Израиль в любом случае будет стоять за главу государства, даже если он будет бывшим, до конца.

В первую очередь, Нетаньяху ориентируется в своих решениях на запросы израильского электората, на запросы народа Израиля, который в последнее время очень сильно напичкан милитаристской пропагандой. Всё будет зависеть от результатов боевых действий, и милитаристский тренд может помочь Нетаньяху усидеть и дальше.