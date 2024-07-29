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Любовь Степушова
Грызня в западных альянсах нарастает, они развалят сами себя

Западные альянсы разваливаются. РФ может повторить военные походы 1812 и 1945 годов

5:03
Мир

Польша предложила Венгрии выйти из ЕС и НАТО. Турция грозит Израилю интервенцией. Швейцария отказалась блокировать российские активы. Приятно наблюдать, как разваливаются недружественные западные альянсы.

Западные альянсы разваливаются. РФ может повторить военные походы 1812 и 1945 годов
Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/55644/photo by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

Венгрию скоро выгонят из ЕС и НАТО

Премьер Венгрии Виктор Орбан, которого недавно ЕС отказался поддерживать в конфликте с Украиной по транзиту российской нефти, прямо обвинил Вашингтон в подрыве газопровода "Северный поток", назвав это "террористическим актом", совершенным американским руководством. А Германию обвинил в пособничестве.

"То, что Европа молчит о подрыве газопровода "Северный поток", что сама Германия молчит об очевидном теракте, совершенном, по всей видимости, по указанию США, против её собственности, и что мы не расследуем и не поднимаем этот вопрос юридически — это не что иное, как акт покорности и капитуляции. Европейская политика рухнула, потеряла самостоятельность и полностью копирует поведение Демократической партии США", — сказал Орбан, находясь в Румынии.

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман в ответ отметил в социальной сети X, что риторика венгерского премьера "рискует изменить отношения Венгрии с Америкой". Посол обвинил Орбана в распространении "кремлевских теорий заговора" о Соединенных Штатах.

Орбан схлестнулся и с Польшей. Премьер назвал её лицемерной страной, которая все ещё торгует с Россией, одновременно "скуля на весь мир о войне". В ответ МИД Польши посоветовал Венгрии выйти из ЕС и НАТО.

Турция уменьшает боеспособность НАТО

Не менее жёсткая перепалка происходит между Турцией — членом НАТО, и Израилем. Президент Реджеп Эрдоган, критикуя военные действия Израиля в секторе Газа, пригрозил Израилю интервенцией.

"Турция может войти в Израиль точно так же, как в Карабах и Ливию. Нет никаких причин не делать это", — сказал Эрдоган.

Глава израильского МИД Исраэль Кац ответил, что "Эрдоган идёт по стопам Саддама Хусейна", казнённого американцами в 2006 году. В Израиле напрасно уверены, что слабеющие США его всегда и во всём поддержат, тем более, повторят казнь Саддама. Эрдоган обладает самой сильной и проверенной в боях в Сирии армией в Европе. Это не "мальчик для битья", он пережил попытку госпереворота, а "за битого двух небитых дают".

"Конец геноцидального Нетаньяху будет таким же, как у геноцидального Гитлера. Те, кто пытается уничтожить палестинцев, ответят за свои деяния так же, как и устроившие геноцид нацисты. Человечество будет на стороне палестинцев, вы не уничтожите их", — заявил МИД Турции.

Этот конфликт ставит под сомнение готовность Турции участвовать в войне НАТО против РФ и боеспособность НАТО на европейском театре военных действий.

Швейцария вспомнила о нейтралитете

США не могут заставить европейцев содержать Украину ещё пару лет за счёт конфискованных российских активов.

Взбунтовалась Швейцария (хотя и не член ЕС), которая отказалась передавать Украине даже доходы от российских активов. В Берне отметили, что в соответствии с законодательством страны и международными обязательствами, швейцарские банки не имеют права получать доходы от активов, связанных с ЦБ РФ.

Национальный совет (нижняя палата парламента) Швейцарии отклонил предложение правительства о присоединении к целевой группе по санкциям против России, возглавляемой США. На сегодняшний день в Швейцарии заморожены резервы и активы российского Центробанка примерно на 7,4 млрд швейцарских франков ($8,1 млрд).

Ранее Швейцария присоединялась ко всем санкциям ЕС.

А если Россия повторит военные походы 1812 и 1945 годов?

Все, кто не с нами, тот против нас — это определение нынешнего геополитического расклада.

И все члены альянсов на Западе, расхваливающие своё единство, начинают думать каждый о себе — жизнь ухудшается, ресурсы дорогие, Россия, совершенствуя армию и переводя свою экономику на военные рельсы, приближается к границам Европы через Украину. Будет ли она останавливать маховик СВО или повторит походы 1812 и 1945 годов?

Теперь каждый будет для себя решать, что дальше. Канада, например, на саммите НАТО в Вашингтоне, издевательски взяла обязательства повысить расходы на оборону до 2 % ВВП к 2032 году.

"Мы за вас умирать не собираемся", — как бы говорит Европе премьер Джастин Трюдо.

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«Мы войдем в Израиль». Эрдоган бросил вызов Нетаньяху
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы нато швейцария виктор орбан реджеп эрдоган
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