Не читайте западных газет о Венесуэле. Мадуро победил честно

Социалистическая экономика Венесуэлы восстанавливается, поэтому Мадуро переизбран

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Переизбранный президент Венесуэлы Николас Мадуро чувствует себя спокойно — проходили. С непризнанными президентами Запад ведёт дела, а своих марионеток списывает.

Фото: Caracas, II Cumbre Extraordinaria ALBA - TCP - PETROCARIBE by Cancillería del Ecuado, CC BY-SA 2.0

Народ Венесуэлы переизбрал Мадуро президентом

В Венесуэле в воскресенье прошли выборы президента — Николас Мадуро был переизбран на свой третий шестилетний президентский мандат с 51,2% голосов. Кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес набрал 44%.

На момент объявления результатов с подсчётом 80% голосов преимущество Мадуро составляло около 700 тыс. голосов. По данным избирательной комиссии (CNE), результат будет необратимым.

РФ, Китай, Иран подтвердили легитимность Мадуро

Президент РФ Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием на пост президента Венесуэлы.

"Помните, что Вы всегда желанный гость на российской земле", — сказал Путин.

МИД Китая также поздравил Мадуро с победой. Пекин заявил, что будет "ещё больше укреплять" отношения с Венесуэлой,

"Китай высоко ценит развитие двусторонних отношений" — сказал представитель МИД Линь Цзянь.

Также признали Мадуро президентом Иран и соседи по континенту — Куба, Боливия, Никарагуа — те, кто каждый электоральный цикл сталкивается с попытками провести у них "цветную революцию".

Правительство Бразилии, как сообщают местные СМИ будет ждать публикации протоколов президентских выборов в Венесуэле, чтобы признать результаты голосования в Каракасе.

Запад и его союзники высказывают "опасение"

Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо заявила о победе своего кандидата Гонсалеса. Она даже заявила, не представив доказательств, что её кандидат "получил 70% голосов, а Николас Мадуро — 30%". Корина призвала своих инспекторов оставаться на избирательных участках до тех пор, пока не станут доступны протоколы выборов.

США и их союзники — Чили, Аргентина, Панама — призвали Мадуро опубликовать истинные результаты президентских выборов в Венесуэле .

"Мадуро нужно понять, что трудно когда-либо поверить в результаты", — заявили в Чили.

Власти США имеют "серьёзные опасения", что объявленные венесуэльскими властями результаты выборов президента "не отражают волю народа", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Однако никаких признаний о нелегитимности Мадуро пока нет — и не будет.

Запад имеет печальный опыт непризнания легитимных властей

На прошлых выборах шесть лет назад США тоже не признали президентом Мадуро из-за якобы фальсификаций и объявили президентом оппозиционера Хуана Гуайдо.

Также до сих пор в Вашингтоне не признают президентом Александра Лукашенко в Белоруссии. Но ничего путного из этой затеи не получилось. Гуайдо давно списан и уехал на заслуженный отдых в США, а Светлана Тихановская катается по конференциям и руководит воображаемым "Объединённым переходным кабинетом Беларуси" у себя в голове. С Мадуро же через несколько лет американцы стали вести переговоры и снимать санкции, покупая венесуэльскую нефть, потому что нарисовался более сильный враг — Россия.

Если сейчас объявить опять санкции против Венесуэлы, то стоимость бензина в США взлетит до небес, вряд ли это надо демократам в электоральный период. В Евросоюзе с 2023 года также возобновили также закупки нефти из Венесуэлы. Там тоже введено эмбарго на покупку нефти и топлива в России.

Если даже санкции будут, то Китай и РФ обеспечат Венесуэле продажи в Азии — как говорится, проходили — знаем.

Мадуро переизбран, потому что экономика восстанавливается

В западных СМИ любят расписывать, как "страдает" венесуэльский народ от ужасной экономической политики Мадуро. Она описывается простым словом — социализм. То есть бедных подтягивают к среднему классу за счёт перераспределения национального дохода.

Главное богатство Венесуэлы — нефть, сейчас продажи идут отлично. Государственная нефтяная компания PDVSA внесла в казну страны в прошлом году 6,24 млрд долларов. Эта сумма, которая пошла на зарплаты бюджетникам, лечение, образование и жилье.

Экономика Венесуэлы выросла более чем на 5% в 2023 году, а в этом году рост достигнет 8%. По данным Центрального банка, в прошлом году инфляция достигла чуть менее 190%, что ниже уровня 234% в предыдущем году.

"В 2024 году мы продолжим политику поддержки национального производства, восстановления национального дохода, восстановления доходов рабочих", — заявил Мадуро парламентариям. Инфляция в этом году будет двузначной, заявил он.

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