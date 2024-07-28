Знаки на Олимпиаде в Париже предсказывают гибель западной цивилизации

Пародия на "Тайную вечерю" на Олимпиаде - знак о скорой гибели западной цивилизации

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Церемония открытия Олимпиады в Париже шокировала оскорблением христианства — основы западной цивилизации, что говорит о грядущей её гибели. А России дан знак, что она выживет.

Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea., CC BY-SA 4.0

Мерзость как плесень убивает основы своей культуры

На открытии Олимпиады в Париже 26 июля трансвеститы* и прочая ЛГБТ*-нечисть воссоздали фреску Леонардо да Винчи "Тайная вечеря Иисуса и его двенадцати апостолов" — изображение, имеющее огромное значение для христиан.

На месте Христа расположилась румяная огромная расплывшаяся блудница (так воспринимается) с диадемой статуи Свободы над головой, которая указывает на заказчика перфоманса. Спустя время, на фоне этой группы камера фиксирует появление голого мужчины, выкрашенного в синий цвет, символизирующего греческого бога вина Диониса.

Греция, как известно, вымерла из-за распутства и поклонения удовольствиям. К мужчине сразу присоединились несколько других трансвеститов, которые начали вызывающе танцевать под музыку. У одного из "апостолов" зрители заметили голые гениталии. И это в прямом эфире в присутствии детей.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в Telegram заявил, что христианство — это краеугольный камень французской культуры и идентичности и обвинил авторов мерзкой пародии "в публичном издевательстве над обездвиженным телом французской культуры".

"Хочется верить, что есть французы, простые христианские семьи, верные своей вере и корням. За ними — жизнь и будущее. А сборище ополоумевших, бесполых созданий, разукрашенных как варварские племена — уже мертво, несмотря на их хаотичные движения, мертво, как французский суповой петух, лишенный головы", — подчеркнул Легойда.

Издеваться над Кораном глобалисты бы не посмели

В Великобритании лидер Евангелического альянса Гэвин Калвер, описал сцену как "ужасное зрелище того, как христианство так открыто высмеивается", назвав это "совершенно бесчувственным, ненужным и оскорбительным".

Католический лидер в США епископ Роберт Баррон заявил, что "Франция, некогда известная как старшая дочь Церкви, и Париж, подаривший нам Фому Аквинского, решили высмеять христианскую веру и посчитали, что высмеивать христианство было уместно".

Баррон задал риторический вопрос, посмели бы "они когда-нибудь высмеять ислам подобным образом?"

"Могли бы они когда-нибудь подумать о том, чтобы высмеять вот так грубо, знаете ли, публично, сцену из Корана?".

В статье в Avvenire, ежедневной итальянской газете, связанной с католической церковью, говорится:

"Не принимайте нас за моралистичных фанатиков, но какой смысл воспринимать каждое мировое событие, даже спортивное, так, как будто это гей-парад?"

Многие французы пишут воззвания к России — спасти их от мракобесия, итальянский журналист попросил у России убежище.

"Я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу", — написал итальянский журналист Анджело Джулиано.

Одна из крупнейших телекоммуникационных компаний США C Spire выразила возмущение церемонией открытия Олимпиады, обвинила организаторов в оскорблении чувств христиан и отозвала рекламу с Олимпиады.

Везде знаки о гибели западной цивилизации

Смысловая линия церемонии открытия Олимпиады предсказывает конец западной цивилизации.

Плюс к описываемой сцене над Сеной пронёсся всадник Апокалипсиса с флагом Олимпиады в руках (так воспринимается).

Но были и другие знаки:

Олимпийский флаг подняли перевёрнутым;

В день открытия была обесточена железная дорога, как главный признак постапокалипсиса;

Пошёл сильный дождь, предупредив, что Творец это всё не одобряет.

В вот Россия не участвовала в шабаше, как будто Бог её отвёл.

* экстремистские и запрещённые организации в РФ

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