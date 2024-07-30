"Китай не обезьяна, которую можно поймать на апельсин". О том, выйдет ли у Украины переманить Китай на свою сторону, рассказал политолог

Политолог Дудчак: "Политика Китая — спина к спине с Россией"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетил Китай. Чего хочет украинская сторона и как Китай отреагировал на инициативы Кулебы? На вопросы Pravda.Ru ответил политолог Александр Дудчак.

— В чём был смысл визита Кулебы в Китай? Что Украина хочет от Китая и что Китай хотел бы от Украины?

— То, что хочет Украина, — это, конечно, её дело. Но они для чего-то туда поехали по приглашению китайской стороны. В общем, они ретранслируют общую позицию Запада. Нас не должно вводить в заблуждение то, что в речах министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы звучат слова о мире, перемирии, о мирном плане. Ничего общего с миром это не имеет. Послушайте другие слова Кулебы, сказанные за два дня до визита, когда он говорил, что надо убрать иррациональные страхи европейцев по поводу нанесения дальнобойными ракетами ударов по территории России, далёкой от линии соприкосновения.

Но с чего туда делегировали Кулебу по следам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана? Кстати, нельзя сказать, что есть слишком большие отличия в позициях Орбана и Киева, как это ни парадоксально. Просто Орбан не хочет финансировать программу существования Украины и поддерживать ВСУ.

Ключевое, что нас вряд ли может устроить, — это то, что они все хотят, с одной стороны, надавить на Китай, чтобы он наконец перестал поддерживать Российскую Федерацию, вести с ней нормальные взаимовыгодные деловые отношения.

Как пишет украинская пресса, Китай до сих пор не осудил Российскую Федерацию. За это выставляются постоянные претензии. Конечно, для них было бы важно убедить Китай в участии во второй так называемой мирной конференции, потому что без Китая смысл теряется. Без России он теряется изначально, но хотя бы можно было сказать: "Все страны мира в едином порыве поддерживают мирные инициативы Зеленского. Они все приехали, кроме России. Россия — изгой, а мы все за мир во всём мире, и Китай вместе с нами". Это тоже заблуждение, хотя на словах украинская пресса пиарит это, как большое достижение украинской дипломатии. Они говорят: "Китай нас практически поддержал в нашей территориальной целостности".

Китай, со своей тысячелетней историей и культурой, просто не выдаёт лишних эмоций, наблюдает и транслирует стандартные фразы: "Да, мы за мир, мы не против территориальной целостности".

Основные задачи Кулебы —

продолжение мирных конференций, коллективное давление на Россию, перетянуть на свою сторону Китай: "Мы все вместе, и Китай за нас".

Но всё это шито белыми нитками.

— Китаю невыгодна эта конфронтация — он теряет экспортную экономику. Он видит, что его требования прекратить огонь и начинать договариваться чрезмерны. Ведь Владимир Владимирович выдвинул совершенно другие требования: никакого прекращения огня, давайте сначала проведём денацификацию, нам должны отойти четыре юридически оформленные области и т. д. Китай думает, что эти требования сейчас для Украины нереальны. Смогут ли Украина и Запад уговорить Китай, чтобы он вынудил Москву смягчить её требования?

— Возвращаясь к традициям использовать мудрость предыдущих поколений в Китае, Китай не обезьяна, которую можно поймать на апельсин. Знаете, в ящик опускают апельсин, она его хватает, а уже лапу высунуть вместе с ним не может.

Конечно, для Китая идеально, если бы не было войны, если бы Шёлковый путь, как он изначально задумывался, шёл в Европу и обратно: циркуляция товаров и денег. Но какой ценой этого достигать? Ценой давления на Россию? Помочь Западу удавить Россию? Китай прекрасно понимает, что он будет следующим.

Это неоднократно подчёркивалось. И политика Китая "спина к спине с Россией" никуда не исчезает. Они прекрасно понимают, что будущее у них тоже непростое: у них проблемы с Тайванем, с Соединёнными Штатами. Китай хочет скорейшего разрешения конфликта. И он был бы не против, если бы Российская Федерация закончила это выходом к реке Збруч своими вооружёнными силами. Но поскольку Россия не действует так, как американцы действуют в Ираке или как Израиль действует в Газе, не сносит под корень города с мирными жителями, то получается, что этот процесс долгий. Китаю хочется получить меньше санкций, потому что половина глобуса сейчас набирает, наращивает на костях мышцы (я имею в виду объединения ШОС, БРИКС), чтобы полностью можно было на ноль умножить все эти американские санкции. Китай ведёт такую мудрую политику.

Почему он так себя ведёт? Потому что у него капитал завязан на глобальной структуре, в крупных корпорациях очень много представителей иностранного бизнеса.

Говорили, что китайские банки прекращают расчёты с Россией, торги в юанях. Одни банки прекратили — нашлись другие, с которыми сейчас Московская биржа ведёт дела. Это просто процесс перестройки, позволяющий минимизировать потери.

Сложно представить, чтобы руководитель Китая звонил президенту России и говорил: "Ты там чего-то сделай". Потому что оба лидера относятся друг к другу с большим уважением и никто не будет говорить: "Ты сделай это, ты сделай то". Обсуждение каких-то проблем возможно, но вряд ли китайское руководство дойдёт до того, чтобы диктовать какие-то условия.

Не в интересах Китая давить на Россию и создавать проблемы, потому что, назовём вещи своими именами, ничего в позиции Украины не изменилось, Кулеба ретранслирует всё то же самое. Он просто те же кизяки упаковал в новую коробочку и говорит: "Смотрите, тут "мир" написано". Открываешь, а там то же дерьмо, извините за не совсем литературное слово.

На Западе говорят, и это ретранслирует Кулеба, что чем хуже будет России, тем она будет более склонна к переговорам и к сдаче позиций.

Свежайшее заявление Кулебы: "Ни миллиметра мы не отдадим. Если нам будут диктовать условия, то вообще никакой землёй не поступимся". На самом-то деле поступятся они землёй с большим удовольствием.

Пока у Украины ещё есть возможность вести сопротивление, пока не собирается на улицах народ, они будут сопротивляться. Тем более у них есть надежда на миллионы дронов, на очередное супероружие.

Но если ситуация для Украины будет и дальше ухудшаться, из Вашингтона поступят указания (не важно, кто там будет — демократы или республиканцы): "Всё, фиксируем линию, выводим войска срочно. Вы что, не слышали? Путин сказал вывести войска из четырёх областей. Вывели и зафиксировали". Для них будет победой, если на этом всё остановится.

Для них было бы идеально всё зафиксировать, сказать: "О'кей, это ваши четыре области. Но на основной территории, подконтрольной Киеву, остаётся наш режим".

И уже можно дефолт объявить, чтобы узаконить события, связанные с невозможностью Украины расплатиться. И взамен на это зафиксируют на бумаге, что Украина не государство, а территория под коллективным управлением, откуда просто качают ресурсы и готовятся к новой войне с Россией. Вот и всё.

— Любой режим, который будет на Украине, останется бандеровским*. Всё равно Запад будет пестовать свой проект анти-Россия. Как этого избежать?

— Во-первых, уж точно не с этим режимом, с ним никто вести переговоры не будет. И Путин, и министр иностранных дел Сергей Лавров, и другие представители российской политической верхушки неоднократно заявляли, что этот режим незаконный, ещё с 2014 года. Невзирая на то, что был президент, выборы, это всё незаконно. Но сейчас даже формальные признаки уже пропали, и мы можем этим воспользоваться.

— Допустим, пришёл какой-то N, пророссийский, и вдруг через десять лет он опять не пророссийский. Мы видим это каждый день в любом постсоветском государстве. Они все за Россию, а потом раз, тот же Пашинян, — и всё, и он не пророссийский. И мы опять придём через десять лет к конфронтации с Украиной. Как нам этого избежать?

— Избежать очень непросто, для этого нужен контроль над территорией. Конечно, нужен выход к Приднестровью, чтобы спасти людей хотя бы в Новороссии. И над остальной территорией, которая сейчас находится под контролем Киева, не должно быть управления, осуществляемого из Лондона и Вашингтона. Если контроль над территориями и власть останутся такими же, там выбирать не из кого. Даже если нам подсунут сейчас Дмитрия Разумкова.

— Почему Владимир Владимирович не ставит больше целью обеспечить контроль, как был у нас в ГДР, над всей остальной территорией?

— Эти вопросы будут обсуждаться потом. Но Владимир Владимирович сказал: "Для начала..." Для начала — в принципе, чтобы вообще был повод для переговоров: "Вы остановили боевые действия и убираетесь с этих территорий. И потом мы уже начинаем размышлять, вести переговоры или нет". До этого никто вести переговоры не будет, и российская армия останавливаться не будет. По-моему, здесь всё достаточно просто.

— Идёт такая дипломатическая игра. На самом деле цели у нашего руководства — достаточно определённые?

— Да.

— Надеюсь, что мы не позволим прийти снова к власти на Украине антироссийскому режиму. Или интегрируем её как-то, или контроль организуем.

— Будем надеяться.

— И никакой Китай здесь ничего не сможет сделать.

— Китаю не нужно, он и не будет это делать. Просто многие сейчас выдают желаемое за действительное.

*- лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ)