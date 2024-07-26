"В случае победы Трампа демократы примут неприятные для мира решения" — американист Кислицын

Американист Кислицын: инфляция и ключевая ставка работают на Камалу Харрис

13:52 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка США и Канада

Продолжается американская предвыборная кампания, Камала Харрис лидирует с большим отрывом среди любых вероятных кандидатов от демпартии и, по версии опроса Reurers, даже опережает Трампа. Расклад политических сил в США прокомментировал Pravda.Ru исполняющий обязанности директора Института США и Канады Сергей Кислицын.

Почему Байден вышел из президентской гонки

— Повестка дня сегодня заполнена событиями в США, в частности, выходом Джо Байдена из гонки за президентский пост и выдвижением его вице-президента Камалы Харрис. Первый вопрос такой. Почему Байден всё-таки вышел из каденции?

— Мы не можем знать, что там действительно происходило, Байден ещё в конце прошлой недели предполагал, что после выхода из карантина после коронавируса он снова активизируется в рамках своей предвыборной кампании, он вроде был намерен её продолжать. Но буквально за день президент сменил свою позицию и принял решение сняться с выборов. Видимо, окружение всё-таки убедило его, поскольку сам он, несмотря на его физическое состояние, — человек достаточно волевой, с лидерскими амбициями. Соответственно, решение было для него непростым.

Похожие истории случаются в американской практике. Просто для нас это было неожиданно, поскольку в последние годы избирательные кампании были очень похожи в плане механизмов действий партии и т. д.

Сейчас мы наблюдаем непростой период политического перерождения американских элит. У республиканцев это началось раньше, в 2016 году, с приходом Трампа. У демократов это происходит сейчас. В каком-то смысле этот процесс знаменует уход предыдущего поколения, establishment, которое выросло ещё во времена холодной войны, и постепенное обновление. Во многом из-за этого демократы сейчас переживают сложный период.

Способна ли Камала Харрис победить

— Выдвинута кандидатура Камалы Харрис, вице-президента Байдена. Не все её поддерживают, в частности, молчит Барак Обама. Но, видимо, она всё-таки будет номинирована, она уже заручилась большинством голосов делегатов съезда демократов, который будет в августе. Здесь есть два момента:

мы говорим об обновлении, но ей 60 лет — обновление весьма относительное;

об этой женщине ничего не было слышно за время её вице-президентства, она не сказала ничего дельного, Дональд Трамп называет её тупой, Такер Карлсон — глупой.

В чём здесь обновление, я не очень хорошо понимаю?

— 60 лет — это вполне рабочий возраст для политика, 50-70 лет — это пик политической активности, политических достижений для американцев. Разница с действующим президентом 24 года, почти четверть века, так что, в принципе, она достаточно юная.

А насчёт того, как комментируют Камалу Харрис её оппоненты, это скорее говорит об американской политической культуре, это тоже кризисное явление. Может быть, оно станет нормой, а может быть, уйдёт.

Говоря про Харрис, надо сказать: когда Байден выбирал её вице-президентом, по всей видимости, у него была идея привлечь левый электорат, тот, который находится влево от центра, электорат более радикальный, нежели сами демократы.

Камала Харрис имеет большую юридическую практику, она никогда не занималась внешней политикой — в Соединённых Штатах верховный суд никак не вовлекается во внешнюю политику, это такое правило.

У Камалы Харрис нет достаточного опыта во внешней политике.

Она неплохо разбирается в социальных, правовых вопросах.

Исходя из этого я полагаю, что как политик она будет больше сосредоточена на внутренних американских проблемах, нежели на внешней политике. И, вероятно, за внешнеполитический курс будет больше отвечать государственный департамент, Энтони Блинкен или тот, кто будет его преемником.

У Байдена есть большой опыт международного взаимодействия ещё в период холодной войны в 70-80-е годы: если поднять советскую прессу, можно увидеть, что он постоянно там появлялся и фигурировал как активный американский политик. У Харрис этого опыта нет, но есть другой опыт. Это нормально для американского президента. Он не должен знать всё и владеть абсолютно всем.

Конечно, внешняя политика находится под контролем исполнительной власти. Я полагаю, что курс действующей администрации в этой связи будет во многом продолжен и подходы в целом сохранятся.

— Понятно, что Харрис сейчас будут всячески проталкивать, повышать её рейтинг. Reuters уже опубликовал Ipsos-опрос, что она уже опережает Трампа. Позже выяснилось, что там в основном демократы отвечали. Вопрос в том, способна ли она победить Трампа?

— Я проверил агрегированные рейтинги: Трамп впереди, он обходит Харрис на уровне опросов по всей стране. Пока нет обновлённых данных по колеблющимся штатам, которые критически важны для исхода выборов.

Но при этом Харрис лидирует с большим отрывом среди любых вероятных кандидатов от демпартии — у неё более 50% поддержки. Следующей за ней идет Мишель Обама с 4% поддержки. Соответственно, менять Камалу Харрис как кандидата не будут — времени на это просто нет, они уже не успеют.

Насколько сильным оппонентом она будет для Трампа — вопрос, конечно, хороший. Надо дождаться дебатов и посмотреть, поскольку Харрис ещё не была в большом деле, она не дебатировала с главным республиканским политиком не только в ходе этих выборов, но и за последние десятилетия. Поэтому посмотрим.

Харрис будет, конечно, непросто: Трамп как бывший президент более подкован по ряду вопросов. Он активно вовлекался не только в дела бизнеса и соответствующие юридические тонкости, но и в международное сотрудничество, в том числе в экономической области, общался с Ким Чен Ыном и с Владимиром Путиным. То есть с теми, с кем сейчас администрация не может себе позволить общаться. Трамп — гораздо более опытный кандидат в этом смысле. На стороне Харрис будут работать те показатели, которых достигла администрация Байдена:

рост американской экономики, новые рабочие места.

Да, демократы не превысили уровень безработицы 3,5%, который был у позднего Трампа прямо перед "ковидом".

Сейчас безработица в районе 4%, но это хороший для Соединённых Штатов показатель.

Инфляция замедляется.

Сейчас пошли разговоры о том, что, может быть, будут понижать ключевую ставку. Ключевая ставка критически важна для настроений в Соединённых Штатах и для избирателей, поскольку от неё зависит активное развитие бизнеса, системы кредитования и т. д.

Это всё будет работать на Харрис. И люди, далёкие от политики, от идейных вопросов, могут по-прежнему рассматривать для себя демократов.

С другой стороны, республиканцы часто расцениваются как партия экономического роста: когда Соединённые Штаты выходят из кризисного состояния, обычно республиканцы кажутся эффективнее, потому что они отпускают экономику из-под государственного управления, снижают участие государства.

Демократы в этом смысле выступают в роли кризис-менеджеров.

В любом случае показатели успеха американской экономики (а они есть) связаны с работой администрации Байдена и, соответственно, команды, которая есть у Байдена и вполне может остаться у Харрис.

— То, что она темнокожая и южноазиатская женщина, я цитирую, ей поможет? Негритянское население в США за Трампа высказывается... Действительно такой разворот произошёл?

— Это очень разные истории, меняются в зависимости штата. Здесь нельзя выдать среднюю температуру по больнице.

Какая-то часть афроамериканского населения консервативна, религиозна, больше выступает за республиканцев. Также за республиканцев выступают кубинские эмигранты.

А эмигранты, скажем, из континентальной Америки, с юга континента, больше продемократические.

Существует много исторических, культурных предпосылок, надо понимать, какими путями те или иные люди попадают или попадали ранее на территорию Соединённых Штатов. С другой стороны, я не знаю, как консервативное население отреагирует на женскую кандидатуру. Хотя Хиллари Клинтон в своё время это несильно помешало, и проиграла она совершенно по другим причинам.

Американское общество крайне консервативно по своей сути, но оно постепенно всё-таки адаптируется. Когда-то президент-католик был нонсенсом, вспомним Джона Кеннеди — первого президента-католика. А сейчас Джо Байден — тоже католик, и всем это достаточно безразлично.

— До Кеннеди все президенты были евангелистами?

— В основном да, в США — протестантская страна, та или иная версия протестантизма была приемлема, а вот католики были неприемлемы, и это тоже имеет исторические корни: антиевропейское, американское восприятие идёт ещё из XVIII века. Так что общество постепенно адаптируется. Я не думаю, что у Камалы Харрис могут быть проблемы в этом смысле.

— Но всё-таки вы не ответили на вопрос, может она выиграть или нет?

— Слишком рано делать сейчас прогноз. Я поэтому вам пытаюсь показать общую картину.

Каковы шансы на победу у Дональда Трампа

— Многие говорят, что Трамп всё равно выиграет просто потому, что он опытнее, что он уже культовая фигура, вокруг него сформировалось ядро...

— Позвольте, я отреагирую на это. Мне кажется, это важно сказать: неоднократно в истории американских выборов делались заявления, что какой-то кандидат точно победит. Кстати, в 2016 году никто не верил, что Трамп станет президентом, победу предрекали Хиллари Клинтон. Я из личных наблюдений прекрасно помню, как график того, кто лидирует на сайте New York Times ночью по Москве, просто перевернулся, развернулся на 180 градусов. Для всех был шок. И победил Трамп.

— Это понятно было. Тогда просто медиа работали против Трампа, они всё делали, чтобы он проиграл. Сейчас они всё делают, чтобы выиграла Камала. А под медиа же народ сидит. Интересы народа вы как-то улавливаете?

— Интересы народа не улавливает иногда даже американская социология, которая часто проигрывается на своих собственных ставках относительно выборов.

Поэтому нам надо дождаться дебатов. Впереди ещё как минимум две серии. Надо посмотреть на Камалу Харрис в действии, что она собой будет представлять как политик. Команда Байдена достаточно сильная, надо признать.

Украина перестраховывается

— Естественно, что править будет не Камала, через неё будут править. А вот почему засуетился Зеленский, стал звонить Трампу? Он уже что-то знает?

— Я не думаю, что украинское руководство что-то конкретно знает. Украинское руководство пытается перестраховаться насчёт своих собственных перспектив. Я, наверное, на этом бы ограничился по данному вопросу. В общем, результаты, которые предполагалось достичь, не достигнуты, скорость процессов оказалась гораздо более низкой, нежели ожидала та сторона. Соответственно, и ресурсы оказались гораздо более ограничены, нежели представлялось.

Соответственно, пытаются искать какие-то комбинации, в которых можно как-то работать. Хотя с Трампом так работать вряд ли получится. Я думаю, что с Харрис это выйдет.

Что будет после выборов в США

— Во что могут вылиться итоги выборов в США? Будет ли другая сторона оспаривать выборы, говорить о фальсификациях?

— Это совершенно нормальное явление для американцев. Ну будут пересчитывать голоса, их пересчитывали и на выборах 2000 года, и на выборах 2020 года. Проигравшая сторона должна убедиться, что она точно проиграла. Это нормально. Я думаю, что в этом смысле должен быть обеспечен гладкий, более-менее ровный транзит.

В Америке периодами случается острая внутренняя борьба, последние десять лет мы наблюдаем, как они не могут друг с другом договориться, и это не впервые. В принципе, они постепенно приспосабливаются и понимают, что расшатывать столб нельзя бесконечно, в какой-то момент надо принять поражение или победить с достоинством. Здесь всё должно быть нормально.

Другое дело, что в случае победы Трампа демократы начнут принимать ряд неприятных для внешнего мира решений. В первую очередь я имею в виду решения, направленные на урегулирование украинского конфликта, российско-американских, китайско-американских отношений. На уровне исполнительных указов администрация Байдена будет принимать и делать то, что она не успела принять или сделать ранее, чтобы помешать Трампу реализовывать свою собственную политику.