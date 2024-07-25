Экономика Украины — в агонии. ВКС РФ надо всячески способствовать увеличению дефицита бюджета Украины, так как это прямо и критически влияет на состояние ВСУ.
Член бюджетного комитета Рады Павел Фролов заявил, что дефицит бюджета Украины является самым большим в мире — расходы страны вдвое превышают доходы.
По его словам, в текущем году 40 млрд долларов дефицита покрывают западные партнёры, а на следующий год "ситуация будет гораздо хуже", поэтому Киев "просит партнёров не снижать поддержку".
Но поддержка (и это очевидно) будет снижаться. Уже сейчас западные кураторы отказывают Киеву в новых крупных кредитах, не говоря уже о дотациях.
Причина в том, что содержать Украину становится всё дороже, а денег на это нет — даже в США регистрируется рекордная нехватка денег в бюджете. Как сообщается в докладе бюджетного управления конгресса США, в 2024 году дефицит федерального бюджета США достигнет 1,9 трлн долларов, а к 2034 году вырастет до 2,8 трлн.
В конгрессе назвали следующую причину такой критической ситуации: приходится отправлять много средств Украине и союзникам в Европе. При этом надо не забывать, что на выплаты по процентам госдолга США в 30 трлн долларов уходит 76% всех частных налоговых поступлений.
На Украине более 7 млн человек проживают за чертой бедности, обнищание будет продолжаться, так как "социалка" будет урезаться, что является требованием кредиторов, а затраты на содержание армии будут расти. Но пополнять бюджет нечем: промышленность выбита ВКС РФ или убита отсутствием света и спроса, экспортные статьи (зерно и другая сельхозпродукция) тоже в упадке.
Это вынуждает власть в Киеве предпринимать крайне непопулярные меры.
В качестве последствий украинские эксперты называют:
Так выглядит агония страны, и она поможет обвалить фронт. Поэтому ВКС РФ начали снова наносить удары по украинской портовой инфраструктуре.
Вчерашние удары по порту Измаил, где расположены склады с зерном и другой экспортной агропродукцией, — это только начало. Несомненно, нужно продолжать выводить из строя энергетическую, промышленную и другую инфраструктуру Украины.
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