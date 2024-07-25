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Любовь Степушова
Ахиллесова пята Украины — её бюджет, который пуст

Украина имеет критический дефицит бюджета. США и другие — не пополнят

4:19
Мир » Бывший СССР » Украина

Экономика Украины — в агонии. ВКС РФ надо всячески способствовать увеличению дефицита бюджета Украины, так как это прямо и критически влияет на состояние ВСУ.

Украина имеет критический дефицит бюджета. США и другие — не пополнят
Фото: www.facebook.com by Main Directorate, CC BY 4.0

Содержать Украину становится всё дороже

Член бюджетного комитета Рады Павел Фролов заявил, что дефицит бюджета Украины является самым большим в мире — расходы страны вдвое превышают доходы.

По его словам, в текущем году 40 млрд долларов дефицита покрывают западные партнёры, а на следующий год "ситуация будет гораздо хуже", поэтому Киев "просит партнёров не снижать поддержку".

Но поддержка (и это очевидно) будет снижаться. Уже сейчас западные кураторы отказывают Киеву в новых крупных кредитах, не говоря уже о дотациях.

Причина в том, что содержать Украину становится всё дороже, а денег на это нет — даже в США регистрируется рекордная нехватка денег в бюджете. Как сообщается в докладе бюджетного управления конгресса США, в 2024 году дефицит федерального бюджета США достигнет 1,9 трлн долларов, а к 2034 году вырастет до 2,8 трлн. 

В конгрессе назвали следующую причину такой критической ситуации: приходится отправлять много средств Украине и союзникам в Европе. При этом надо не забывать, что на выплаты по процентам госдолга США в 30 трлн долларов уходит 76% всех частных налоговых поступлений.

Тяжесть содержания ВСУ ложится на плечи населения

На Украине более 7 млн человек проживают за чертой бедности, обнищание будет продолжаться, так как "социалка" будет урезаться, что является требованием кредиторов, а затраты на содержание армии будут расти. Но пополнять бюджет нечем: промышленность выбита ВКС РФ или убита отсутствием света и спроса, экспортные статьи (зерно и другая сельхозпродукция) тоже в упадке.

Это вынуждает власть в Киеве предпринимать крайне непопулярные меры.

  • Опускать гривну, которая уже пробила отметку 42 грн за 1 доллар и стремится к 50 грн за доллар. По сути, таким образом власть грабит население, которое получает зарплаты и пенсии в гривнах, а все цены на продукты, топливо, товары, проезд и т. д. привязаны к доллару и будут расти.
  • Повышать налоги и акцизы на топливо, учитывая, что страна массово использует генераторы. Повышается "налог на войну", НДС и т. д. За остаток года власти планируют собрать дополнительно налогов на 138 млрд гривен.
  • Объявить технический дефолт по коммерческим долгам или реструктуризацию — снижение выплат процентов по долгам до 356 млрд и дополнительной печатью гособлигаций на сумму 220 млрд гривен. Эти меры будут непопулярны у кредиторов и у тех, кого заставят эти облигации покупать.

В качестве последствий украинские эксперты называют:

  • инфляцию 15%,
  • падение потребительского спроса,
  • переход экономики в тень,
  • отъезд предпринимателей за рубеж
  • и в принципе отсутствие перспектив как инвестиций в страну, так и её развития.

Агония экономики обвалит фронт ВСУ

Так выглядит агония страны, и она поможет обвалить фронт. Поэтому ВКС РФ начали снова наносить удары по украинской портовой инфраструктуре.

Вчерашние удары по порту Измаил, где расположены склады с зерном и другой экспортной агропродукцией, — это только начало. Несомненно, нужно продолжать выводить из строя энергетическую, промышленную и другую инфраструктуру Украины.

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Экстрасенс: Украина будет разделена
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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