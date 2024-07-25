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Любовь Степушова
В Киргизии ситуация критическая. Назревает кровавый госпереворот

Военный эксперт Собянин о ситуации в Киргизии: "Не допустить даже малой крови"

5:17
Мир » Бывший СССР

В Киргизии назревает госпереворот под знаменем радикального ислама. Проблема в том, что он будет кровавым, этого нельзя допустить.

Военный эксперт Собянин о ситуации в Киргизии: "Не допустить даже малой крови"
Фото: Own work by Emir Kydyrmyshov, CC BY-SA 4.0

Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии предотвратил попытку государственного переворота, намеченного на конец августа — начало сентября. Об этом он сообщил в начале июля.

В то же время, парламент страны принял закон, подготовленный фондом "Сорос-Кыргызстан" и "Открытым правительством", финансируемым USAID, об окончательной реабилитации "жертв сталинских репрессий" под действие которого попадают нацистские пособники и басмачи. Снесён музей Панфиловской дивизии в Бишкеке, вероятно, навсегда. Идёт работа по переводу алфавита на латиницу, переименовываются улицы по типу "декоммунизации".

Что происходит в Киргизии, Pravda.Ru рассказал руководитель Азиатского военно-культурного центра Фонда содействия евразийской интеграции, политический директор Фонда культурного развития народов "Кочевник" Александр Собянин:

— В Киргизии с июня 2023 года по настоящее время идут регулярные аресты групп исламистов, которые обвиняются в подготовке к госперевороту. Это десятки арестованных боевиков, единиц стрелкового оружия, запрещённой литературы. В последние полтора месяца обнаружены и закрыты подпольные детские сады и начальные школы, в которых детям промывали мозги и делали из них будущих радикальных исламистов. Они потенциально будут отрицать и киргизскую культуру, и существующий светский режим.

В планах арестованных боевиков фигурируют даты госпереворота в достаточно жёстком формате, который в Киргизии может быть намного жёстче и опаснее, чем события января 2022 года в Казахстане.

Ту попытку госпереворота удалось купировать только благодаря высадке русских десантников и спецназовцев. В Киргизии всё может быть гораздо хуже, потому что киргизы — более свободный и решительный народ и сотни тысяч поддержат боевиков. Это те, кто ориентируется на ваххабистский, некиргизский и нетрадиционный, ислам, на свержение политической власти, но закон пока не преступал.

Ситуация осложняется присутствием на территории Киргизии нескольких десятков тысяч мусульман из Пакистана, Бангладеш и Афганистана суфитского толка. В публичное пространство их конфликт с киргизами вылился недавно, когда было массовое избиение студентов из Южной Азии. После чего власть вынуждена была вмешаться. Многие уехали, но десятки тысяч остались. И останутся. Это студенты, таксисты, рабочие, сотрудники медучреждений, в том числе с пакистанскими, индийскими, бенгальскими владельцами. А наши силовики язык урду, хиндустани, бенгали не знают, поэтому агентурная работа затруднена.

Ещё один момент, который осложняет обстановку, — это ослабление государственности.

Спикер парламента Нурлан Шакиев, это воспитанник Курманбека Бакиева, при котором было пролито столько крови в 2010 году. Сейчас Шакиев входит в орбиту ближнего влияния председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, который регулярно публикует фотографии, где они в обнимку, как друзья. Шакиев — просто конъюнктурщик, но последовательное разжигание им антисоветского, антирусского, русофобского контента не просто будоражит общество, но и ослабляет государственность.

В Киргизии есть влияние российских силовиков, у которых далеко не всегда интересы совпадают с официальной линией Москвы.

Когда у России есть позиция по тому или иному вопросу, касающемуся Киргизии как ключевого партнёра во всём регионе Средней Азии, тогда ни одна группа силовиков в Киргизии не играет по-иному. А когда нет позиции, среди силовиков появляются разногласия и Россию начинают обвинять в заговорах.

Я скажу, в чём настоящая проблема. В Киргизии силовые структуры: и ГКНБ, и минобороны, и милиция в целом, — конечно, не экстремистские, не радикальные. Среди молодёжи много таких, кто ненавидит русский язык, даже не русских, а к людям цепляются за то, что они говорят на русском языке. Таких много, но среди силовиков их — ничтожное меньшинство. Поэтому любой исламистский бунт, со стрельбой, в жёстком варианте, всё равно подавят.

Но так как культурная психология народа изменилась и степень радикализма высока, то пролито будет столько крови, столько десятков тысяч семей будет вовлечено, что это создаст полноценную большую базу для последующих серьёзных проблем.

Вот в этом проблема. Нет проблемы успешного исламистского госпереворота против Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева. Справятся. Проблема — в крови. Вот этого нельзя допустить.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы киргизия камчыбек ташиев александр собянин
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