Кто виноват, что Украина проигрывает? И что теперь делать Западу при явной смене американского курса?

Reuters: в победах России на Украине виноваты США

9:25 Your browser does not support the audio element. Мир

В центральных мировых СМИ обсуждается доклад "Предварительные уроки украинских наступательных операций 2022-2023 годов", подготовленный британским аналитическим центром по проблемам безопасности RUSI. В докладе названы основные причины неудачного контрнаступления вооружённых сил Украины 2023 года и высказываются сомнения относительно нового наступления в ближайшем будущем.

Фото: defenseimagery.mil by Jacob H. Smith, U.S. Army

Анализируя все пункты доклада и его выводы можно прийти к мнению, что авторы завуалированно высказали мнение о том, что российская армия по всем позициям переиграла стратегов НАТО.

При этом понимание того, что при прямом столкновении НАТО с российской армией перевес явно окажется на стороне последней, и заставляет многих европейских политиков задуматься о продолжении войны.

Но тут явно возникает вопрос, а кто же в этом виноват и что делать. Хотя, как и всегда в мире западной политики, все в первую очередь кинулись искать виновных. И оказалось, что виновными могут быть США. Ведь, как показывают события на фронте, украинская армия продолжает испытывать снарядный голод, несмотря на то что пакет помощи союзникам конгресс США принял несколько месяцев назад. Проблема не в финансировании, а в просчётах властей стран НАТО при производстве снарядов определённого типа.

Агентство Reuters вышло с не менее разгромной статьей "Годы просчётов США и НАТО привели к острой нехватке снарядов на Украине". В своём расследовании авторы приходят к выводу, что западные государства в 2014–2022 годах, несмотря на уже существующую угрозу со стороны России, так и не приняли решений, которые позволили бы нарастить производство важнейшего боеприпаса — 155-миллиметрового артиллерийского снаряда.

Стоит отметить, что Reuters — одно из крупнейших в мире международных агентств новостей и финансовой информации и располагается в Лондоне, но ещё в 2008 году было куплено американской медиакорпорацией Thomson. Несмотря на то, что большинство активов корпорации находится в Канаде и Великобритании, штаб-квартира расположена в США, в городе Стэмфорд, штат Коннектикут. Возможно, именно активное участие медиакорпорации в американских выборах и предполагает публикацию статей, критикующих позицию НАТО.

По мнению авторов статьи, после "захвата" Крыма Россией в 2014 году политики в Америке и Европе не обращали внимания на предупреждения о плачевном состоянии западной военной промышленности. За эти восемь лет высшие командиры НАТО и руководители военной промышленности предупреждали политиков о том, что такая ситуация может возникнуть. Но их анализ был проигнорирован. Результат — неспособность адекватно снабжать Украину ключевым оружием и поворот войны в пользу России.

Естественно, что никто из политиков, особенно в Европе не собирался воевать, а тем более с Россией, и поэтому многие линии по производству артиллерии на уже устаревших заводах в Соединённых Штатах и Европе замедлили производство или вообще закрылись. В итоге американская промышленность оказалась неспособна резко увеличить производство снарядов. Производство 155-мм снарядов, которых сейчас остро не хватает, сократилось настолько резко, что с лета 2014 года по осень 2015 года США не пополняли свой арсенал новыми снарядами.

Многие сейчас обвинили конгресс США в неспособности быстро утвердить пакет военной помощи на сумму 60 млрд долларов, который был принят после нескольких месяцев задержки в апреле. США и европейские страны пообещали, что помощь уже в пути. Но несмотря на то, что свежие поставки были доставлены, Украина по-прежнему значительно уступает в вооружении.

Ведь причины кризиса начались много лет назад. Как показало расследование Reuters, они коренятся в решениях и просчётах, допущенных военными США и их союзниками по НАТО, которые произошли задолго до российского "вторжения" в 2022 году.

По данным Reuters, десятилетие стратегических, финансовых и производственных ошибок сыграло гораздо большую роль в нехватке снарядов, чем недавние задержки помощи конгрессом США.

Производственные дефекты и нарушения техники безопасности приводили к неоднократным остановкам производственных линий. Решение США изменить тип взрывчатки, используемой в этих снарядах, не помогло военным усилиям и на сегодняшний день стало дорогостоящим провалом: армия потратила 147 млн долларов на объект, который она не использует.

Из-за задержки в модернизации производства Штаты оказались в зависимости от поставок из Индии и Китая химикатов, необходимых при создании топлива для запуска снарядов. Особую иронию авторы расследования видят в том, что план США по поставкам взрывчатки из-за рубежа учитывал соглашение с заводом, находящимся на востоке Украины. Это производство было захвачено Россией в самом начале специальной военной операции.

Нехватка пороха представляет собой ещё одну серьёзную проблему для украинских сил и для Запада. Он сделан из нитроцеллюлозы, соединения, полученного путём обработки натуральных целлюлозных волокон, таких как хлопок, азотной кислотой. Процесс трудный и опасный. Как и в случае с заводами по производству тротила, западные страны потратили годы после окончания холодной войны на закрытие пороховых заводов. Последние заводы в Соединённом Королевстве были закрыты в 1998 году, а заводы закрылись в Румынии в 2004 году и в Бержераке, Франция, в 2007 году, и всё это из-за недостаточного количества заказов. Немецкая компания Rheinmetall сохранила производство порошков в Ашау, Бавария, и в Виммисе, Швейцария, но эти заводы не в состоянии удовлетворить текущие потребности.

В мае армия США открыла новый завод по производству 155-мм орудий в Меските, штат Техас. Ожидается, что осенью недалеко от Далласа завод стоимостью 500 млн долларов начнёт производить снаряды.

Тем временем Россия расширяет несколько заводов по производству пороха, хотя все они построены, как минимум, ещё во времена Второй мировой войны. Завод в Казани когда-то производил порох для Екатерины Великой. Даже после того, как спрос упал после распада СССР, России удалось сохранить свои заводы здесь, а также в Перми и Тамбове, отчасти за счёт диверсификации поставок жидкой нитроцеллюлозы для гражданского использования в качестве красок и лаков.

В интервью Reuters лейтенант-адмирал председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Россия продемонстрировала, что может быстро перейти к военной экономике и "приказать своей промышленности отдать приоритет СВО на Украине". По его словам, задача, стоящая перед западными демократиями, состоит в том, чтобы показать, что они тоже могут мобилизовать свои огромные промышленные ресурсы.

Хотя сейчас в Европе усилия по увеличению поставок 155-мм начинают приносить плоды. Общий объём производства снарядов там сейчас превышает объём производства в США, и, по словам представителя НАТО, в этом году альянс планирует произвести 2 млн снарядов. Тем не менее ожидается, что полномасштабное производство снарядов начнётся не раньше осени. Хотя общий ежемесячный объём производства снарядов в США может подскочить с 36 тысяч до 60 тысяч к концу года, официальные лица заявляют, что он не достигнет цели в 100 тысяч в течение следующих 18 месяцев.

В заключение... О чём могут говорить факты, приведённые в статье Reuters?

Несмотря на все перипетии и кризисы, которые произошли в России после развала СССР, ей удалось быстро перейти к военной экономике в отличие от Запада

или то, что в преддверии выборов в США и явном изменении американского внешнеполитического курса Запад начинает искать виновных в провале своей авантюры и вместо ответа на вопрос "что делать" ищет "кто виноват".

Естественно, что после аналитического доклада центра по проблемам безопасности RUSI о неспособности блока НАТО устоять при столкновении с российской армией Запад начинает искать виновных и в этом, чтобы сохранить своё лицо при выходе из украинского конфликта, и всё чаще пытается обсуждать различные "формулы мира" исходя из собственных интересов.