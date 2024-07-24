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Любовь Степушова
Олимпиада позора. Организацией игр во Франции недовольны парижане, туристы, спортсмены

Праздника на Олимпиаде в Париже не будет из-за превращения города в "бункер"

6:22
Мир

"Олимпиада позора" — так характеризуют парижане и гости столицы Франции открывающиеся игры. Всё плохо — от А до Я.

Праздника на Олимпиаде в Париже не будет из-за превращения города в "бункер"
Фото: Own work by Anne Jea., CC BY-SA 4.0

Приглашение на Олимпиаду Израиля — ошибка МОК

Олимпийские игры, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, войдут в историю как самые потенциально опасные для спортсменов и зрителей ввиду международной обстановки и тому, что город неоднократно подвергался нападениям религиозных и других экстремистов.

За три дня до открытия Олимпиады в Сети появилось видео, где человек в маске якобы от имени ХАМАС анонсировал теракты в Париже.

"Вы поддержали сионистский режим против народа Палестины", — говорит человек.

Французские СМИ пишут, что некая "народная оборонная организация" заявила о намерении "воспроизвести мюнхенскую резню".

В электронных письмах, отправленных израильским спортсменам, написано:

"Еврейское лобби, которое доминирует во французском парламенте, больше ничего не будет решать. Судьба сионистов будет такой же, как и судьба палестинцев в Газе, если сионисты продолжат сеять террор".

Авторы предупреждают, что до израильтян доберутся в любое время — в аэропорту, в отеле, на улицах, "которые принадлежат только нам".

Известно, что палестинцы требовали, чтобы Израиль был отстранён от участия в парижской Олимпиаде за геноцид в Газе. На что МОК ответил отказом.

За израильской делегацией во Франции в 200 человек будут следить самым пристальным образом, вплоть до снабжения каждого браслетом с локализацией по GPS.

В субботу, 20 июля, депутат от партии "Непокорённая Франция" (LFI) Томас Портес призвал к "мобилизации", полагая, что "израильские спортсмены не приветствуются на Олимпийских играх".

Париж пуст, разделённый барьерами на зоны

Ввиду принятых мер безопасности сегодня Париж пуст, магазины закрываются, отели, прогнозировавшие рекордный оборот, объявляют о катастрофически малой заполняемости. Рестораторы — тоже. Практически все: горожане, гости, спортсмены, — недовольны и даже протестуют.

В основе недовольства лежат 44 тысячи барьеров, разделивших Париж на сектора. Это не турникеты высотой в метр, на которые могут опереться зрители, а именно — высокие загородки, которые придают городу вид концлагеря. Бетонные блоки, расположенные перпендикулярно проезжей части, превращают тротуары в полосу препятствий.

Пешеходы движутся зигзагами, люди с ограниченной подвижностью застревают. Плюс ещё есть пропускная система QR-кодов. Если нет билета или вы не местный житель, то прохода нет.

"Многие профессионалы отмечают падение своего оборота на 30% по сравнению с предыдущими годами", — пишут в пресс-релизе организации, представляющие рестораторов и отельеров.

На площади Трокадеро, где открывается вид на Эйфелеву башню, посещаемость заведений упала на 70%.

Власти провели чистку, убрав из города бомжей и не допустив "около 1000 человек, подозреваемых в возможном вмешательстве со стороны иностранных держав".

"Мы можем говорить о шпионаже", — уточнил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, особо отметив подозрения во вмешательстве России, не исключая при этом другие страны.

Также ограничено движение на автомагистралях, ведущих в столицу, что имеет серьёзные последствия. Так, медперсонал больницы Делафонтен в Сен-Дени с неприятным удивлением обнаружил, что они не могут добраться до своего учреждения по автомагистрали А1, поскольку до 11 сентября пандус будет доступен только для аккредитованных персон.

При этом входной билет в метро стоит четыре евро.

Олимпийской деревни нет, охранять надо огромное количество объектов

Заявленная цель сделать Париж одновременно центром мира и столицей спорта и элегантности не реализована — город превращён в бункер "линии Мажино".

Вместо того, чтобы строить Олимпийскую деревню со спортивными площадками, сгруппированными за пределами центра города, Париж решил провести большую часть мероприятий в самом центре с населением в 2 млн человек. При этом спортивные объекты растянуты по линии вдоль Сены. Остальные же разбросаны в пригородах, где проживают ещё миллионы людей.

Французские власти задействовали силы численностью до 45 тысяч полицейских и жандармов, а также контингент из 10 тысяч солдат, которые разбили самый крупный военный лагерь в Париже со времён Второй мировой войны. Приглашены полицейские из Германии и Катара, вероятно, чтобы разделить ответственность в случае чего.

Во время церемонии открытия 26 июля небо Парижа будет закрыто бесполётной зоной протяжённостью 150 километров вокруг столицы. Истребители Rafale, полёты для наблюдения за воздушным пространством AWACS, разведывательные дроны Reaper, вертолёты, которые могут нести снайперов и оборудование для нейтрализации дронов, входят в число мер, которые будут контролировать небо Парижа.

Билеты не проданы

Конечно, это не могло не сказаться на продаже билетов. За пять дней до начала Олимпийских игр в продаже ещё оставалось почти 3 млн билетов. Учитывая это, цены на билеты на футбольные матчи за пределами Парижа, первоначально продававшиеся по цене от 24 евро, были снижены до 15 евро. 

"Всё, от А до Я, стало непомерным и чудовищно неприличным. Олимпиада позора", — пишут в соцсетях.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы париж
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