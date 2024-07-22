В Европе заявили, что крупнейшей стране ЕС грозит изоляция

В Европе заявили о риске изоляции крупнейшей страны ЕС

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Полагаясь в значительной степени на Францию ​​и США в вопросах своей безопасности и обороны, Германия может легко оказаться в изоляции и под угрозой, пишут Ульрике Франке и Яна Пульерин, старшие научные сотрудники Европейского совета по международным отношениям (ECFR). В своей статье для аналитического центра они рассказывают о нависших над Берлином рисках.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

Pravda.Ru публикует перевод материала ECFR. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Когда крайне правая и откровенно германофобская партия "Национальное объединение" (RN) не получила большинства мест во французском парламенте, в Берлине вздохнули с облегчением. Следующее французское правительство — кто бы его ни сформировал — по всей вероятности, не прекратит немедленно все франко-германское сотрудничество в области обороны и не покинет объединенное военное командование НАТО, как предполагала RN.

Но немецкое правительство не может позволить себе расслабиться. Следует насторожиться, учитывая, сколько раз за последнее время Германии приходилось затаивать дыхание, опасаясь результатов выборов своих ближайших союзников. Пока что ей довольно везло: Джо Байден победил на президентских выборах в США в 2020 году. Эммануэль Макрон стал президентом Франции в 2022 году и проиграл парламентские выборы в этом месяце не так эффектно, как многие опасались. Но тучи быстро сгущаются, и есть опасность, что эти едва не случившиеся промахи затуманят фундаментальную проблему: Германия все чаще остается одна, без своих ближайших союзников.

Политика Германии в области безопасности и обороны более сфокусирована и зависит от сотрудничества с союзниками, чем у большинства европейских стран. Это связано не только с печально известным плачевным состоянием вооруженных сил Германии, бундесвера. Германия десятилетиями недофинансировала свои вооруженные силы, что означает, что в вопросах обороны она вынуждена зависеть от союзников по НАТО и, в частности, от Соединенных Штатов. Но эта ситуация исправляется. Что еще более важно, сотрудничество с союзниками заложено в ДНК федеративной республики. Политика Германии в области безопасности и обороны основана на принципе "никогда не будь одинок". С 1949 года она опирается на два столпа: первый — трансатлантический альянс и партнерство с США, второй — проект европейской интеграции и тесные отношения с Францией. Конституция Германии (или, более конкретно, толкование, данное Конституционным судом в 1994 году) предписывает, что бундесвер может действовать на международном уровне только в рамках "системы коллективной безопасности", а именно Организации Объединенных Наций, НАТО или Европейского союза.

Короче говоря, помимо непосредственной защиты территории Германии и союзников, немецкому бундесверу, согласно преобладающему консенсусу, не разрешается предпринимать что–либо на международной арене без участия своих союзников — это будет представлять собой юридический, а также идеологический вызов. Год назад Германия опубликовала свою первую в истории стратегию национальной безопасности. На 76 страницах поименно упоминаются только Франция и США (плюс Израиль, за чье "право на существование Германия продолжает нести ответственность"). Франция является самым важным партнером Германии в Европе, и исследования показывают, что без функционирующего франко-германского механизма вряд ли можно добиться какого-либо прогресса на европейском уровне. Франция — единственная страна, с которой Германия заключила соглашение о взаимной обороне, Аахенский мирный договор, в дополнение к статье 5 НАТО и статье 42.7 ЕС. Между тем, США гарантируют безопасность Германии и Европы через НАТО и свой ядерный "зонтик". Действительно, зависимость Германии от руководства США стала более очевидной только через два с половиной года после начала конфликта на Украине.

Но последние месяцы показали, почему такая сильная зависимость от Франции и США может стать проблемой. Возможно, Франция просто предотвратила формирование крайне правого правительства, но RN все равно получила наибольшее количество голосов. Марин Ле Пен вполне может стать президентом в 2027 году, а ее партия может получить парламентское большинство на будущих парламентских выборах. Что еще более важно, антинемецкие настроения французов не ограничиваются RN. Успех на выборах левой группировки "Новый народный фронт" привел в парламент 74 члена партии "Непокорная Франция" (LFI), лидер которой Жан-Люк Меланшон известен своими антинемецкими взглядами. Он написал книгу о "немецком яде", обвинил Германию в тайных попытках заполучить французское ядерное оружие в комментарии Le Monde за 2018 год и посоветовал тогдашнему канцлеру Ангеле Меркель "заткнуться". И RN, и LFI в прошлом также выступали за выход из объединенного военного командования НАТО, а в случае с LFI — за полный выход из НАТО. Хотя было бы несправедливо утверждать, что избиратели RN или LFI поддерживают именно свои партии из-за их антинемецкой риторики, это все равно означает, что почти половина голосов французов была отдана партиям, настроенным антинемецки, и скептически настроенным к НАТО.

По ту сторону Атлантики Дональд Трамп может вернуться в Белый дом. Во время своего президентства Германия была излюбленной мишенью для его критики. Возможно, он все еще хочет вывести США из НАТО или ослабить их настолько, что они потеряют большую часть своей защитной мощи. Его недавно избранный напарник по предвыборной гонке, сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс, в прошлом называл политику Германии в отношении Украины "позорной", а ее энергетическую политику - "идиотской" и утверждал, что "все их обещания превратились в навоз"(Германия является самым важным европейским сторонником Украины). Более того, учитывая меняющийся внешнеполитический дискурс обеих партий и смену поколений в американском обществе, Джо Байден, возможно, является последним президентом США, который четко связан с Европой и непосредственно заботится о европейской безопасности. "Поворот Америки к Азии" уже начался при президенте Бараке Обаме и, учитывая геополитическую мощь Китая, гарантированно продолжится.

Помимо партнеров, упомянутых в стратегии безопасности, в настоящее время в центре внимания находятся Нидерланды, с которыми оборона Германии интегрирована больше, чем с другими странами. Немногие обратили внимание, но за последние несколько лет Нидерланды интегрировали свои армейские бригады в подразделения немецкой армии. Но, с точки зрения Германии, голландская политика развивается таким образом, что может создать проблемы. Хотя пока что новое ультраправое правительство Нидерландов не критикует сотрудничество в области обороны, оно может стать проблемным партнером для правительства Германии, учитывая его критическую риторику в адрес ЕС. Победитель голландских выборов Герт Вилдерс в прошлом поддерживал протесты правых, критикующих правительство, в Германии.

После начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 года стало общепризнанным фактом то, что немецкая модель больше не работает: дешевый газ из России, экспорт в Китай, безопасность со стороны США. Но за последним пунктом кроется нечто более фундаментальное, чем беспокойство по поводу США. Немецкая модель безопасности, основанная исключительно на сотрудничестве союзников, находится под угрозой и может больше не быть жизнеспособной.

Берлин отчаянно нуждается в действиях. Правительству следует незамедлительно инвестировать в укрепление собственной безопасности и обороноспособности. Во–вторых, и это, возможно, несколько противоречит здравому смыслу, Германия, возможно, захочет рассмотреть возможность расширения своего оборонного сотрудничества в Европе, чтобы не быть чрезмерно зависимой от конкретных игроков. Германия (как и любая другая европейская страна) слишком мала, чтобы в одиночку гарантировать свою безопасность, но это не должно быть целью. Европа основана на сотрудничестве и дружественных отношениях между соседями, и сотрудничество в области обороны и безопасности может способствовать их укреплению. Но Германии следует стремиться к тому, чтобы быть менее зависимой от других стран и сотрудничать с другими игроками, такими как Польша, Великобритания и северные страны.