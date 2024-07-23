Залужный призвал Запад умереть вместе с Украиной. Это сегодня не модно

Выступление Залужного в Лондоне поставило крест на его политической карьере

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Валерий Залужный не состоялся как замена Владимиру Зеленскому, Он выдвинул западникам ультиматум: или вы вступаете в войну, или "мы все умрём".

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

"Россия — наш вечный враг"

Экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный выступил на конференции Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI Land Warfare Conference 2024) в Лондоне,

Текст выступления опубликован в его Telegram-канале.

Залужный процитировал древних римлян, Карла фон Клаузевица, Сунь Цзы, британского историка Арнольда Джозефа Тойнби, чем несомненно потрафил британцам, а также американского генерала в отставке Стэнли Маккристала.

Вероятно, так, по его мнению, солиднее для политика — его новой ипостаси.

Посол призвал Запад готовиться к войне с "вечным врагом" — Россией, "само существование которой уже представляет собой угрозу". Не менее пафосно прозвучал призыв молиться за то, чтобы "наши внуки не увидели то, что видели мы и, к сожалению, наши дети".

По его словам на Украине уже идёт, а миру, "предстоит полномасштабная и кровопролитная война, которая привела нас к новому вызову — физическому выживанию". Ради выживания, по мнению Залужного, западное общество "временно отказаться от ряда свобод".

"Пока вы нежитесь в постелях, мы умираем"

"Я убежден, что война за свободу в одной стране ( Украине) должна стать политикой выживания демократии в других свободных странах", — сказал Залужный.

Он укорил собеседников, что они нежатся в тёплых постелях, в то время, когда Украина воюет:

"Холодной ночью 24 февраля 2022 года, когда вся мир наслаждался мирной жизнью и нежился в тёплых кроватях, украинцы напомнили себе, чья кровь течет в их жилах и вступили в жестокую битву с вечным врагом".

По его словам, ВСУ ищут "свой особый путь к победе". Этот особый путь — это применение БПЛА. Залужный сделал вывод, что "остроумные" украинцы "изобрели способ победы над более сильными армиями" — это применение новых технологий.

Ультиматум Залужного: или в вступаете в войну, или "мы все умрём"

Посол настоял на всеобщей тотальной войне с "диктатором" за демократию, "в противном случае мы все умрём". Это финальные слова его выступления.

Дипломат из Залужного — никакой, вместо решения проблем, он их создаёт. Он не в курсе, должно быть, что западное общество не хочет войны с Россией, это общество "всеобщего благоденствия", теряющее с ЛГБТ* повесткой свою маскулинность. Умирать вместе с украинцами — да упаси Господь, вот за это западное общество сейчас молится.

Попытка эмоционального воздействия на собеседников только оскорбляет — украинцы выживают, а вы нежитесь.

Залужным представлена программа втягивания Запада в прямой конфликт с Россией, что само по себе не ново, но тренд нынче не тот. Даже экс-премьер Британии Борис Джонсон и тот предложил мирный план.

Попытка стать заменой Зеленскому с сохранением линии на войну "до победного конца" не увенчается успехом, Залужный как политик — всё.

* организация , признанная экстремистской в РФ

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