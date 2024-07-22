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Любовь Степушова
США прикрыли "украинские" F-16 в Румынии телами своих военнослужащих

В Румынию, где находятся "украинские" F-16, прилетели "стратеги" США. Что это значит?

Мир

ВВС США объявили, что их бомбардировщики перебазировались в Румынию. Американцы рассчитывают, что таким образом они прикрыли "украинские" F-16 от ответного удара ВКС РФ.

В Румынию, где находятся "украинские" F-16, прилетели "стратеги" США. Что это значит?
Фото: dvidshub.ne by Capt. Andrew Layton, PDM

США перебазировали свои военные самолёты на базу в Румынии

Министерство обороны России сообщило в воскресенье, что российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 предотвратили нарушение госграницы РФ двумя американскими стратегическими бомбардировщиками В-52НВВС США над Баренцевым морем.

В пресс-релизе ВВС США в Европе за тот же день говорится, что "два самолета B-52H Stratofortress ВВС США, приписанные к 2-му бомбардировочному крылу с базы ВВС Барксдейл, штат Луизиана, после выполнения патрулирования у берегов Баренцева моря приземлились в на авиабазе "Михаил Когэлничану" (в Констанце) в Румынии.

И это первый случай, когда американские стратегические бомбардировщики взаимодействуют с Румынией.

"Соединенные Штаты полны решимости работать вместе с нашими союзниками и партнерами по НАТО на восточном фланге, чтобы обеспечить нам расширенные возможности и возможности координации, необходимые для поддержания региональной безопасности, защищённости и стабильности", — сказал командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.

"Благодаря совместным усилиям, наши войска смогут бороться с текущими и будущими угрозами", — добавил он.

На той же авиабазе ждут своего часа "украинские" F-16

Две недели назад в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что иcтребители F-16 "прямо сейчас" направляются в распоряжение ВС ВСУ из Дании и Нидерландов.

"И эти самолеты… этим летом будут летать над Украиной, чтобы гарантировать, что Украина сможет продолжать эффективно защищаться от российской агрессии", — сказал он.

Скорее всего они уже — в Румынии. 11 июля Украина и Румыния подписали 10-летнее соглашение о безопасности, которое предусматривает, среди прочего, обучение украинских лётчиков пилотированию на F-16.

У Румынии есть большой парк этих самолётов, и она купила дополнительно у Норвегии ( для Украины?).

Как сообщил российский Telegram-канал Condottiero, "украинские" F-16 "под сигнатурами румынских ВВС курсируют в воздушном международном пространстве в районе Одессы в районе стамбульских островов". И взлетают они с бывшей 57 авиабазы ВВС Румынии (та самая "Михаил Когэлничану") с позывным "Vega".

В Румынии заметили эту публикацию и опровергли, что говорит о мониторинге информации.

США прикрыли своими военнослужащими "украинские" F-16

Базирование американских "стратегов" на базе в Констанце говорит о том, что США привезли туда сопутствующие службы — обслуживание, средства разведки, и будут помогать "украинским" F-16 выполнять удары дальнобойными ракетами по российской инфраструктуре.

Вероятно, на Украине подготовлены уже бункеры для истребителей, куда они будут перебазированы, но, скорее всего, массово они будут взлетать из Румынии и атаковать цели в РФ. Ответ ВКС должен последовать по авиабазе в Констанце, и расчёт в Вашингтоне делается на то, что по американцам ответа не будет из-за угрозы эскалации.

"Момент истины" для Москвы скоро наступит.

В ВВС Румынии на данный момент имеется 26 самолетов F-16 Fighting Falcon. В декабре 2021 года парламент одобрил закупку 32 самолетов F-16 у Норвегии, расходы составляют 454 миллиона евро без НДС. На данный момент Румыния получила 9 из 32 оплаченных ею самолетов.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы румыния украина энтони блинкен
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