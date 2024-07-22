В США заявили, что с одного из европолитиков наконец "спала маска"

Politico: с одного из крупнейших лидеров ЕС "спала маска"

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и ее коллеги-евроскептики теперь хотят "изменить" ЕС изнутри, извлекая выгоду и одновременно разрушая его истинный дух объединения, пишет американское издание Politico. В своей новой статье автор портала Натали Точчи утверждает, что "Мелони вела себя хорошо, но теперь ее маска начинает спадать".

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

Pravda.Ru публикует перевод материала Politico. Точка зрения автора может не совпадать с мнением редакции.

Леопард-евроскептик не меняет своих мест обитания — он просто меняет тактику, хитро и оппортунистически, кружа вокруг своей добычи.

Именно вступление в силу Brexit и избрание бывшего президента США Дональда Трампа ознаменовали его первое официальное появление. И, как и сегодня, Италия тогда тоже была на переднем плане. В стране появилось первое в истории правительство непримиримых евроскептиков, созданное в результате нечестивого союза Лиги Маттео Сальвини и партии "5 звезд" — объединения левых и правых популистов. Это было правительство, которое дошло до того, что поставило под сомнение место Италии в еврозоне и, возможно, даже в ЕС.

Но поскольку Brexit превратился в настоящую катастрофу для Великобритании, а ЕС активизировался во время пандемии, чтобы показать, на что он способен в чрезвычайной ситуации, евроскептики континента извлекли урок. Они поняли, что больше не хотят выходить из ЕС.

И, хотя многие представители проевропейского мейнстрима восприняли это как обнадеживающий признак умеренности, на самом деле это делает нынешний момент гораздо более опасным для европейской интеграции, чем раньше.

Правительство Италии, возглавляемое премьер-министром Джорджией Мелони, стало наглядным примером этого очевидного преобразования, быстро взяв на вооружение обнадеживающе прагматичный и примирительный тон. Сама Мелони проводила относительно ответственную финансовую политику и заняла проукраинскую и во многом трансатлантическую позицию после вступления в должность. Казалось, она хотела помогать и быть конструктивной, а не бунтарской.

Ее взаимопонимание с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен — во многом благодаря их сближению в вопросах миграции и способов ее сдерживания — было расценено как свидетельство того, что Мелони, за неимением лучшего слова, "получила домашнее образование". И все же, в преддверии недавних выборов в Европейский парламент, рекламные щиты кампании Мелони были украшены не только ее сверкающей и уверенной улыбкой, но и лозунгом "Италия меняет Европу".

На самом деле, Мелони и ее коллеги-евроскептики, далекие от того, чтобы согласиться с проектом ЕС, теперь хотят "изменить" его изнутри, извлекая выгоду и одновременно разрушая истинный дух объединения.

Это, конечно, проверенная и настойчивая тактика премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Председательство Венгрии в Совете ЕС воплощено в лозунге Трампа "Сделаем Европу снова великой". Но Европа, которую он и Мелони представляют себе, не предполагает более глубокой политической интеграции — как раз наоборот.

Однако евроскептики в Будапеште или Братиславе не обладают достаточным влиянием, чтобы в одиночку разрушить ЕС. Но если к ним присоединятся такие страны-основатели, как Италия и, возможно, Нидерланды, их обещание — или угроза — превратить блок в "Европу наций" станет еще более возможным. Кроме того, для правых популистов, решивших поставить ЕС на колени, увеличение числа мест во французском парламенте от "Национального объединения" и недавний триумф левого популиста Жан-Люка Меланшона на внеочередных выборах в стране также не являются такой уж большой неудачей.

Учитывая все это, а также перспективу переизбрания Трампа, маска Мелони начинает спадать. Только подумайте, как Рим выступал против использования Украиной поставляемого Западом оружия на российской территории.

Более того, то, что Мелони воздержалась при повторном назначении фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, а также ее голосование против бывшего премьер-министра Португалии Антониу Кошты на посту председателя Европейского совета и премьер-министра Эстонии Каи Каллас на посту Верховного представителя, свидетельствует о том, что она начинает чувствовать себя смелее.

В том же духе, по указанию Мелони, ее партия "Братья Италии" проголосовала против переизбрания фон дер Ляйен в Европейский парламент в прошлый четверг. И если Трамп будет переизбран в ноябре, оставшиеся ограничения и уловки исчезнут. Раньше Мелони вела себя хорошо, но теперь она начинает менять тактику в ожидании того, что "новые правые" в Европе набирают обороты, а в Вашингтоне возвращается ее коллега-хищник.

В целом, новые правые партии Европы во многом разделяются, но делать ставку на эти разногласия и пытаться использовать их для защиты европейского проекта рискованно. Таким образом, вместо того, чтобы проводить различие между умеренными и радикальными ультраправыми, возможно, было бы полезнее — и, безусловно, мудрее — проводить различие между теми из них, кто придерживается постепенного подхода, как Мелони, и теми, кто действует поспешно. Ибо именно потому, что тактика первых умнее, они могут быть гораздо опаснее.