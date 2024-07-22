В Европе объяснили, что победа Трампа на выборах будет означать для ЕС

В Европе ужаснулись возможностью прихода Трампа к власти в США

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Если Дональд Трамп победит на выборах в США в ноябре, его выбор Джея Ди Вэнса в качестве вице-президента будет предполагать огромные потрясения для политики США в отношении Китая, торговли и безопасности, пишет старший научный сотрудник по вопросам политики Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Майда Руге. В своей статье для аналитического центра она пишет о том, что новая власть в США будет означать для Евросоюза.

Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Pravda.Ru публикует перевод материала ECFR. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Республиканская партия ликует, переизбрание Дональда Трампа выглядит все более вероятным. После покушения в прошлую субботу, у Трампа появилась новая возможность выставить себя в качестве мужественного лидера, готового пожертвовать своей жизнью ради Америки, что, как надеется Республиканская партия, может привлечь избирателей за пределами целевой базы.

Одна часть сторонников внешней политики партии пребывает в особой эйфории. Заявление Трампа о том, что он выбрал Джей Ди Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты, взбудоражило одно из трех направлений внешней политики Республиканской партии, определяющих приоритеты, в число которых входят влиятельный аналитический центр Heritage Foundation и бывший сотрудник Пентагона Элбридж Колби. Эти люди уже давно утверждают, что глобальное перенапряжение вооруженных сил США ослабляет их способность сдерживать Китай от вторжения на Тайвань, и считает, что в отставании поставок оружия на Тайвань на сумму 19 миллиардов долларов виновато то, что Соединенные Штаты уделяют приоритетное внимание поставкам оружия Украине. Они категорически не согласны с тем, что Америка может вести несколько войн одновременно и должна просто увеличить военные расходы. И наоборот, те, кто определяет приоритеты, считают, что это должно быть возложено на богатые европейские страны. Между тем сторонники консервативной партии, включая сенаторов Рэнда Пола и Майка Ли, считают, что США следует полностью сократить свои глобальные военные обязательства.

Таким образом, Вэнс идеально подходит для аргументации в пользу приоритетности: он был первым сенатором, который прямо назвал европейские страны "государствами-клиентами" Америки и призвал к изменению иерархии между Европой и Америкой посредством усиления европейского потенциала. "Америке не нужны клиенты, ей нужны союзники", — написал Вэнс после Мюнхенской конференции по безопасности. Он неоднократно утверждал, что богатые европейские страны, такие как Германия, должны защищать Украину без помощи США, что ресурсы США ограничены и что предоставление Америкой помощи Украине напрямую препятствует успешному сдерживанию Китая на Тайване. Теперь выдвижение Вэнса обеспечило приоритетам их собственный входной билет в Белый дом – в случае победы Трампа на выборах, конечно.

Но, хотя в потенциальной второй администрации Трампа, возможно, будет доминировать эта фракция, нет никаких признаков того, что сам Трамп поддерживает ее. На самом деле, взгляды Трампа на Китай остаются неустойчивыми и непредсказуемыми. Во время своего пребывания на посту президента США и даже сейчас, будучи кандидатом в президенты от Республиканской партии, Трамп проявлял сдержанность. Он отказался подтвердить, будет ли он защищать Тайвань в случае применения Китаем военной силы для обеспечения воссоединения, и обвинил Тайвань в том, что он лишил Америку преимущества в области полупроводниковых технологий. Недавно он бросил вызов большинству членов своей партии в связи с принятием закона, который требует, чтобы TikTok вышел из китайского владения, иначе ему грозит запрет в США. Отчет комитета конгресса по контролю показывает, что Китай потратил миллионы долларов на компании Trump Organization во время его предыдущего пребывания на посту президента.

Текущая политика Трампа в отношении Китая сосредоточена на введении высоких пошлин — до 60 процентов — на импорт китайских товаров. Это демонстрирует его одержимость торговым дефицитом и указывает на то, что он может попытаться достичь торговой сделки, пойдя на некоторые уступки по полупроводниковым технологиям или Тайваню. Такой шаг будет напрямую противоречить политике Тайваня сторонников приоритетов и республиканскому консенсусу о том, что комплексное сдерживание Китая требует удвоения мер экономической безопасности.

Разногласия между Трампом и его администрацией не являются чем-то новым. Во время его первого срока его кабинет и конгресс часто подрывали его сделки, например, относительно поставки 100 истребителей F-35 в Турцию. Действительно, проигрыш Трампа в битве за TikTok в конгрессе говорит о том, что Трамп может лишь до определенной степени отклоняться от существующего республиканского консенсуса по Китаю.

Как бы ни развивался раскол между Трампом и его администрацией по Китаю и Тайваню, это нехорошие новости для Европы. Решения кабинета министров, расставляющих приоритеты, или самого Трампа, более непредсказуемого, поставят европейцев перед огромной дилеммой, когда дело дойдет до соперничества США и Китая. Будущая администрация, расставляющая приоритеты, вероятно, будет ожидать, что европейцы предпримут решительные действия в отношении контроля технологий и экспорта, проверки входящих и исходящих инвестиций, политики устойчивости цепочек поставок и мер кибербезопасности в отношении Китая. И они будут ожидать, что Европейский союз — и особенно Германия — рассмотрят вопрос присутствия Huawei в своей критической инфраструктуре.

С другой стороны, президентство Трампа, скорее всего, приведет к эскалации тарифов как для Китая, так и для Европы, посредством универсального базового тарифа в размере 10 процентов на весь импорт США. Это повлечет за собой некоторые сложные решения для европейских правительств, которые могут столкнуться с давлением США по внедрению политики экономической безопасности и риском возмездия со стороны Китая и могут оказаться в торговой войне с США. Кроме того, Вэнс и его советники, скорее всего, усилят позицию Трампа о том, что помощь США Украине, а также ее вклад в общую европейскую безопасность должны быть компенсированы богатыми европейскими странами.

Таким образом, администрация, расставляющая приоритеты, может означать резкое сокращение ресурсов США для Украины и общую угрозу европейской безопасности, независимо от возможных разногласий по политике в отношении Тайваня и Китая. Альянс Трампа и Вэнса почти наверняка повлияет на европейскую безопасность, а также на европейскую экономику, но, хотя единый рынок ЕС по-прежнему представляет собой источник рычагов, безопасность остается самой большой уязвимостью Европы.

ЕС может столкнуться с трудностями в эффективном реагировании, пытаясь преодолеть проблему коллективных действий, а некоторым государствам-членам будет трудно достичь целевых показателей расходов на оборону из-за своих налоговых ограничений. Поэтому возобновление роли ЕС в предоставлении средств на оборону, например, предложение бывшего еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона о привлечении 100 миллиардов евро в виде облигаций для финансирования расходов на оборону, должно вернуться на повестку дня.

Аналогичным образом Урсула фон дер Ляйен должна возглавить вопросы Китая и торговли. Ее послужной список в Китае может принести ей некоторую выгоду от республиканских приоритетов, в то время как исключительная компетенция ЕС в торговой политике может помочь ей договориться об освобождении от универсального базового тарифа и предотвратить торговую войну между США и ЕС. Если и есть что-то хорошее в администрации приоритетов, так это то, что Вэнс и его союзники должны признать, что США нужна сильная Европа для эффективного сдерживания Китая.