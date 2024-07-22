Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова
Где находится Байден и жив ли он? Или его убрал американский "ГКЧП"?

Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой

3:56
Мир » Северная Америка » США и Канада

Свой отказ от участия в президентской гонке Джо Байден оформил письменно в соцсети, так же как и агитацию за Камалу Харрис. Не сделали ли это за него?

Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой
Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard", PDM

Почему Байден не отрёкся на камеру и не сразу сообщил о преемнике?

Президент США Джо Байден опубликовал своё отказное письмо от участия в президентской гонке и дал рекомендацию своему вице-президенту Камале Харрис через соцсеть Х*.

"Я считаю, что в интересах моей партии и страны мне следует уйти в отставку и сосредоточиться исключительно на выполнении своих обязанностей президента в течение оставшегося срока", — написал Байден в воскресенье, 21 июля.

Через несколько часов была опубликована рекомендация Харрис. Почему не сразу? Ведь народ был в недоумении и даже в панике.

Такие судьбоносные вещи произносятся лично и одномоментно, чтобы страна не впадала в хаос. Например, Борис Николаевич Ельцин так сделал в спокойной предновогодней обстановке, а не перед выборами.

Ничего подобного в США мы не видим. Сначала кто-то посмотрел, какая будет реакция на первый пост, а потом выдал пост про Камалу. Идёт острая внутрипартийная и внутриэлитная борьба. Одна группа яростно поддерживает кандидатуру Байдена, другая — категорически против. Например, экс-президент Барак Обама не поблагодарил Байдена за службу, не поддержал кандидатуру Харрис и даже не упомянул её имя в воскресенье, 21 июля.

Вопрос в том, как в этой склоке участвует Байден, где он и дееспособен ли он?

За три часа Байден изменил кардинально мнение. Это невозможно

Газета "Нью-Йорк Таймс" подробно описывает, как проходил воскресный день. Ещё в 11 утра одно из главных доверенных лиц президента сказало, что Байден "принял номинацию и будет баллотироваться на переизбрание, чтобы победить". А в 13:45 Байден уже якобы изменил своё решение и опубликовал письмо с отказом от номинации.

Странные метания, не правда ли?

Журналисты спросили, не является ли письмо президента подделкой, пишет "Нью-Йорк Таймс". В доказательство им сказали, что Байден провёл телефонные звонки с "лидерами конгресса и другим союзниками". Но сегодня технологии таковы, что кнопку в соцсетях может нажать кто угодно, так же как и голос по телефону может быть сфабрикован.

В администрации же Байдена объяснили, что президент не выступил, потому что голос хрипит из-за болезни. Допустим, но хрипит он давно и это не помешало Байдену участвовать в дебатах.

Американское "ГКЧП" отстранило Байдена от власти?

Возможно, что и "ковид" был выдуман. Возможно, Байден вовсе не поддержал Камалу и также не подписывал своё заявление. А это сделали за него. И тогда скоро Байден выступит с опровержением. Опять же в России помнят события вокруг "сдачи полномочий" Михаилом Горбачёвым и ГКЧП.

"Кто сейчас управляет нашей страной? — написал Дональд Трамп. — Это не Скрюченный Джо, он понятия не имеет, где он находится. Если он не может баллотироваться на пост, он не может управлять нашей страной!"

Последняя версия говорит о том, что Байден близок к смерти или уже мёртв.

*- запрещена и заблокирована в России.

Читайте по теме:

Разведчик Рипер: демократов спасёт только астероид, эпидемия или война

Кризис легитимности власти в США: республиканцы требуют полной отставки Байдена

Байден — всё. Он не только не будет кандидатом от Демпартии, но и уйдёт в отставку

Почему Байден упорно цепляется за власть?
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы джо байден барак обама камала харрис
Обсудить
Новости Все >
Рецепт освежающего малинового лимонада с мороженым
Перед загаром нельзя пользоваться скрабами
Варвара поддержала Ольгу Бузову после скандального выступления в Уфе
Журнал IJMS: частые сотрясения мозга увеличивают риск болезни Паркинсона
Успенская посмеялась над решением суда, обязавшим её выплатить деньги Киркорову
Продлеваем аромат: простой трюк для долгого запаха
Диетолог Ефимов для здоровья суставов посоветовал есть костный бульон и холодец
Условия и стоимость страхования ответственности
Блогерша Айза-Лилуна Ай раскритиковала стиль певца Шамана
На "вторичке" могут появиться автомобили-утопленники
Популярное
Помидоры краснеют за два дня: обычный йод ускоряет созревание томатов

Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.

Опрыскивание томатов борной кислотой способствует лучшему формированию плодов
Топ пород собак, которые не любят людей
Совсем не друзья: породы собак, которые ненавидят людей
Секрет обильного урожая огурцов: подкормка содой, о которой знают немногие
Лучшие подкормки для перца: вносите только под корень и в увлажнённый грунт
Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой Любовь Степушова Джо Байден выходит из президентской гонки, но "домотает срок" до конца Дмитрий Плотников
Плодоношение будет длиться очень долго: этот раствор обожают огурцы
Тушёные кабачки с болгарским перцем и помидорами: очень вкусно и в горячем, и в холодном виде
Огородники, внимание: эксперт раскрывает секрет спасения желтеющих огурцов
Огородники, внимание: эксперт раскрывает секрет спасения желтеющих огурцов
Последние материалы
Warner Bros. закроется в России
Жёсткая сердцевина у томатов формируется по причине избытка азота или вредителей
Ленивый завтрак
Суд обязал Любовь Успенскую выплатить 280 тыс. рублей в пользу Филиппа Киркорова
Юг России страдает от жары и отключений энергоснабжения
Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой
Microsoft может сократить маркетинг Xbox в Европе в пользу США
Терапевт Лепилова призвала не пить минеральную воду без консультации врача
Владимир Беспалов о выгоде покупки битых авто и как правильно их выбирать
Певица Анна Семенович показала редкое фото родителей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников