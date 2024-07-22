Где находится Байден и жив ли он? Или его убрал американский "ГКЧП"?

Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой

3:56 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка США и Канада

Свой отказ от участия в президентской гонке Джо Байден оформил письменно в соцсети, так же как и агитацию за Камалу Харрис. Не сделали ли это за него?

Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard", PDM

Почему Байден не отрёкся на камеру и не сразу сообщил о преемнике?

Президент США Джо Байден опубликовал своё отказное письмо от участия в президентской гонке и дал рекомендацию своему вице-президенту Камале Харрис через соцсеть Х*.

"Я считаю, что в интересах моей партии и страны мне следует уйти в отставку и сосредоточиться исключительно на выполнении своих обязанностей президента в течение оставшегося срока", — написал Байден в воскресенье, 21 июля.

Через несколько часов была опубликована рекомендация Харрис. Почему не сразу? Ведь народ был в недоумении и даже в панике.

Такие судьбоносные вещи произносятся лично и одномоментно, чтобы страна не впадала в хаос. Например, Борис Николаевич Ельцин так сделал в спокойной предновогодней обстановке, а не перед выборами.

Ничего подобного в США мы не видим. Сначала кто-то посмотрел, какая будет реакция на первый пост, а потом выдал пост про Камалу. Идёт острая внутрипартийная и внутриэлитная борьба. Одна группа яростно поддерживает кандидатуру Байдена, другая — категорически против. Например, экс-президент Барак Обама не поблагодарил Байдена за службу, не поддержал кандидатуру Харрис и даже не упомянул её имя в воскресенье, 21 июля.

Вопрос в том, как в этой склоке участвует Байден, где он и дееспособен ли он?

За три часа Байден изменил кардинально мнение. Это невозможно

Газета "Нью-Йорк Таймс" подробно описывает, как проходил воскресный день. Ещё в 11 утра одно из главных доверенных лиц президента сказало, что Байден "принял номинацию и будет баллотироваться на переизбрание, чтобы победить". А в 13:45 Байден уже якобы изменил своё решение и опубликовал письмо с отказом от номинации.

Странные метания, не правда ли?

Журналисты спросили, не является ли письмо президента подделкой, пишет "Нью-Йорк Таймс". В доказательство им сказали, что Байден провёл телефонные звонки с "лидерами конгресса и другим союзниками". Но сегодня технологии таковы, что кнопку в соцсетях может нажать кто угодно, так же как и голос по телефону может быть сфабрикован.

В администрации же Байдена объяснили, что президент не выступил, потому что голос хрипит из-за болезни. Допустим, но хрипит он давно и это не помешало Байдену участвовать в дебатах.

Американское "ГКЧП" отстранило Байдена от власти?

Возможно, что и "ковид" был выдуман. Возможно, Байден вовсе не поддержал Камалу и также не подписывал своё заявление. А это сделали за него. И тогда скоро Байден выступит с опровержением. Опять же в России помнят события вокруг "сдачи полномочий" Михаилом Горбачёвым и ГКЧП.

"Кто сейчас управляет нашей страной? — написал Дональд Трамп. — Это не Скрюченный Джо, он понятия не имеет, где он находится. Если он не может баллотироваться на пост, он не может управлять нашей страной!"

Последняя версия говорит о том, что Байден близок к смерти или уже мёртв.

*- запрещена и заблокирована в России.

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