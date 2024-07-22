Хорошими делами прославится нельзя. Байден выходит из президентской гонки, но России и Китаю ещё нагадит

Джо Байден выходит из президентской гонки, но "домотает срок" до конца.

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Итак, Джо Байден выходит из президентской гонки, но намерен "домотать" свой срок до конца.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

А что значит, этот зловещий термин "до конца"? Он намерен напоследок нагадить (или корпорации его руками) нам по-полной? Или в США будет просто не до нас — сейчас начнётся возня с праймериз от демократов, да и в целом предвыборная борьба?

На эти вопросы в беседе с корреспондентом Pravda.Ru ответил первый секретарь ЦК "Объединённой коммунистической

партии" Владимир Лакеев.

Вчера прошла общемировая новость о том, что Байден выходит из президентской гонги. Особо он отметил, что намерен "досидеть" свой срок до конца. Вот это определение "до конца" — может ли его команда напоследок может нагадить Российской Федерации?

"Безусловно, его команда может подкинуть нам что-то неприятное, потому что вообще американская администрация все последние годы препятствует тому, что мы называем восстановлением российского влияния, когда Россия встаёт на ноги. Безусловно, и не только администрация Байдена, но и до этого администрация Трампа, всё равно сделали много того, что понижало эффективность российской политики. И это было для нас неприятными даже не сюрпризами, а неприятными вполне ожидаемым противодействиями. Ведь кризис на Украине, который привел к этой войне, начался не при Байдене, начался при Дональде Трампе, поэтому здесь расслабляться по поводу того же Трампа нельзя. А Байден в оставшиеся сроки, вместе со своей командой, со своей верхушкой демократической партии — да, могут принести много неприятностей нам. Тем более, что срок до окончания президентства Байдена ещё довольно большой. За эти месяцы многое может случиться".

А каких нехороших вещей можно ожидать в нашу сторону за оставшееся время?

"Гадать не хочется. Нехорошие вещи уже давно обозначены. Это санкции, это поставки оружия на Украину, это блокады по всем линиям, так называемая отмена всего российского и русского. В этом направлении будут двигаться. Конкретно, конечно, не

могу сейчас сказать и предсказывать, жизнь покажет".

Итоги правления Байдена

Президентство Джо Байдена сопровождалось рядом проблем и неудач.

Инфляция: Один из главных вопросов, с которыми столкнулась администрация Байдена, была высокая инфляция. Цены на продукты, бензин и жильё значительно выросли, что вызвало недовольство среди американцев.

Рост национального долга: Масштабные правительственные расходы, связанные с пандемией и инфраструктурными проектами, привели к увеличению государственного долга.

Вывод войск из Афганистана: Вывод американских войск из Афганистана в августе 2021 года вызвал значительные споры. Кадры хаотичной эвакуации из Кабула, где тысячи людей отчаянно пытались покинуть страну, стали символом неудачи этого процесса.

Внешняя политика: В отношениях с Китаем и Россией возникли серьезные напряженности. Администрация Байдена продолжила политику санкций и торговых ограничений, что не всегда приводило к желаемым результатам.

Иммиграционная политика: Байден столкнулся с кризисом на южной границе США, где количество нелегальных мигрантов значительно возросло. Критики утверждали, что его политика в отношении миграции способствовала этому росту.