Против Орбана ведётся гибридная война. Спасти его может только Трамп — политолог Стеван Гайич

Политолог Стеван Гайич: Евросоюз похож на агрессивный поздний Советский Союз

13:07 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Евросоюз

Вояж премьер-министра Венгрии Виктора Орбана — это попытка сколотить новую коалицию или явный сигнал развала Евросоюза? Какой договор заключили Германия и Сербия о разработке новых месторождений лития? Куда утекают сербские "мозги"? Ситуацию в Европе и в мире в интервью Pravda.Ru анализирует доктор политических наук, научный сотрудник Института европейских исследований Стеван Гайич.

— Европарламент выступил за лишение права Венгрии возглавлять Совет Евросоюза. Назревает ситуация создания нескольких параллельных ветвей власти в Евросоюзе. Что вы думаете по этому поводу?

— Этот конфликт развивается очень уже давно.

Можно сказать, что Евросоюз находится в состоянии распада ещё с 2016 года, с референдума в Великобритании. Но сейчас главная линия разделения — вы в партии войны или в партии мира.

Венгрия — единственная страна, где руководство разделяет позицию народа. Я считаю, что большинство европейских народов сейчас — заложники своих властей, которые, несмотря на демократические институты, на желания людей, ведут свои государства к войне, к острому конфликту, противоречащему интересам своих стран. Венгрия решила не только не участвовать в натовских военных авантюрах (вспомним Францию во время де Голля, объявившую о выходе из НАТО), Венгрия решила создавать ещё и коалицию таких стран.

В начале это была Вишеградская четвёрка, как это виделось из Будапешта:

Венгрия, Польша, Чехия, Словакия.

Но Польша, как один из самых больших ястребов партии войны в Европе, вышла. Было два столпа, на которых основывалась Вишеградская четверка:

геополитика, ценности.

Некоторое время поляки держались за христианские ценности, но как только там поменялась власть, осталась только геополитика. К сожалению, они пошли по пути стереотипной антирусской позиции, корни которой лежали в римском католицизме, а сейчас — в защите европейских ценностей, чтобы это ни означало.

И Венгрия осталась одна. Она попытались создать новую коалицию не только со странами Евросоюза Австрией и Словакией, но и с сербами.

У Орбана есть дипломатические отношения с Республикой Сербской, а значит, с Боснией и Герцеговиной, то есть с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. К сожалению, президент Сербии Александр Вучич (я это говорил с 2013 года, хотя мало кто, особенно в Москве, меня слушал) является игроком Брюсселя, он марионетка, и сейчас это, к сожалению, видно.

Орбан не может уже положиться и на Вучича, сегодня Белград выглядит как в 1941 году: в Сербии снова немецкая оккупация, везде висят немецкие флаги, флаги Евросоюза.

Олафа Шольца приняли. Вот такая символическая фотография: на его самолёте — характерный немецкий крест, под которым они нас оккупировали. И сейчас они требуют литий, ресурсы, так как санкции уже не только против России, но и против Китая. Говорят, что Китай держит монополию редких металлов, но что для "зелёного" транзита нужны такие редкие металлы, как литий.

В Германии лития в пять раз больше, чем в Сербии, но они не хотят загрязнять свою страну, они хотят, чтобы месторождения разрабатывались у нас. И где Шольц это собирается делать? В месте Валевский край, вокруг города Валево, — этот край Сербии, где сербская армия нанесла немецкой и австрийской армии первое поражение в Первой мировой войне. Так что это очень символическое место, они Сербии не забыли его...

Германия была одна из первых стран, которая признала ассоциацию Словении и Хорватии в 1991 году. И сегодня она последовательно ведёт антисербскую политику, Вучич последовательно ведёт политику колониального гауляйтера, создаёт все условия, чтобы наши врачи и учёные ехали в Германию искать там своё счастье. То есть мы даём обучение, а потом немцы снимают сливки.

Мы имеем компрадорскую власть. Венгрия пытается удержать свои позиции. Если Вучич долгое время притворялся независимым политиком, Орбан им действительно является. И, я думаю, против власти Орбана уже очень долгое время ведётся гибридная война.

Были очень большие надежды, что в результате прошлых выборов Орбан потеряет власть, но он получил только больше голосов: конфликт с Брюсселем дал ему кредит доверия среди электората.

Я думаю, что, несмотря на все экономические сложности, по сути, на санкции, наложенные на Венгрию, Орбану гораздо дороже мир, потому что Венгрия исходит из глубокого исторического опыта. Любой конфликт Венгрии с Россией, была ли это царская или советская Россия, заканчивался оккупацией Будапешта, его разрушением. Это закон геополитики: Венгрия расположена так, что у неё нет природных ограждений.

И Орбан, как венгерский националист (не потому что он слуга Владимира Путина, как его называют, а потому что он следует национальным интересам), не хочет, чтобы его народ гибнул в прямом смысле этого слова. Он не хочет участвовать в том, куда нынешняя европейская элита ведёт Евросоюз.

Сейчас Урсула фон дер Ляйен, несмотря на все скандалы, связанные с "Пфайзером", на колоссальную коррупцию, снова была выбрана, она будет снова возглавлять Еврокомиссию. И сразу последовало такое, по сути, военное выступление.

— Какая была глобальная цель вояжа Орбана в Киев, Москву, Пекин, Вашингтон? Он собирается строить какую-то свою Европу?

— Его глобальная цель, как я уже сказал, — мир, прежде всего для венгров и желательно для Европы. Но для того, чтобы добиться этой цели, нужна смена элит. В Европе это невозможно, она находится под твёрдым натиском НАТО.

Оказалось, что Евросоюз — это политическое крыло НАТО. Раньше это не было настолько очевидно. Сегодня Европа — оккупированная территория. После 1991 года в Германии вместо двух оккупационных зон появилась одна — американская, оккупационная зона НАТО.

Орбан очень сильно надеется на победу Дональда Трампа. Конечно, не известно, насколько его победа изменит курс. То есть они всё ещё будут поддерживать Израиль, посылать ему оружие. Посмотрим, какая политика будет в отношении Украины. Я думаю, что они надеются на какой-то невыгодный для России, что называется, "договорняк", чтобы всё осталось как есть. А дальше сделать паузу, может, и на десятилетие, для перевооружения Украины, использования её как плацдарма для нового "Дранг нах Остен", рывка на восток.

Россия, я думаю, понимает, что раз работа началась, её надо закончить в пользу стратегической безопасности России.

Нынешняя европейская элита, конечно, корреспондирует с элитами в Демократической партии США. Они хотели бы при любом исходе создать новый железный занавес. А Орбан надеется на глобальный договор. Я думаю, он надеется на консенсус, подобный тому, который был создан после наполеоновских войн в Европе на Венском конгрессе 1814-1815 годов, когда практически все если не стали дружить и любить друг друга, но хотя бы договорились о глобальной стабильности и безопасности.

Из речи Трампа нам понятно, что он осознаёт: США и Запад в целом проиграли гонку вооружений, Россия обходит, она превосходит в гиперзвуковом оружии и в ПВО.

В отличие от культа смерти (я не знаю, как по-другому назвать политику администрации Байдена) Трамп, конечно, тоже выступает за американскую гегемонию, он понимает: чтобы Америка снова могла быть господствующим государством мира, ей нужна передышка, лечение, решение внутренних проблем:

инфраструктурные вопросы, миллионы бездомных людей, наркотики.

Глобалистская элита высасывает США, как какую-то корову, до последней капли молока, преследуя свои цели, которые очень трудно объяснить рационально, потому что они кажутся совершенно иррациональными.

— Украина прекратила транзит нефти в Венгрию и Словакию, нефтепровод "Дружба" практически полностью закрыт. Что будет, если Евросоюз не продлит льготы Венгрии на транзит нефти? Сейчас Венгрия и Словакия пользуются льготами, на них не действует эмбарго, они могут закупать российскую нефть, Венгрия на 85% зависит от российских энергоносителей. Что будет, если Евросоюз пойдёт на открытый конфликт с Венгрией?

— Сейчас идёт гонка со временем, и это укрепит, с точки зрения Брюсселя, новую железную стену, в каком-то смысле противоположную старой. Экономический прогресс сейчас в странах Евразии, БРИКС. Для Европы можно прогнозировать бедность и социальные конфликты. То, что мы сейчас видим, это даже не начало. Венгрия тоже в гонке со временем. У них есть свои хранилища газа, которого хватит, я думаю, на полгода. Есть источник, который идёт через Хорватию, трубопровод, который связан с Венгрией. Из Сербии они могут пока добиваться газа через "Южный поток", который всё ещё не уничтожили какие-то волшебники, как это было сделано. Хотя были уже были атаки и на "Южный поток" в Чёрном море.

— Евросоюз пойдёт на силовое решение вопроса? Допустим, может исключить Венгрию, лишить её права голоса? Если он на это пойдёт, можно ли говорить о развале Евросоюза?

— Я думаю, что он будет делать всё что можно.

Но развал Евросоюза — это неизбежная вещь. Евросоюз находится в состоянии деградации уже с 2016 года, если не раньше, с 2008-го, с начала того, что называли глобальным экономическим кризисом. Но по сути это был кризис западных финансовых институтов.

В 2009 году был большой рывок, попытка с новыми членами Евросоюза вернуть веру.

Но для меня Евросоюз чем-то похож на агрессивный вариант позднего Советского Союза. Поздний Советский Союз был более агрессивным, но люди так же, как и тогда, уже не верили в систему. И сейчас в Европе не верят в систему. Они это показали на выборах, но никакого результата не добились, потому что Урсула, по сути, получила ещё больше голосов. Буквально не знаешь, плакать или смеяться, когда смотришь на такие явления в Евросоюзе. Или посмотреть на Шольца, которому поют песню на день рождения...

Именно Шольца, который является абсолютно слабой фигурой в Евросоюзе, они прислали публично унизить Сербию. В центре города были протесты против этого колониального статуса.

К сожалению, Вучич сделал из Сербии Конго времён президента Мобуту Сесе Секо, когда поддержка в прямом смысле покупается за ресурсы. И Венгрию хотели бы так же подчинить, как Сербию или другие страны, чтобы Венгрия больше участвовала в военной помощи НАТО на восточном фронте.

— Время работает на Венгрию?

— Я думаю, что им надо продержаться до победы Трампа, до ноября.

— Прямо все надеются на Трампа, вплоть до того, что от него зависит ход специальной военной операции... Молиться, что ли, на него?

— Нет, не надо молиться. Хотя в Венгрии ему и молятся, прямо видел эти съёмки. Но Россия должна надеяться на своё оружие и на Господа. И чтобы это быстрее было, потому что наша судьба напрямую зависит от русской военной победы.

Мы находимся, по сути, в Третьей мировой войне, как бы её ни называли, но я надеюсь, что эскалация не станет безвозвратной именно до выборов Трампа.

На Западе тоже идёт борьба элит, это покушение не было случайным. Я думаю, что стратегия Трампа совершенно иная и что он поддержит Орбана, они находятся в прямой коммуникации всё это время. Это понимают и в Брюсселе, поэтому и хотят додавить Венгрию, Орбана и лидеров, имеющих схожие взгляды, как, например, премьер-министра Словакии Роберта Фицо, именно в этом коротком промежутке времени, до американских выборов.