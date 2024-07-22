"Я устал, я ухожу". Как доломали старину Джо Байдена, пообещав не уничтожать его семью

Любопытнейшие времена наступили для политологов-американистов.
Ещё в ночь на субботу действующий президент США Джо Байден собирался продолжать борьбу "за новый срок", и даже уверял всех в своей "неизбежно" победе. Но уже днём следующего дня решил (или за него решили) на второй срок не избираться.
Отодвинутый в сторонку об этом объявил в письме, где обещает "домотать" срок, и тут же поддержал вице-президента Камалу Харрис в качестве преемника, дав строгое указание "победить Трампа".
Что же случилось за эти сутки, что мнение Байдена и все расклады так радикально изменились? Все дёргавшие за ниточки решились на дворцовый переворот? Обамы, Клинтоны, Пелоси и Ко сделали это довольно в гангстерской манере, сформулировав предложение, от которого глава старина Джо не смог отказаться.
Компьютер Хантера и украинский кейс — это ведь только один том из многотомного досье-компромата на эту семейку. А оного за долгую политическую жизнь Байдена скопилось немало.
А может он побоялся применения (кстати, впервые в истории США) позорной 25-й поправки к Конституции, позволяющей вытолкнуть силой президента из Овального кабинета. Это бы окончательно уничтожило его маленькую империю. поэтому Байден согласился уйти, а за это его клятвенно заверили, что до конца срока он досидит (если доживёт).
Доломали дедушку в рекордные сроки. Теперь можно запастись попкорном и наблюдать за демократами, которые вступают в грызню за кандидатуру на пост и президента, и вице.
До выборов 3,5 месяца. Подготовить штабы для полноценной кампании в регионах почти нереально. Но и просто так Трампу Белый дом, понятно, никто не отдаст. Но какую гадость они сейчас придумают и запустят, чтобы убрать Трампа и продвинуть Харрис?
Вспоминаю последние выборы в США (2020 год), и на память приходит лишь то, что они были насквозь фальшивыми: с колоссальными вбросами и "ступенькой Байдена" на графике. Не говоря уже о подсчёте, который вели оборудованием с компании семейки Клинтонов.
А между тем, в интервью Дональд Трамп уже заявил, что победить Камалу ему будет легче. Опросы показывают, она полный клон шефа. Но и лучше у демократов нет. Хиллари Клинтон и Мишель Обама — это уже вовсе экзотика, переходящая в мазохизм. А других США толком не знают.
То, что кандидат №1 — Харрис, означает, что демократы могут смириться с потерей Белого дома и теперь хотя бы будут создавать Трампу противовес в конгрессе. Ведь именно испуганные конгрессмены и сенаторы уговаривали Джо выйти из гонки. Они понимали, что старина уверенно тянет их на дно.
И вот Байдена дожали, а выдвижение Камалы радостно восприняли спонсоры Демократической партии. За пять часов американцы пожертвовали почти 30 млн долларов на её предвыборную кампанию. И это нам вселяет надежду, что президентская гонка ещё может быть яркой.
Сама вице-президент США уже поблагодарила Байдена.
"Для меня большая честь получить поддержку президента, и я намерена заслужить и выиграть эту номинацию. До дня выборов у нас осталось 107 дней. Вместе мы будем бороться. И вместе мы победим", — не сдаётся кандидат, выбранная только по расовому признаку.
В любом случае, драка будет добротная. Наверное, тут именно тот случай, когда болеешь за обе команды. А вернее, пусть перегрызут друг-другу глотки…
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.