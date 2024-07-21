Азербайджан обещает лишить Францию её колоний. Как он это сделает?

Баку может дестабилизировать Францию политически и экономически за Карабах

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Азербайджан позиционирует себя на правильной сторон истории, помогая обретению независимости колониям Франции, и он не голословен. Москве Баку надо в этом помочь.

Фото: Ilham Aliyev was interviewed by the U.S. Fox News TV channel by The Presidential Press and Information Office of Azerbaijan, CC BY 4.0

"Злобный диктатор" Алиев, злящий Францию

17 и 18 июля в Баку прошёл первый Конгресс движений за независимость территорий, колонизированных Францией. В нём участвовали более 20 политических движений из Новой Каледонии, Корсики, Полинезии, Карибских и Антильских островов.

Французская пресса негодует, называя президента Ильхама Алиева "злобным диктатором бывшей советской республики", злящим Францию.

Участники конгресса подписали декларацию о создании Международного фронта освобождения и утвердили его устав.

В декларации стороны решительно осуждают "расистскую и репрессивную колониальную политику Франции", делая особый акцент на "преступлениях, совершенных французским правительством в Новой Каледонии и других колониальных территориях", — указывает агентство Report.

Участники обязуются более тесно координировать свою деятельность, чтобы разработать "глобальную стратегию ликвидации колониализма" с "планом действий и программой, которая будет представлена ​​международным организациям".

Мы будем поддерживать вас столько, сколько нужно

"Мы делаем это, потому что убеждены, что действия Франции отвратительны, неприемлемы и должны быть прекращены. Они не имеют власти влиять на судьбу этих людей. Эти страны расположены за тысячи километров от Франции, их пытаются ассимилировать, оскорблять. В результате последних инцидентов в Новой Каледонии погибли семь человек. Это произошло в результате действий Франции и её президента", — цитирует Алиева издание globalinfo. az.

Париж спровоцировал волнения в Новой Каледонии, попытавшись расширить избирательное право за счёт французов, проживающих более 10 лет на этой территории, что было воспринято местными жителями как попытка ассимиляции.

"Мы продолжим поддерживать все народы, страдающие от колониализма, сделаем всё возможное", — подчеркнул лидер страны, выступая на медиа-форуме после проведения конгресса.

Сказанное Алиевом — это прямая калька с обещаний Запада Украине — "мы будем поддерживать вас, столько сколько нужно".

Чем Франция рассердила Азербайджан

Позиция Баку определилась после того, как сенат Франции принял резолюцию, осуждающую военное наступление Азербайджана в сентябре 2023 года на Нагорный Карабах.

Текст, проголосовавший почти единогласно, призывает к "санкциям против Азербайджана", "требует гарантий права на возвращение армянского населения в Нагорный Карабах" и направлен на "предотвращение любых других попыток агрессии и нарушения территориальных целостность Республики Армения".

МИД Азербайджана недавно обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в попытках дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе и сорвать мирный процесс между Баку и Ереваном.

"Именно политика таких государств, как Франция, которая не способствовала мирному разрешению конфликта, не позволяла положить конец оккупации азербайджанских территорий Арменией, на протяжении почти 30 лет прикрывала агрессию Армении", — подчеркнул МИД Азербайджана.

Азербайджан имеет рычаги влияния на Францию и Запад

Почему Азербайджан занимает сильную позицию по отношению к Франции, за которую, кстати, никто на Западе не вступается и не клеймит Баку за игру не по правилам?

Во-первых, по праву сильного — победителя во второй Карабахской войне.

Во-вторых, пользуясь конъюнктурными моментами, в частности, как альтернативный источник поставок энергоресурсов в Европу. Вряд ли ЕС поддержит Францию, чтобы лишиться азербайджанских нефти и газа, когда на российское сырьё введено эмбарго.

В-третьих, Баку может санкционировать инвестиции TotalEnergies в газовое месторождение Апшерон на Каспии и усложнить поставки урана во Францию ​​через Центральную Азию — Азербайджан является одной из основных стран транзита урана, закупаемого Францией в этом регионе. А с учетом ухода Франции с месторождений урана Нигера, эта угроза становится решающим фактором давления на Париж.

России нужны такие союзники, как Азербайджан

Азербайджан чётко позиционирует себя на правильной сторон истории, поэтому Москве с Алиевым можно и нужно сотрудничать. Азербайджан самодостаточен и в ресурсах, и в обороне, и его не надо "защищать" от того, кого он сам впустил в свою страну.

Баку не пересматривает итоги Великой Отечественной войны, и не стоит к Западу в позе "чего изволите". Дестабилизируя Францию, он разрушает врага России.

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