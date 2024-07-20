Кому была нужна смерть Ирины Фарион летом 2024 года?

Фарион была идеологом украинского фашизма, в этом причина её ликвидации

4:43 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Чтобы ответит на вопрос, кто убил Ирину Фарион, надо вспомнить, кем она была. А была она идеологом украинского фашизма, который потом стал государственной идеологией Украины.

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Фарион — идеолог фашистской Украины

В 2014 году депутат Рады от русофобской партии "Свобода" Ирина Фарион внесла в парламент законопроект об отмене регионального статуса русского языка, что послужила началу "Русской весны" на юго-востоке Украины.

Фарион с парламентской трибуны призвала привлекать к уголовной ответственности за разговоры на русском, в интервью она призывала "бить в челюсть" русским. Новый закон предусматривал создание "языковой полиции" с прокурорскими полномочиями.

"Москаляку на гиляку", — это был лозунг новой фашистской Украины а-ля Фарион

Наивно полагать, что это была только её идея — потом воплощённая в жизнь, но она была флагманом, выразителем системного уничтожения "москворотых". Это сейчас мовные патриоты на Украине радуются её смерти, обвиняя в расколе страны, а истекшее десятилетие прошло под эгидой тотального уничтожения русских.

Итог — Крым ушёл в Россию, взорвался Донбасс, началась СВО с целью денацификации Украины.

России выгодна живая Фарион

Казалось бы, первый подозреваемый в её уничтожении — спецслужбы России.

Но сейчас не 2014 год, когда это бы сработало в плане устрашения и "подачи сигнала". Сегодня украинцы в массе ненавидят Фарион. Оставить Фарион живой — это ослаблять нацистский режим и бандеровские скрепы.

ГРУ или партизанам совсем незачем её убивать, для РФ важно было увидеть её на скамье подсудимых трибунала.

Фарион убил азовец* или студент из "Львовской политехники"?

В ноябре прошлого года СБУ возбудила против Фарион уголовное дело по четырем статьям. Одной из причин стали её высказывания о русскоязычных военных ВСУ, которых она обвинила в пренебрежении к государственному языку и заявила, что тех, кто не знает украинский, "хоть кто они" — надо презирать.

Обиделся публично русскоязычный нацист Жорин из "Азова"*. Остальные промолчали.

Но фашистам из "Азова" совсем ни к чему убивать Фарион — флагмана националистической Украины, которой они служат, тем более, что после исключения из "Львовской политехники" и возбуждения дел в СБУ, Фарион притихла.

Да и киевская верхушка её поддержала. Владимир Зеленский сказал в интервью иностранцам, когда его попросили перейти на русский с украинского, что "забыл, как это по-русски".

Теперь посмотрим, в чём состоял недавний конфликт Фарион во "Львовской политехнике". Может быть там — её убийца? Студенты потребовали её исключения сразу после её конфликта с Азовом в ноябре. И причина — они "встали на защиту" русскоязычных солдат ВСУ. Похоже на анекдот.

6 февраля Львовский облсовет проголосовал за "прекращение травли" Фарион. А если учесть, что она была восстановлена в должности, то вся эта история выглядит попыткой потрафить азовцам — самой боеспособной части ВСУ (наказали негодяйку), и сохранить символ украинского национализма.

Нет, не обидчивый студент её убил, и не азовец. Тогда кто?

Зеленскому летом 2024 года Фарион стала мешать

Украина изменилась по сравнению с ноябрём 2023 года — назревают мирные переговоры с РФ с потерей территорий. Вот этого бандеровцы Зеленскому не простят. Поэтому для киевского режима Фарион стала угрозой — она могла поднять "волну".

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале так охарактеризовал её убийство.

"Насилие — не метод борьбы с оппонентами и теми, кто мыслит иначе", — заявил он.

Очень показательное заявление — Фарион стала "оппонентом".

Это сигнал самым одиозным фашистам — никаких походов на Киев. Зеленский вполне логично предполагает, что лучше жить и править остатками Украины — на западе, чем быть сметённым и висеть на площади в Киеве или Львове.

Поэтому убийство Фарион — это дело рук СБУ, поэтому и камеры в центре Львова, когда свет был, в отличие от утверждений властей — "не работали".

* организация признанная террористической в РФ

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