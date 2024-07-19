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Дмитрий Плотников
Брехучий телефончик. О чём могут сегодня побеседовать по телефону Трамп и Зеленский

Давай поговорим. Владимир Зеленский будет сегодня звонить Дональду Трампу

3:42
Мир

Бывший президент Украины Владимир Зеленский и вероятно, будущий президент США Дональд Трамп должны сегодня побеседовать по телефону впервые с 2020 года.

Давай поговорим. Владимир Зеленский будет сегодня звонить Дональду Трампу
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Но о чём они будут говорить, если Трамп заявил, что в случае победы на выборах в ноябре этого года, он положит конец военным действиям на Украине ещё до вступления в должность, которая должна будет состояться в январе.

Однако накануне Зеленский в интервью BBC отверг идею Трампа установить быстрый мир.

А придётся ли срочно "переобуваться" Зеленскому? Или под давлением военных корпораций США со временем "переобуется" сам Трамп?

На эти вопросы в беседе с корреспондентом Pravda.Ru ответил политолог, публицист, доцент Финансового университета
при Правительстве России Леонид Крутаков.

Будет в телефонном разговоре Зеленский подстраиваться под Трампа или, наоборот, Трамп будет переобуваться? И о чём они разговаривать будут, как вы думаете?

"Я точно не знаю, о чем они будут разговаривать, но трудно представить, чтобы Трамп подстраивался под Зеленского. Напомним, как он "подстраивался" даже под европейских лидеров в его период президентства, отталкивая их перед камерой на задний план, чтобы было видно только его. Это если говорить об индивидуальных качествах.

Если же говорить о глубинных интересах, то Украина и Зеленский существуют только благодаря тому, что их поддерживают Соединенные Штаты Америки. И трудно представить, чтобы марионетка диктовала условия кукловоду. Конечно, Трамп будет диктовать условия.

Конечно, Трамп будет пока не до конца откровенен в своих утверждениях, потому что после этого разговора будут и публичные выбросы и утечки информации, о чём говорили. Поэтому Трампу до победы нельзя, да и вообще в политике нельзя быть откровенным до конца. Конечно, он будет играть с Зеленским, конечно, будет с ним ласков.

И, конечно, он будет говорить про Украину, потому что Украина для США, что бы Трамп ни говорил про скорое прекращение войны, всё-таки это рубеж. Рубеж развития той модели экономики и политики, социальной модели, которую Америка сумела навязать всему миру. На этом рубеже они уперлись, уперлись в позицию России. И сдавать просто так его они не будут.

Скорее всего, единственная позиция Трампа по прекращению войны заключается в том, что Украина должна признать отчуждение в сторону России тех территорий, которые уже перешли под её начало. И провести там черту, этакого северокорейского варианта, в котором Украина превращается практически в протекторат Соединенных Штатов Америки, как, к примеру, Южная Корея, и служит заслоном на пути России и её сближения с Европой, а прежде всего с Германией.

Мы видим, что Украина после визита Орбана взяла и перекрыла поставки транзитом нефти в Венгрию, заодно и в Словакию, потому что они, по-моему, по одной трубе идут. Это больше предвыборный разговор для Трампа, чем для Зеленского. И, конечно, он не будет откровенно обо всём говорить. Но, конечно, он будет относительно комплиментарен в разговоре с Зеленским".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша россия украина дональд трамп владимир зеленский
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