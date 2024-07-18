"Нефти у вас не будет": Украина ставит ультиматум Венгрии и Словакии

Украина закрывает нефтепровод "Дружба" в ответ на политику Венгрии и Словакии

4:18 Your browser does not support the audio element. Мир

Киев закрывает нефтепровод "Дружба" и ставит под удар энергетическую безопасность Венгрии и Словакии. Выход один — им надо всячески способствовать успеху России в СВО.

Фото: wikimedia.org by Quartl, CC BY 3.0

Украина наполовину сократила поставки нефти в Венгрию и Словакию

Словакия вслед за Венгрией заявила, что поставки российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" (северная закрыта), которая проходит через территорию Украины, сильно сократились, сообщает Reuters.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил во вторник, 16 июля, что "Лукойл" больше не транспортирует сырую нефть в Венгрию из-за введения против компании санкций Украины, а это примерно половина транзита. Министерство экономики Словакии подтвердило эту информацию в четверг, 18 июля.

Обе страны освобождены от выполнения нефтяного эмбарго ЕС (так как не имеют выхода к морю) и продолжают получать российскую нефть по "Дружбе".

Источники Reuters сообщили, что поставки составляют около 1,1 млн тонн нефти в месяц, или около 250 тысяч баррелей в день, и эти объёмы почти поровну делятся между двумя заводами компании венгерской MOL в Словакии и Венгрии. В прошлом году 95% всей нефти, пришедшей на словацкий НПЗ Slovnaft, было российской. С этого завода часть продукции поставляется в Чехию.

Энергобезопасность Венгрии и Словакии поставлена под угрозу

Венгрия уже обратилась к Евросоюзу с просьбой продлить на 2024 год льготы по санкциям.

"В нефтеснабжении как Венгрии, так и Словакии очень важную роль играют поставки из России. Частично для Чехии эти поставки тоже формируют энергобезопасность", — отметил Петер Сийярто.

Вопрос о прекращении транзита Киевом назревал. Украина трижды повышала тарифы за прокачку нефти, их оплачивает в конечном счёте потребитель в Венгрии, Чехии и Словакии. Кроме того, прошлым летом был инцидент, когда из-за санкций в отношении российских банков платёж "Транснефти" в адрес "Укртранснафты" не прошёл. После долгих споров MOL теперь платит украинской компании напрямую.

Сийярто заявил во вторник, 16 июля, что готовится юридическое решение, над которым работает MOL, что позволит "Лукойлу" транспортировать сырую нефть в Венгрию через Украину. Какое это решение — пока неизвестно.

Резонно предположить, что это решение будет временным или не состоится из-за позиции руководства этих стран по украинскому вопросу, особенно в свете недавнего вояжа премьера Виктора Орбана с мирными инициативами и их обструкции в Брюсселе.

ЕС может поддержать Украину или в конце года льготы не продлить. Что будет тогда?

Выход у Венгрии и Словакии один — способствовать краху киевского режима

Венгрии и Словакии надо будет:

создавать танкерный флот на Дунае, поскольку оба НПЗ расположены на этой реке, используя 90-дневный стратегический резерв;

закупать нефть через альтернативный источник, то есть хорватский трубопровод "Янаф", но это очень ненадёжный источник, не компенсирующий российские поставки;

обратиться к альтернативным поставщикам нефти в России помимо "Лукойла".

На самом деле Украина введёт санкции и против других российских поставщиков. Цель — лишить Венгрию и Словакию энергоснабжения и топлива или заставить их изменить позицию по Украине. Это вызовет жёсткую реакцию Будапешта и Братиславы, вплоть до выхода из Евросоюза, если Брюссель не вмешается.

Однако выход у Венгрии и Словакии только один — способствовать успешному завершению СВО, что кардинально решит проблему их энергетической безопасности.

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