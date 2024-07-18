Безжалостная борьба за власть. Ковид — это самое безобидное, что "сделапи с Байденом"

В состязании "Трамп — Байден" демократам пора на что-то решаться

4:14 Your browser does not support the audio element. Мир

Агентство нацбезопасности США (АНБ) нашла улики о причастности окружения Джо Байдена к покушению на Дональда Трампа.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Об этом сказано в справке агентства.

АНБ смогла прослушать телефоны, и что-то в этой в справке есть такое, что заставило Конгресс США начать расследование по Секретной службе, которая обеспечивала охрану Трампа.

А не это ли является причиной "внезапного" ковида у Байдена? И может это единственный фактор, который убедит упёртого Джо выйти из избирательной кампании? И не крах ли это всей Демократической партии США?

На эти вопросы в беседе с корреспондентом Pravda.Ru ответил кандидат политических наук, директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий.

А не это ли является причиной внезапного "ковида" у Байдена? Может это единственный фактор, который убедит упёртого Джо выйти из избирательной кампании?

"Давайте немножко переиначим этот вопрос. Потому что вот так это получится спекуляцией. Но после покушения на Трампа, причем, не скорее всего, а 100 процентов, что это не инсценировка. Потому что просто-напросто инициировать подобные вещи невозможно. А Трамп остаётся в нынешнем состоянии состязания "Трамп — Байден" единственно возможным кандидатом, который выигрывает выборы. И поэтому демократам в данной ситуации нужно что-то делать. И я так думаю, вернее, не думаю, а не исключаю, что какая-то попытка устранить Байдена из предвыборной кампании, либо сделать какой-то яркий пиар-ход его команде, потому что всё-таки за ним стоят достаточно серьёзные команды, серьёзные люди, которые не хотят сдаваться, понимая, чем это для них чревато при любом раскладе. Им необходимо что-то сделать. И сроки остаются очень-очень ограниченными. Потому что сразу же после покушения на Трампа предпринимать какие-то яркие шаги, направленные либо на повышение узнаваемости и популярности Байдена как-то неловко. А дальше тянуть не приходится. Поэтому где-то месяц август — единственный срок, когда с Байденом может либо что-то случиться такое, что он просто не будет участвовать в выборах, либо это будет какой-то пиар-ход в отношении него, который повысит его узнаваемость и популярность, хотя сделать это очень-очень сложно. И в связи с этим, конечно, нынешний "ковид" Байдена представляется совсем неслучайным".

Думаете, всё же неслучайным?

"Всякое бывает в жизни. Бывают случайности. Но слишком уж такие совпадения идут".

Досье

Джозеф Робинетт Байден-младший родился 20 ноября 1942 года в Скрантоне, штат Пенсильвания.

Учился в Университете Делавэра, где получил степень бакалавра. Затем окончил Сиракузский университет, получив степень в области права.

Политическая карьера

Избран в Сенат США в 1972 году, став одним из самых молодых сенаторов в истории страны. За время своей работы в Сенате Байден занимал важные посты, включая председательство в Комитете по судебной системе и Комитете по международным отношениям.

Баллотировался на пост президента США в 2020 году от Демократической партии. Его соперником был действующий президент Дональд Трамп. Байден выиграл выборы, набрав более 81 миллиона голосов. Принял присягу 20 января 2021 года, став 46-м президентом США.

Личная жизнь

Женат на Джилл Байден (урождённая Джейкобс) с 1977 года. У них одна дочь, Эшли. У Байдена также есть два сына от первого брака: Бо (умер в 2015 году) и Хантер. Первая жена Байдена, Нелия, и их дочь Наоми погибли в автомобильной аварии в 1972 году. Эта трагедия оказала значительное влияние на его жизнь и карьеру.