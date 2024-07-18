Байден — всё. Он не только не будет кандидатом от Демпартии, но и уйдёт в отставку

Байден заболел "ковидом", что приведёт его к политической смерти

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Политическая карьера Джо Байдена завершается. У него в третий раз диагностирован коронавирус, которого на самом деле, возможно, и нет.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

У Байдена диагностирован коронавирус

"Байден не выступит завтра на мероприятии в Лас-Вегасе из-за заражения коронавирусом. Президент США намерен находиться на самоизоляции в резиденции в Делавэре", — сообщили в Белом доме.

Несколько дней назад Байден заявил, что снимется с президентских выборов, если у него обнаружат проблемы со здоровьем. Опубликованное вчерашнее видео показывает, как тяжело он поднимается по трапу самолёта, однако — без маски.

Байден вышел из поля зрения своих избирателей в то время, когда республиканцы с энтузиазмом проводят свой съезд и выдвигают молодого энергичного вице-президента. Это катастрофически снижает рейтинг старой, уставшей Демократической партии, администрация которой резко снизила активность внутри страны и на международной арене.

Есть подозрение, что в ближайшие дни Байдена "уйдут" из гонки, хотя он сопротивляется. Нужен человек, который будет выглядеть бодро.

Катастрофа в Демократической партии надвигается как цунами

Как сообщает CNN, экс-спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси убеждала Байдена, что он не сможет победить Дональда Трампа, а также может уничтожить шансы демократов на победу в палате представителей в ноябре. The Washington Post пишет, что подобный разговор у Байдена был и с лидерами демократов в конгрессе — Чаком Шумером и Хакимом Джеффрисом.

Эти политики обоснованно считают, что если Трамп выиграет выборы президента, а республиканцы получат большинство в обеих палатах конгресса, то это будет катастрофой для демократов.

New York Post сообщает, что менее чем за час до покушения на Трампа Байден провёл разговор в Zoom "с десятками умеренных демократов", который был "хуже, чем дебаты".

"Он говорил бессвязно; он начинал отвечать, потом терял ход мыслей, а потом просто говорил что угодно. Он действительно не мог закончить ответ. Я потерял к нему массу уважения", — сказал один из участников беседы.

Другой собеседник журнала заявил, что если бы часом позже не произошло покушение и не отвлекло бы внимание, то "порядка 50 человек были бы готовы выступить" против Байдена публично.

У Байдена, видимо, болезни нет, а "ковид" — это лишь предлог для его ухода.

Демократы отправят Байдена в отставку

Его выход из президентской гонки предопределён, но, возможно, он уйдёт и в отставку. Это логично, потому что Байден выиграл праймериз, и демократам надо проводить их снова или у кандидата не будет легитимности. Но это невозможно, нет времени.

Тогда для демократов единственный выход — отправить Байдена в отставку, и тогда и. о. президента станет Камала Харрис, и она же сразу — кандидатом от демократов на выборах в ноябре. Некоторые опросы говорят, что она в некоторых неопределившихся штатах опережает Трампа.

Но шанс победить и в этом случае — мизерный. Демократам необходимо понять, что МАГА — это уже культ, поддержанный большинством, а Трамп — лидер культа. Если демократы хотят победить в перспективе, им нужна новая стратегия. Но её не видно, "гендерное разнообразие" нормальными людьми воспринимается как тяжёлый грех.

Даже фальсификация выборов уже невозможна, потому что Трампа спас сам Бог, уверены многие в Америке.

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