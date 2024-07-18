Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова
Байден — всё. Он не только не будет кандидатом от Демпартии, но и уйдёт в отставку

Байден заболел "ковидом", что приведёт его к политической смерти

3:44
Мир » Северная Америка » США и Канада

Политическая карьера Джо Байдена завершается. У него в третий раз диагностирован коронавирус, которого на самом деле, возможно, и нет.

Байден заболел "ковидом", что приведёт его к политической смерти
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

У Байдена диагностирован коронавирус

"Байден не выступит завтра на мероприятии в Лас-Вегасе из-за заражения коронавирусом. Президент США намерен находиться на самоизоляции в резиденции в Делавэре", — сообщили в Белом доме.

Несколько дней назад Байден заявил, что снимется с президентских выборов, если у него обнаружат проблемы со здоровьем. Опубликованное вчерашнее видео показывает, как тяжело он поднимается по трапу самолёта, однако — без маски.

Байден вышел из поля зрения своих избирателей в то время, когда республиканцы с энтузиазмом проводят свой съезд и выдвигают молодого энергичного вице-президента. Это катастрофически снижает рейтинг старой, уставшей Демократической партии, администрация которой резко снизила активность внутри страны и на международной арене.

Есть подозрение, что в ближайшие дни Байдена "уйдут" из гонки, хотя он сопротивляется. Нужен человек, который будет выглядеть бодро.

Катастрофа в Демократической партии надвигается как цунами

Как сообщает CNN, экс-спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси убеждала Байдена, что он не сможет победить Дональда Трампа, а также может уничтожить шансы демократов на победу в палате представителей в ноябре. The Washington Post пишет, что подобный разговор у Байдена был и с лидерами демократов в конгрессе — Чаком Шумером и Хакимом Джеффрисом.

Эти политики обоснованно считают, что если Трамп выиграет выборы президента, а республиканцы получат большинство в обеих палатах конгресса, то это будет катастрофой для демократов.

New York Post сообщает, что менее чем за час до покушения на Трампа Байден провёл разговор в Zoom "с десятками умеренных демократов", который был "хуже, чем дебаты".

"Он говорил бессвязно; он начинал отвечать, потом терял ход мыслей, а потом просто говорил что угодно. Он действительно не мог закончить ответ. Я потерял к нему массу уважения", — сказал один из участников беседы.

Другой собеседник журнала заявил, что если бы часом позже не произошло покушение и не отвлекло бы внимание, то "порядка 50 человек были бы готовы выступить" против Байдена публично.

У Байдена, видимо, болезни нет, а "ковид" — это лишь предлог для его ухода.

Демократы отправят Байдена в отставку

Его выход из президентской гонки предопределён, но, возможно, он уйдёт и в отставку. Это логично, потому что Байден выиграл праймериз, и демократам надо проводить их снова или у кандидата не будет легитимности. Но это невозможно, нет времени.

Тогда для демократов единственный выход — отправить Байдена в отставку, и тогда и. о. президента станет Камала Харрис, и она же сразу — кандидатом от демократов на выборах в ноябре. Некоторые опросы говорят, что она в некоторых неопределившихся штатах опережает Трампа.

Но шанс победить и в этом случае — мизерный. Демократам необходимо понять, что МАГА — это уже культ, поддержанный большинством, а Трамп — лидер культа. Если демократы хотят победить в перспективе, им нужна новая стратегия. Но её не видно, "гендерное разнообразие" нормальными людьми воспринимается как тяжёлый грех.

Даже фальсификация выборов уже невозможна, потому что Трампа спас сам Бог, уверены многие в Америке.

Читайте по теме:

Россия ударила первой и сильно. Это преемник Дональда Трампа Джеймс Вэнс уважает

Украинские террористы могли организовать покушение на Трампа

Почему Байден всё чаще заговаривается и как быть человеку, заметившему за собой такую же беду

Почему Байден упорно цепляется за власть?
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы чак шумер джо байден коронавирус камала харрис
Обсудить
Новости Все >
Названа роль стран Балтии в системе НАТО
Блогерша Лерчек снялась в откровенной фотосессии и написала стих о разводе
Составлен рейтинг самых влиятельных людей в РФ
PsyRep: видеоигры в жанре симулятора жизни могут заставить человека тревожиться
Россия и Венгрия на пути к соглашению о поставках нефти
В Госдуме раскритиковали идею о продлении сроков ремонта по ОСАГО
Прохор Шаляпин заявил, что у его возлюбленных нет бывших, так как они все поумирали
Лимузин Аллы Пугачёвой стал пристанищем для бомжей в Краснодарском крае
Стало известно, как спортсмены ведут себя вне чемпионатов
Какие признаки на вашем авто могут привести к штрафам
Популярное
Berliner Zeitung: в Европе отказываются от СПГ-терминалов из-за российского газа

Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.

В Европе начали отказываться от строительства СПГ-терминалов из-за российского газа
PNAS: тектоника Земли запустилась более 4 млрд лет назад
Время начала тектонических процессов на Земле удивило ученых
Как приготовить "Оливье" во сто крат вкуснее: один ингредиент освежит вкус салата
Необычная и питательная: вкусная окрошка на квасе с двумя нестандартными ингредиентами
Байден заболел "ковидом", что приведёт его к политической смерти Любовь Степушова Поджоги машин военкомов начали распространяться по всей Украине Дмитрий Плотников Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев
Владелец АЗС раскрывает секрет: как залить полный бак топлива без остановок
Секреты ухода за малиной: как получить огромный урожай этим летом
В США рассказали о возникшей с истребителям F-35 проблеме
В США рассказали о возникшей с истребителям F-35 проблеме
Последние материалы
Меган Маркл возненавидела Кейт Миддлтон сразу после знакомства
Правда и мифы о том, каким должен быть хозяин для счастливой собаки
В США открыли абиотический путь перехода фосфора в неорганическую форму
Актёр Андрей Максимов сообщил о расставании с женой
Стильный педикюр на лето: что актуально в этом сезоне
Женщина отсудила более 400 тысяч рублей у туроператора за отель с тараканами в Турции
Россиянка поедет на Олимпиаду в Париж с китайскими спортсменами
Apple столкнулась с трудностями в продажах iPhone 15
Дочь Брэда Питта отказывается от фамилии и наследства актёра
Развенчиваем мифы об акне: что действительно помогает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников