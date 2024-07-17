Украинцы мечтают об ударах ВКС РФ по ТЦК. Почему бы им не помочь?

Украинцы массово поджигают машины ТЦК и мечтают об ударах ВКС РФ по военкоматам

3:38 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Украинцы ненавидят власть, продвигающую тотальную мобилизацию. Удары ВКС РФ по ТЦК, военкоматам, были бы встречены ими с огромным энтузиазмом.

Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Украинцы мстят властям за незаконную мобилизацию

Мобилизуют на Украине насильственно прямо на улице, врачебную комиссию будущие солдаты проходят за пять-семь минут невзирая на состояние здоровья, после чего их отправляют в "учебку".

Если боец получает ранение, то после лечения он попадает "в распоряжение" ТЦК — странный статус на "птичьих правах", потому что ему не платят зарплату, пока он не вернётся в часть. С сегодняшнего дня без военного билета с обновлёнными данными появляться на улице нельзя — загребут в любом случае для проверки.

Украинские паблики сообщают, что началась месть населения военным из ТЦК за тотальную незаконную мобилизацию даже уже и 18-летних. Никто не хочет смерти своих детей.

Как пишет украинское издание "Страна", минувшей ночью автомобили военных поджигали в

Днепропетровске,

Одессе,

Виннице,

Харькове

и Ровном.

В Одессе за ночь сгорели пять автомобилей, сообщают местные паблики со ссылкой на полицию. Почти каждую ночь в городе сгорает от одной до трёх машин.

Два главных страха Зеленского

Киевский режим дал указание СБУ отлавливать партизан, которые жгут машины, а также усилить охрану зданий ТЦК.

Главный страх — если не остановить это сейчас, то завтра по всей стране начнутся поджоги административных зданий. Люди настолько недовольны происходящим в стране, что начинают публично говорить, что за "наркомана" Зеленского воевать никто не пойдёт, как было недавно в одесской маршрутке.

Telegram-канал "Легитимный" указывает на другой страх команды Зеленского — украинцы массово начнут судиться с властью по вопросам незаконной мобилизации. Об этом будут сообщать западные СМИ, появятся прецеденты с победами мобилизованных в судах, что станет спусковым курком для обвала всего "карточного домика" власти Зеленского.

Удары ВКС РФ по ТЦК будут встречены на "ура" на Украине

Авторы канала считают, что в Одессе особенно, да и везде по Украине, растёт позитивный образ России. Также растёт число тех, кто готов помогать россиянам, чтобы быстрее закончить этот хаос на Украине, отмечает "Легитимный".

Авторы напоминают, что поджогами машин дело не ограничивается, военкомов убивают, избивают. Недавно случился первый случай нападения на ТЦК во Львовской области — бросили гранату в помещение, где хранилась картотека.

"Наш источник (в офисе Зеленского) дополняет, что украинцы мечтают, что по ТЦК начнут прилетать ракеты и очень ждут такого подарка от русских. Это вызовет шквал одобрения", — пишет "Легитимный". "Чем больше власть и её псы загоняют силой украинский народ воевать, тем масштабнее будет крах. В какой-то момент фронт просто посыплется, так как 80% армии будет состоять из тех, кто воевать не хочет, или устал, или разочаровался", — резюмируют авторы.

Читайте по теме:

Марат Баширов: "Для людоедов с Запада — украинцы обычная биомасса, а не люди"

Политолог Бубнов рассказал, что Украина ещё надеется на победу

Мобилизация на Украине: перспективы и риски различных сценариев