Китай будет добиваться паритета с США в ядерном вооружении

Китай вышел из консультаций с США по ядерному оружию, так как война неминуема

Китай приостановил консультации с США по контролю над ядерными вооружениями и будет создавать паритет в этой области перед назревающей войной за Тайвань.

Фото: военный музей by craa22uk, CC BY-SA 2.0

Китай прекратил консультации с США по ядерному оружию

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на 17 июля брифинге заявил, что американская сторона несёт полную ответственность за приостановку нового раунда консультаций по контролю над ядерными вооружениями и их нераспространению.

Пекин принял такое решение из-за продажи американской стороной оружия администрации острова Тайвань, сказал Линь. СМИ сообщают, что общий объём американских военных продаж острову за последние годы превысил 70 млрд долларов.

Линь подчеркнул, что США для возобновления переговоров "должны уважать основные интересы Китая и создать необходимые условия для диалога и обмена мнениями между двумя сторонами". То есть условий нет.

Первые консультации по данному вопросу стороны провели в ноябре прошлого года.

США усиленно готовятся к войне с Китаем

Заявление сделано на фоне ожиданий прихода к власти в США республиканского дуэта Трамп — Вэнс с учётом их яркой антикитайской политики, способной приблизить тайваньский кризис. У власти в Тайбее сейчас находятся сторонники независимости.

Также в Пекине учли заявление саммита НАТО в Вашингтоне, в котором альянс осудил Китай за поддержку российской оборонной промышленности и "создание угроз".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил ранее, что Пекин "разжигает самую большую войну в Европе со времён Второй мировой войны".

"НАТО не считает Китай противником, но он бросает вызов нашим ценностям, интересам и безопасности", — также сказал Столтенберг.

Соединённые Штаты уже рассматривают сценарии войны за Тайвань с созданием "ада беспилотников" в Тайваньском проливе. С приходом к власти республиканцев эти сценарии могут стать реальностью.

Китай будет добиваться паритета с США по ядерному оружию

Наивно полагать, что Пекин этого не предвидел, и сейчас он реализует свою стратегию сдерживания США.

В пятницу, 12 июля, Китай ввёл очередные санкции против ряда военно-промышленных компаний США, перешёл на постоянный режим патрулирования Тайваньского пролива, вероятно, разместил станцию электронной разведки на Кубе.

Ядерное оружие — это сдерживающее оружие, и это видно по ситуации на Украине.

По данным Пентагона, по состоянию на май 2023 года Китай располагал более чем 500 ядерными боезарядами, а к 2030 году их число, вероятно, превысит 1000. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в настоящее время Соединённые Штаты располагают примерно 3700 ядерными боеголовками.

США, войдя в переговоры с Китаем, стремились обезопасить себя от адекватного ядерного ответа. Китай, несомненно, отныне будет стремиться к паритету с США по ядерному оружию, потому что угрозы для него всё возрастают.

А пока у Китая есть огромный военный потенциал в лице НОАК, доля в 17% от мирового объёма торговли и огромный запас американских трежерис, которые можно одномоментно сбросить. Так что эффект для США будет разрушительным.

Китай готов к широким западным санкциям и готовится к ядерной войне, установление контроля над Тайванем будет началом конца Pax Americana.

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