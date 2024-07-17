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Дмитрий Плотников
Честность — это не про Вашингтон. Почему США не умеют вести свою политику лояльно к России

США в принципе не могут вести свою лояльную России политику

4:18
Мир

Дональд Трамп накануне заявил о намерении ослабить или отменить санкции против России. Если, конечно, станет президентом США.

США в принципе не могут вести свою лояльную России политику
Фото: flickr.com by The White House, PDM

Он отметил, что "прохладно" относится к попыткам Белого дома наказать Кремль за его действия на Украине.

А на вопросы, не являются ли эти слова предвыборной риторикой, и в состоянии ли США в принципе вести свою политику лояльно к РФ, в беседе с корреспондентом Pravda.Ru рассказал генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепёхин.

Это опять предвыборная риторика, поскольку США, в принципе, не могут вести свою политику лояльно к России?

"Дело не в лояльности, дело в интересах, которые преследует Трамп, и как он понимает интересы Соединённых Штатов. Дело в том, что у демократов и у республиканцев, в данном случае у группы, которая представляет Байдена, соответственно, и у группировки, которые двигают Трампа, разные представления о том, как должен выглядеть новый мировой порядок.

В первом случае вот эта стратегия связана с тем, чтобы продолжить такую гегемоническую политику США против своих традиционных геополитических противников, прежде всего, против России, и опираться при этом на демократическую демагогию, которая предполагает поддержку Украины и прочих вещей. А у группировки Трампа более продвинутая позиция, которая связана с учётом тех ключевых трендов, которые сегодня в мире происходят. А именно: усиление Китая и те кризисные процессы, которые начинаются в этой стране, усиление Индии, и что делать с Европой.

Соответственно, эта концепция не предусматривает уничтожение России, то есть не является приоритетом, по крайней мере. Наоборот, предположительно в будущей схватке США с тем же Китаем Россия должна быть американским союзником, то есть подчинённым ей придатком политическим и экономическим, но, тем не менее, одним из ресурсов, который Запад должны использовать в рамках конкуренции с Юго-Восточной Азией, прежде всего, с Китаем.

Поэтому понятно, что это совершенно другая концепция и поэтому Трамп, когда придёт к власти (если придёт), то он быстро может договориться с РФ, потому что у России выхода нет: либо признать такое неагрессивное отношение Штатов к себе на условиях подчинения геостратегическим целям США. И это будет для России лучшим вариантом выхода из украинского конфликта с
некоторым прикупом.

Поэтому объективно России выгоден приход Трампа. Но это не означает, что в такой геостратегической перспективе у нас появляются какие-то шансы стать полноправным игроком мировой политики и так далее. Просто возникнет некоторая определённость в том плане, кто эту Россию использует и в каких интересах. Сейчас это не очень понятно. Почему? Потому что политика, которая доминирует в США, довольно примитивна по отношению к России. Но, тем не менее, если мы задаём себе вопрос, если Россия будет упираться и добиваться победы на
Украине, а это предполагает какую-то победу над Западом, что невозможно, то куча вопросов возникает.

В рамках политики Трампа определённость будет оформлена, так или иначе. России укажут её место, её встроят в эту систему мирового порядка не в качестве противника, а в качестве используемого элемента, как очередную прокси-силу против Китая".

А чего же тогда Киеву ждать от Трампа-президента?

"Жёстких условий по сворачиванию военных действий. Поэтому сейчас будет размежевание. После прихода Трампа к власти понятно, что на Украине возникнет конфликт между американскими и британскими инструкторами, потому что там разные позиции, и конкуренция такова.

Тут понятно, что доминировать будут американцы, но, тем не менее, британцы будут, возможно, какие-то контрверсии реализовывать. Может быть, Зеленского заменять и так далее, чтобы сохранить хорошую мину при плохой игре. Но, в целом, никаких перспектив у Украины сейчас нет. Разумеется, если Трамп победит".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша россия джо байден дональд трамп
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